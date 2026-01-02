Досуг Опросы

Почти 40% украинцев считают, что 2026 год будет лучше предыдущего

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 02 января 2026, 13:00 3 мин.
опрос об украине в 2026 году
Фото Pexels

