Почему возникают землетрясения и как от них спастись — пошаговая инструкция

Вчера, 6 февраля, произошла серия мощных землетрясений на территории Турции, Сирии и других стран. Они унесли тысячи жизней и нанесли ущерб десяткам тысяч людей, городам и инфраструктуре. Что делать во время землетрясения и возможно ли землетрясение в Украине, читай подробно в нашем материале.

Что такое землетрясение и какие они бывают

Землетрясение — природное явление, возникающее вследствие перемещения масс горных пород в недрах Земли. Землетрясение сопровождается колебанием земной поверхности из-за кратковременных или длительных сотрясений земной коры.

Внутренние силы Земли двигают литосферные плиты и часто приводят к разрывам коры Земли. Во время землетрясения движутся толщи горных пород, что приводит к подземным толчкам.

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На внешней поверхности планеты после землетрясения часто остаются оползни, щели, разрывы Земли, масштабные разрушения и цунами. Точка над гипоцентром называется эпицентром землетрясения, а площадь повреждений — его очагом.

С удалением от эпицентра землетрясения снижается интенсивность толчков и колебаний. Если эпицентр находится на дне моря, возникают мощные цунами.

Для измерения силы землетрясения используются шкалы Рихтера (от 1 до 10 баллов) и Меркалли (от 1 до 12). Землетрясения от шести баллов считаются сильными, а 11–12 — катастрофическими.

Что делать во время землетрясения

Подготовиться к землетрясению невозможно. Они возникают внезапно, происходят быстро и уничтожают все, что находится в эпицентре и зоне доступа сейсмических волн.

Если ты не знаешь, что делать во время землетрясения, держи пошаговую инструкцию:

Если ты живешь в панельном доме, следует убегать в безопасное место, как только ощутимы толчки Земли. Выключи газ, все приборы из сети, перекрой воду. Возьми с собой документы и необходимые вещи. Если ты живешь в современном сейсмоустойчивом доме, находись во время землетрясения под несущими стенами. Если ты находишься на улице во время землетрясения, найди укрытие возле несущих стен и столбов зданий, но подальше от окон, чтобы не травмироваться стеклом.

Спрятаться от землетрясения можно на открытой местности, спортивных площадках или площадях. Во время землетрясения можно прятаться в дверных проемах, под столом или в углах несущих стен.

Если землетрясение застало тебя в машине, отъезжай подальше от зданий и останови машину. Пережди землетрясение в авто.

Убедись, что рядом с тобой нет пострадавших. Если же они есть — вызови ГСЧС и скорую помощь.

Возможно ли землетрясение в Украине

Сейсмолог Александр Кендзера рассказал Фактам ICTV, что в Украине тоже могут произойти сильные землетрясения. Это связано с тем, что Украина относится к тому же сейсмическому поясу, что и Турция. Землетрясения могут произойти в Киеве и на Крымском полуострове.

В частности, эти землетрясения с источниками в зоне Вранча, которая находится на территории Румынии. От этих землетрясений сейсмические волны подходят и вызывают колебания и в Киеве, — рассказал сейсмолог.

В Украине землетрясения происходят очень редко, но они возможны. Ожидать землетрясения масштаба Турции не стоит, ведь на территории Украины нет столь активных эпицентров.

Ближайшая сейсмоактивная зона находится в Румынии, поэтому жителям запада и юга Украины, а также крымчанам следует знать правила безопасности.

Ранее мы рассказывали о масштабном землетрясении в Турции — последствия и жертвы.

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