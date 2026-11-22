Эта неделя будет контрастной: полнолуние в Близнецах принесет важные новости, хотя влияние Нептуна может запутать в разговорах. Гармония Солнца с Сатурном и Юпитером поддержит смелые рабочие проекты. В конце недели напряжение между Венерой и Марсом добавит страсти в отношения и подтолкнет к импульсивным тратам, так что сохраняй холодный рассудок.

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Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года: Овен (21 марта – 19 апреля)

Поток новостей и сообщений заставит тебя реагировать молниеносно, но не спеши с выводами — часть информации окажется неточной. В работе удастся закрыть старый вопрос, если не будешь спорить с руководством. Деньги любят тишину, поэтому воздержись от спонтанных покупок. В отношениях горячие споры быстро утихнут, если ты первым пойдешь на компромисс.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года: Телец (20 апреля – 20 мая)

На первый план выйдут финансовые дела и оценка собственных ресурсов. Неделя благоприятна для планирования бюджета и надежных рабочих договоренностей, которые принесут стабильный доход. Эмоциональный фон спокойный, хотя ближе к выходным возможны ревность или претензии со стороны любимого человека. Говори прямо о своих желаниях, а не жди, что партнер сам обо всем догадается.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Полнолуние в твоем знаке сделает тебя центром внимания и подтолкнет к важным личным решениям. Эмоции могут зашкаливать, а из-за туманных обещаний коллег легко запутаться в рабочих приоритетах. Финансовая ситуация стабильна, если не будешь одалживать деньги сомнительным знакомым. В любви пора расставить все точки над «і» и выбрать собственный комфорт.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года: Рак (21 июня – 22 июля)

Тебе захочется немного притормозить и побыть наедине со своими мыслями — не отказывай себе в этом, чтобы не выгореть. На работе лучше заниматься рутинными делами и не втягиваться в офисные интриги. Деньги придут из проверенных источников, но крупные траты лучше отложить. В отношениях будет царить теплая поддержка, если ты поделишься своими переживаниями.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года: Лев (23 июля – 22 августа)

Друзья и единомышленники станут главным источником вдохновения, а совместный проект имеет все шансы выйти на новый прибыльный уровень. Эмоциональный фон приподнятый, однако на работе важно держать баланс между амбициями и реальными возможностями. В финансах возможны неожиданные траты на развлечения. В личной жизни страсть разгорится с новой силой, если избежишь борьбы за лидерство.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года: Дева (23 августа – 22 сентября)

Карьерные вопросы потребуют максимальной собранности: начальство оценит твою пунктуальность, а вот невнимательность к мелким документам может создать лишние хлопоты. В финансах ожидается заслуженное вознаграждение или выгодное предложение. Эмоционально ты можешь чувствовать усталость от чрезмерной ответственности. В отношениях не превращайся в строгого критика — партнеру сейчас нужна нежность.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года: Весы (23 сентября – 22 октября)

Неделя открывает прекрасные перспективы для обучения, поездок и расширения деловых контактов. На работе удастся найти нестандартный выход из сложной ситуации, что положительно повлияет на твой кошелек. Эмоциональное состояние гармоничное, но в конце недели возможна раздражительность из-за бытовых мелочей. В отношениях совместные планы на будущее помогут укрепить доверие.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Наступает время глубокого пересмотра общих финансов, долгов или инвестиций. В работе доверяй интуиции, но каждое деловое обещание подкрепляй фактами, чтобы избежать разочарований. Эмоциональный фон довольно интенсивный, однако ты легко справишься с напряжением через спорт или любимое дело. В отношениях откровенный разговор снимет давнее напряжение и вернет искренность.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В центре внимания окажутся партнерские отношения — как деловые, так и романтические. На работе выгодное сотрудничество принесет хорошие финансовые плоды, если ты не будешь перетягивать всю инициативу на себя. Эмоции будут яркими, но остерегайся давать обещания, которые трудно выполнить. В личной жизни тебя ждут приятные сюрпризы, если научишься слышать не только себя.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года: Козерог (22 декабря – 19 января)

Рабочий график будет плотным, поэтому правильное распределение сил спасет тебя от переутомления. Неделя благоприятна для наведения порядка в делах, документах и финансовых отчетах — это заложит фундамент для будущего роста. Эмоциональный фон сдержанный, но ближе к выходным захочется тепла и уюта. В отношениях прояви заботу через конкретные поступки.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года: Водолей (20 января – 18 февраля)

Творческая энергия бьет через край, помогая находить оригинальные решения в работе и привлекать новых клиентов или партнеров. В финансах стоит остерегаться рискованных авантюр и сомнительных вложений. Эмоциональный фон легкий и игривый, что делает неделю идеальной для флирта и свиданий. В постоянных отношениях устрой любимому человеку неожиданный праздник без повода.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2026 года: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Домашние дела и семейные вопросы потребуют твоего участия больше, чем обычно. На работе не распыляйся на несколько задач одновременно, чтобы не допустить ошибок из-за невнимательности. В финансах возможны расходы на обустройство дома или помощь родным. Эмоционально ты будешь очень чувствительным, поэтому в отношениях избегай недомолвок и не накручивай себя без причины.

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Источник: Cafe Astrology.

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