Можешь ли ты распознать ИИ-изображения? Пройди наш тест

Искусственный интеллект присутствует в большой части нашей жизни. Игнорировать это — не вариант. Поэтому следует учиться жить в новых реалиях и развивать критическое мышление.

К сожалению, мошенники часто используют ИИ с плохими намерениями. Как думаешь, сможешь ли не попасться на крючок недобросовестных людей, а также умеешь ли отличать реальность от выдумки?

Умеешь ли ты отличать ИИ-изображение

Чтобы узнать уровень осведомленности, достаточно пройти тест с девяти вопросов. Желаем удачи!

0% Це зображення створене ШІ чи намальоване Пікассо? Це зображення створене ШІ Я впізнаю оригінал Пікассо завжди! Це — воно Правильно! Неправильно! Continue >> Яка з цих скульптур є зображенням бога зі Стародавнього Єгипту? 1 2 Правильно! Неправильно! Continue >> Ким створена ця картина — людиною чи ШІ? Це робота ШІ Це робота Клода Лоррена Правильно! Неправильно! Continue >> Чи реальне це фото? Це точно робила людина! Це генерація ШІ Правильно! Неправильно! Continue >> Хто створив цю картину? Художник Едгар Дега Штучний інтелект Правильно! Неправильно! Continue >> Яке з цих стріт-фото створене Штучним Інтелектом? 1 2 Правильно! Неправильно! Continue >> Чи реальне це фото? Так, це справжня фотографія Ні, це точно ШІ! Правильно! Неправильно! Continue >> Це зображення є колекційною карткою сигаретної компанії початку століття? Це робота ШІ Ні, це реальне історичне зображення Правильно! Неправильно! Continue >> Це реальне фото Марка Цукерберга? Так, це фотографія Ні, схоже на ШІ Правильно! Неправильно! Continue >> На жаль, треба пройти ще кілька таких тестів, аби ШІ не замінив тебе на роботі! Ти розрізняєш ШІ-зображення легкого та середнього рівня складності! Ти — гуру! Тебе не проведе якийсь Штучний Інтелект! Попробовать еще

Надеемся, ты доволен (-ая) своими результатами! Но если нет — попробуй пройти тест еще раз.

Есть много переживаний, что ИИ может заменить человеческую работу полностью! Раньше мы рассказывали тебе, какие профессии не исчезнут из-за развития Искусственного Интеллекта.

