Детская игра, которая расскажет о твоих сильных сторонах — тест Солнышко

Человек по своей природе — эгоцентрическое существо. Нам действительно интересно узнавать себя, особенности черт характера и как это может влиять на нашу жизнь в целом.

Если тебе интересно заглянуть в свое подсознание — предлагаем легкий тест по картинке.

Тест по картинке

Вполне возможно, что склонность отдавать предпочтение одним и тем же формам и чертам может свидетельствовать о наших чертах характера.

Твоя задача — взглянуть на картинку и выбрать то солнце, которое понравилось больше всего.

Трактовку каждого варианта, ищи дальше в материале.

Любопытно, что значит твой выбор? Объясняем дальше.

Солнце №1 — четкие геометрические формы. Если ты выбрал (-а) этот вариант, кажется, что ты всегда стремишься к самосовершенствованию. Тебя нелегко смутить, потому что сильной стороной есть позитив. Ты умеешь поддержать не только себя, но и других. Еще одна сильная черта — умение владеть собой даже в критических ситуациях. Солнце №2 — необычность форм и смыслов. Ты скорее интроверт, чем экстраверт. Поэтому для тебя важно личное пространство и уважение от других. Кроме этого, вероятно, твоими чертами характера есть честность и доброта. Солнце №3 — большое количество лучиков может означать твою любознательность и постоянный интерес ко всему. Ты любишь учиться новому, а сильной стороной твоей личности есть беспристрастность. Люди ценят твое мнение и любят чувство юмора, которым ты, безусловно, наделен (-а). Солнце №4 — такой выбор может свидетельствовать о бесконечном источнике энергии. Ты испытываешь восторг от новых возможностей и интересных задач. Ты умеешь акцентировать только на важном, не обращая внимания на неважное. Это свидетельствует, в частности, о твоей целеустремленности. Солнце №5 — твоя опосредованность и простота может удивлять других. Ты всегда поможешь тем, кто в этом нуждается. Иногда может казаться, что ты находишься в роли спасителя для кого-нибудь ценного тебе. Солнце №6 — детский простой взгляд на жизнь — это о тебе. Тебя легко обидеть, но ты так же быстро забываешь о неприятной ситуации и не держишь зла на других. Радость и искренность — твои сильные стороны. Но так же ты можешь резко провалиться в водоворот грустных мыслей. Солнце №7 — ты хочешь все и одновременно! Иногда это играет с тобой в злую шутку, потому что успеть выполнить все поставленные цели иногда невозможно. Но люди ценят тебя за трудолюбие и то количество идей, которые ты генерируешь. Солнце №8 — этот выбор характеризует тебя как очень терпеливого человека. Если использовать эту черту конструктивно, можно построить взрослые отношения практически со всеми людьми вокруг. Для тебя важны чувство любви, уважения и искренности.

Есть еще немало интересных тестов, которые могут рассказать тебе больше о себе. Раньше мы делились тестом Прогулка по лесу, который говорит не только о твоем отношении к себе, но и к другим людям.

