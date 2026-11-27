Эти выходные обещают быть насыщенными контрастами, ведь Луна в субботу переходит из домашнего Рака в яркого Льва, сменяя нашу потребность в тишине на желание праздника и внимания. Солнце в Стрельце подпитывает жажду приключений, а Меркурий, уже двигающийся прямо, помогает легко договариваться о совместных планах.

Однако напряжение между Марсом и Венерой может спровоцировать мелкие споры из-за ревности или импульсивные траты на развлечения. Главный совет на эти два дня — балансировать между искренними эмоциями и здравым смыслом в кошельке.

Гороскоп на выходные 28-29 ноября 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)

Суббота и воскресенье зарядят тебя творческим драйвом и желанием оказаться в центре событий. Отличное время для активного отдыха или встреч с друзьями, однако старайся не навязывать свое мнение каждому собеседнику.

В отношениях будет царить страсть, но возможны вспышки безосновательной ревности. Рабочие мысли лучше отложить до понедельника, а в магазине обходи стороной яркие безделушки, чтобы не спустить лишнего на эмоциях.

Гороскоп на выходные 28-29 ноября 2026: Телец (20 апреля – 20 мая)

Выходные настроят тебя на домашнюю волну, когда больше всего хочется уюта и вкусной еды в кругу родных. Возможны мелкие бытовые хлопоты, которые потребуют быстрого решения, но не испортят общего настроения.

В любви важно не замалчивать мелкие обиды, иначе они перерастут в холодную стену. Финансы остаются стабильными, если ты откажешься от незапланированных покупок для интерьера или гардероба.

Гороскоп на выходные 28-29 ноября 2026: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Твой телефон не будет умолкать от сообщений и спонтанных приглашений на кофе или прогулку. Короткая поездка за город поможет перезагрузиться после напряженной недели и подбросит свежие идеи для будущих проектов.

В общении с партнером избегай поверхностности и сарказма, чтобы не задеть чувствительные струны. В кошельке ожидаются мелкие расходы на транспорт и развлечения, которые вполне оправдают себя хорошим настроением.

Гороскоп на выходные 28-29 ноября 2026: Рак (21 июня – 22 июля)

Субботнее утро подарит спокойствие и внутреннее равновесие, но уже после обеда захочется порадовать себя чем-то особенным. Не позволяй тревожным мыслям о рабочих дедлайнах испортить твой заслуженный отдых.

В личной жизни на первый план выйдет забота и поддержка близких. Будь осмотрительным с деньгами в воскресенье: желание купить дорогой подарок себе или любимому человеку может существенно ударить по бюджету.

Гороскоп на выходные 28-29 ноября 2026: Лев (23 июля – 22 августа)

Луна в твоем знаке сделает тебя настоящей звездой любой компании. Ты почувствуешь прилив сил и уверенности, что поможет легко организовать крутой досуг, главное — не требовать от окружающих постоянных аплодисментов.

В любви тебя ждут яркие моменты и комплименты, если ты сдержишь свое упрямство в мелочах. Финансовая сфера требует умеренности: не пытайся впечатлить друзей щедрыми жестами за собственный счет.

Гороскоп на выходные 28-29 ноября 2026: Дева (23 августа – 22 сентября)

Эти два дня идеально подходят для тихого восстановления сил подальше от шумных толп. Твой мозг нуждается в паузе от бесконечного планирования, так что позволь себе просто почитать книгу или выспаться без будильника.

В отношениях возможно легкое недопонимание из-за твоей чрезмерной критичности к мелочам. Денежные вопросы не будут беспокоить, если ты заранее составишь четкий список продуктов перед походом в супермаркет.

Гороскоп на выходные 28-29 ноября 2026: Весы (23 сентября – 22 октября)

Выходные принесут вдохновение от общения с единомышленниками и друзьями. Ты можешь получить интересную подсказку относительно смены подхода к работе, однако браться за реализацию планов стоит уже с новой недели.

В личной сфере будет царить легкость и флирт, но избегай двусмысленных намеков, чтобы не запутать партнера. В финансах сохраняй баланс: небольшая сумма на культурный отдых пойдет на пользу.

Гороскоп на выходные 28-29 ноября 2026: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Даже на отдыхе ты будешь думать о карьерных амбициях и путях укрепления своего авторитета. Попробуй переключить внимание на физическую активность, иначе внутреннее напряжение выльется в споры с домашними.

В любви обострится потребность в глубоком доверии и честности без компромиссов. Следи за тратами в выходные: есть риск переплатить за вещи, которые на самом деле тебе совсем не нужны.

Гороскоп на выходные 28-29 ноября 2026: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Солнце в твоем знаке и огненная Луна создадут идеальный коктейль для приключений и новых впечатлений. Отправляйся туда, где еще не бывал, или попробуй необычное хобби — это мгновенно зарядит тебя оптимизмом.

В отношениях будет царить искренность и совместный смех, что укрепит вашу связь. Однако в воскресенье держи карту подальше от онлайн-магазинов, чтобы спонтанные желания не опустошили твои сбережения.

Гороскоп на выходные 28-29 ноября 2026: Козерог (22 декабря – 19 января)

Суббота и воскресенье заставят задуматься над тем, куда утекает твоя энергия и время. Вместо того чтобы разгребать старые рабочие письма, посвяти время глубокому расслаблению и заботе о собственном самочувствии.

В личной жизни возможны откровенные разговоры о совместных планах и бюджете. В финансовых делах избегай рискованных сделок или займов, даже если о помощи просят очень близкие знакомые.

Гороскоп на выходные 28-29 ноября 2026: Водолей (20 января – 18 февраля)

В фокусе твоего внимания окажутся партнерские отношения и умение идти навстречу другим. Другие люди могут удивлять тебя своей эмоциональностью, поэтому сохраняй спокойствие и не принимай чужие перепады настроения на свой счет.

Стоит устроить необычное свидание, чтобы освежить обыденность. Денежная ситуация остается ровной, однако не спеши вкладывать средства в сомнительные развлечения или азартные предложения друзей.

Гороскоп на выходные 28-29 ноября 2026: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Выходные подтолкнут тебя к наведению порядка в повседневных привычках и режиме дня. Прогулка на свежем воздухе и легкая уборка помогут очистить голову от лишних переживаний и вернуть бодрость.

Прояви больше инициативы и не жди, пока партнер сам догадается о твоих желаниях. В финансах придерживайся умеренности: сейчас лучше отложить деньги, чем тратить их на сиюминутные прихоти.

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Источник: Astro-Seek.

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