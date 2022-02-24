Зеленский подписал указ об всеобщей мобилизации. Что нужно знать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил Украины и других военных формирований, который проводится одновременно на всей территории страны.
Общая мобилизация не означает, что в армию призовут всех без исключения.
В течение 90 дней со дня вступления указа в силу, то есть с 24 февраля.
В настоящее время точное количество мобилизованных неизвестно. Генштабу ВСУ поручили определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств. Опираться Генштаб должен на мобилизационные планы.
Общую мобилизацию проводят одновременно на всей территории Украины и касается она национальной экономики, органов государственной власти и местного самоуправления, ВСУ, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций и т.д.
Напомним, утром 24 февраля Россия напала на Украину. Войска РФ начали активные действия. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе в Киеве. Из-за прямого военного вторжения РФ на всей территории Украины вводится военное положение.
Больше о том, что предполагает военное положение и какие ограничения вводятся, читай по ссылке.