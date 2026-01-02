Почти 40% украинцев считают, что 2026 год будет лучше предыдущего

Согласно результатам глобального исследования End of Year от Rating Group, жители Украины демонстрируют более высокий уровень оптимизма по безопасности в мире, чем их европейские соседи, однако остаются в пятерке наиболее экономически пессимистических наций.

Социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты первой части ежегодного опроса, проведенного в ноябре 2025 года. Исследование охватило 1000 респондентов в Украине и стало частью масштабного международного проекта, в котором приняли участие около 60 тысяч человек из 60 стран мира — детали опроса в нашем материале.

Общее ожидание от 2026 года

Несмотря на длительную изнурительную ситуацию, относительное большинство украинцев (39%) считают, что 2026 год будет лучше предыдущего, в то же время 27% опрошенных считают, что ничего не изменится. Однако социологи фиксируют тенденцию к снижению положительных ожиданий: для сравнения в 2023 году оптимистов было 51%.

Ключевые демографические отличия:

Наибольшие оптимистично смотрят на ситуацию жители сельской местности и люди постарше (51+).

Наибольшие пессимистично — молодые мужчины в возрасте 18–35 лет — среди них зафиксирован высокий уровень скепсиса по поводу положительных изменений.

Интересно, что на фоне общеевропейских настроений, где преобладает ожидание стагнации, украинцы выглядят увереннее в завтрашнем дне.

Экономика и Украина в 2026 году

Экономические прогнозы украинцев остаются тревожными. Уже второй год более 60% опрошенных ожидают, что следующий год станет временем трудностей. Только каждый десятый респондент надеется на экономическое процветание в 2026 году.

По этому показателю Украина вошла в пятерку стран с самыми низкими ожиданиями от экономики, очутившись в компании Бельгии, Франции, Латвии и Германии.

Мирное урегулирование конфликта с РФ в 2026

Наиболее неожиданным оказался рост надежд на мирное урегулирование. Если в 2023 году на более мирный год надеялись только 26% украинцев, то сейчас этот показатель вырос до 33%.

Пока мнения украинцев разделились поровну:

Одна треть верит в улучшение ситуации безопасности.

Одна треть считает, что ситуация не изменится.

Одна треть готовится к еще более неспокойному году.

Этот показатель существенно контрастирует с настроениями в Западной Европе, где 55% населения ожидает роста глобальной напряженности. Таким образом, украинцы выражают больше надежды на позитивные изменения в мировой безопасности, чем жители стран, не находящихся в прямом военном конфликте.

Раньше мы писали, как украинцы относятся к России — читай в материале, что говорят социологи.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!