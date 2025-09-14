Почему во время войны люди ищут ответы у астрологов

Многие из нас привыкли воспринимать астрологию как безобидное развлечение — забаву для проверки совместимости с партнером или ежедневного гороскопа. Однако в последнее время интерес к астрологии как инструменту для анализа и прогнозирования мировых событий растет.

Несмотря на отсутствие научных доказательств ее эффективности, в периоды неопределенности и кризисов всё больше людей обращаются к звёздам, чтобы найти ответы на сложные геополитические вопросы.

Астрология и политика: от древности до TikTok

Астрология имеет древние корни во многих культурах, в частности в Китае и Индии, где её до сих пор широко используют. В Индии, например, некоторые политики консультируются с астрологами по поводу своих шансов на выборах.

Эта практика, которая долгое время считалась на Западе нишевой, сейчас становится всё более популярной, особенно в Северной Америке.

Благодаря соцсетям, таким как TikTok, астрологические прогнозы относительно геополитики стали доступными для широкой аудитории.

Видео, где астрологи анализируют положение планет в момент основания стран, чтобы объяснить конфликты или предсказать будущие события, собирают миллионы просмотров.

Например, после ударов США по Ирану астрологи в соцсетях обсуждали расположение Урана в гороскопе Дональда Трампа, а также предсказывали реакцию Тегерана.

Эти прогнозы часто оказываются неверными, но это не уменьшает их популярность. По данным Google Trends, поисковые запросы вроде астрология и война резко возрастали во время ключевых мировых событий:

начала пандемии COVID-19 в феврале 2020 года;

полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

конфликта между Индией и Пакистаном за Кашмир;

ударов США по Ирану в июне этого года.

Наибольший интерес к этой теме проявляют Индия и Северная Америка, что свидетельствует о глобальном, хотя и сосредоточенном, характере этого явления.

Почему люди ищут ответы в звездах

Социологи и астрологи по-разному объясняют этот всплеск интереса. Доктор Гейлен Уоттс, доцент университета Ватерлоо, называет использование астрологии для осмысления больших геополитических дилем плохой идеей, поскольку она не имеет научного обоснования.

Однако он признаёт, что астрология может быть своего рода духовной практикой. Обращение к гороскопу предполагает веру в существование определённого космического порядка, который влияет на нашу жизнь.

С этим соглашается и нью-йоркская астролог Ализа Келли.

Она заметила, что люди начали использовать астрологию для осмысления политики ещё во время президентских выборов в США 2016 года.

Тогда, когда результаты были неожиданными, люди обращались к ней, чтобы понять, что происходит и чего ждать от гороскопов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

Для них астрология стала альтернативной призмой для объяснения событий, которые казались непостижимыми.

Пандемия COVID-19 стала ещё одним переломным моментом. В беспрецедентно неопределённое время люди искали любые ориентиры.

Кэсси Левенталь, например, использовала положение планет как ориентир, чтобы понять, когда ей следует предупреждать своих родителей, больных раком, о повышенной опасности.

Для нее астрология — это инструмент в наборе, который помогает глубже понять ситуацию, когда другие средства не дают полной картины.

Развлечение или опасная игра

Хотя интерес к астрологии растет, ее восприятие на Западе остается гибким и не догматичным. Доктор Уоттс отмечает, что люди могут читать гороскопы и сами решать, насколько серьёзно их воспринимать.

Это создает определенные ориентиры, но не обязывает.

Однако Ализа Келли предостерегает от опасных тенденций в соцсетях. Она обеспокоена тем, что короткие, сенсационные видео, предсказывающие ядерные атаки или Третью мировую войну, являются неэтичными и вводят в заблуждение.

— Это опасная игра, когда твоя репутация держится на слишком дерзких прогнозах, — говорит она.

Такие прогнозы, которые часто оказываются неверными, могут еще больше усилить общественную поляризацию.

Несмотря на впечатление, что вера в астрологию растет, данные Pew Center показывают, что количество американцев, которые в неё верят, остаётся стабильным — около 27% в 2017 и 2024 годах.

Доктор Уоттс считает, что люди просто стали более открытыми к обсуждению таких тем, как религия и духовность, после радикальных изменений в геополитическом ландшафте, которые принесло избрание Трампа.

В конце концов, в эпоху, когда мировые события настолько сложны, что даже эксперты не могут их объяснить, астрология может быть источником утешения, ориентиром или даже просто развлечением.

