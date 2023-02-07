Почему возникают землетрясения и как от них спастись — пошаговая инструкция

Вчера, 6 февраля, произошла серия мощных землетрясений на территории Турции, Сирии и других стран. Они унесли тысячи жизней и нанесли ущерб десяткам тысяч людей, городам и инфраструктуре. Что делать во время землетрясения и возможно ли землетрясение в Украине, читай подробно в нашем материале.
Землетрясение — природное явление, возникающее вследствие перемещения масс горных пород в недрах Земли. Землетрясение сопровождается колебанием земной поверхности из-за кратковременных или длительных сотрясений земной коры.
Внутренние силы Земли двигают литосферные плиты и часто приводят к разрывам коры Земли. Во время землетрясения движутся толщи горных пород, что приводит к подземным толчкам.
На внешней поверхности планеты после землетрясения часто остаются оползни, щели, разрывы Земли, масштабные разрушения и цунами. Точка над гипоцентром называется эпицентром землетрясения, а площадь повреждений — его очагом.
С удалением от эпицентра землетрясения снижается интенсивность толчков и колебаний. Если эпицентр находится на дне моря, возникают мощные цунами.
Для измерения силы землетрясения используются шкалы Рихтера (от 1 до 10 баллов) и Меркалли (от 1 до 12). Землетрясения от шести баллов считаются сильными, а 11–12 — катастрофическими.
Фото: Pexels
Подготовиться к землетрясению невозможно. Они возникают внезапно, происходят быстро и уничтожают все, что находится в эпицентре и зоне доступа сейсмических волн.
Если ты не знаешь, что делать во время землетрясения, держи пошаговую инструкцию:
Спрятаться от землетрясения можно на открытой местности, спортивных площадках или площадях. Во время землетрясения можно прятаться в дверных проемах, под столом или в углах несущих стен.
Если землетрясение застало тебя в машине, отъезжай подальше от зданий и останови машину. Пережди землетрясение в авто.
Убедись, что рядом с тобой нет пострадавших. Если же они есть — вызови ГСЧС и скорую помощь.
Сейсмолог Александр Кендзера рассказал Фактам ICTV, что в Украине тоже могут произойти сильные землетрясения. Это связано с тем, что Украина относится к тому же сейсмическому поясу, что и Турция. Землетрясения могут произойти в Киеве и на Крымском полуострове.
В частности, эти землетрясения с источниками в зоне Вранча, которая находится на территории Румынии. От этих землетрясений сейсмические волны подходят и вызывают колебания и в Киеве, — рассказал сейсмолог.
В частности, эти землетрясения с источниками в зоне Вранча, которая находится на территории Румынии. От этих землетрясений сейсмические волны подходят и вызывают колебания и в Киеве, — рассказал сейсмолог.
В Украине землетрясения происходят очень редко, но они возможны. Ожидать землетрясения масштаба Турции не стоит, ведь на территории Украины нет столь активных эпицентров.
Ближайшая сейсмоактивная зона находится в Румынии, поэтому жителям запада и юга Украины, а также крымчанам следует знать правила безопасности.
Ранее мы рассказывали о масштабном землетрясении в Турции — последствия и жертвы.
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