Зеленский подписал указ об всеобщей мобилизации. Что нужно знать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Что означает общая мобилизация

Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил Украины и других военных формирований, который проводится одновременно на всей территории страны.

Общая мобилизация не означает, что в армию призовут всех без исключения.

В какие сроки будет проводиться мобилизация

В течение 90 дней со дня вступления указа в силу, то есть с 24 февраля.

Какова общая численность мобилизованных

В настоящее время точное количество мобилизованных неизвестно. Генштабу ВСУ поручили определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств. Опираться Генштаб должен на мобилизационные планы.

Как проводят общую мобилизацию

Общую мобилизацию проводят одновременно на всей территории Украины и касается она национальной экономики, органов государственной власти и местного самоуправления, ВСУ, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций и т.д.

Очереди мобилизации

Первая очередь – это оперативный резерв . Речь идет о бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и служили в армии. В основном это ветераны АТО или бойцы ООС.

. Речь идет о бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и служили в армии. В основном это ветераны АТО или бойцы ООС. Вторая очередь – военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Следующий этап – мобилизационный резерв . Сюда относим военнообязанных, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.

. Сюда относим военнообязанных, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний. И еще одна очередь – гражданский резерв. Другие категории граждан, не имеющие ограничений по возрасту или состоянию здоровья для призыва на военную службу и те, кто может быть привлечен для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период (в случае полномасштабной войны – ред.).

Напомним, утром 24 февраля Россия напала на Украину. Войска РФ начали активные действия. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе в Киеве. Из-за прямого военного вторжения РФ на всей территории Украины вводится военное положение.

Больше о том, что предполагает военное положение и какие ограничения вводятся, читай по ссылке.