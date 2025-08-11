Можешь ли ты распознать ИИ-изображения? Пройди наш тест

Умеешь ли ты отличать ИИ-изображение Фото Pexels Искусственный интеллект присутствует в большой части нашей жизни. Игнорировать это — не вариант. Поэтому следует учиться жить в новых реалиях и развивать критическое мышление.К сожалению, мошенники часто используют ИИ с плохими намерениями. Как думаешь, сможешь ли не попасться на крючок недобросовестных людей, а также умеешь ли отличать реальность от выдумки? Проходи тест дальше в материале!Умеешь ли ты отличать ИИ-изображение Чтобы узнать уровень осведомленности, достаточно пройти тест с девяти вопросов. Желаем удачи! 0% Це зображення створене ШІ чи намальоване Пікассо? Це зображення створене ШІ Я впізнаю оригінал Пікассо завжди! Це — воно Правильно! Неправильно! Continue >> Яка з цих скульптур є зображенням бога зі Стародавнього Єгипту? 1 2 Правильно! Неправильно! Continue >> Ким створена ця картина — людиною чи ШІ? Це робота ШІ Це робота Клода Лоррена Правильно! Неправильно! Continue >> Чи реальне це фото? Це точно робила людина! Це генерація ШІ Правильно! Неправильно! Continue >> Хто створив цю картину? Художник Едгар Дега Штучний інтелект Правильно! Неправильно! Continue >> Яке з цих стріт-фото створене Штучним Інтелектом? 1 2 Правильно! Неправильно! Continue >> Чи реальне це фото? Так, це справжня фотографія Ні, це точно ШІ! Правильно! Неправильно! Continue >> Це зображення є колекційною карткою сигаретної компанії початку століття? Це робота ШІ Ні, це реальне історичне зображення Правильно! Неправильно! Continue >> Це реальне фото Марка Цукерберга? Так, це фотографія Ні, схоже на ШІ Правильно! Неправильно! Continue >> На жаль, треба пройти ще кілька таких тестів, аби ШІ не замінив тебе на роботі! Ти розрізняєш ШІ-зображення легкого та середнього рівня складності! Ти — гуру! Тебе не проведе якийсь Штучний Інтелект! Попробовать еще Надеемся, ты доволен (-ая) своими результатами! Но если нет — попробуй пройти тест еще раз. Читать по теме Более 70% подростков “дружит” с ИИ — чем это грозит Искусственный интеллект привлек внимание молодежи, заменив друзей. Чем это грозит? Есть много переживаний, что ИИ может заменить человеческую работу полностью! Раньше мы рассказывали тебе, какие профессии не исчезнут из-за развития Искусственного Интеллекта. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Тест по картинке Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter