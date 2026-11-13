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Когда будет снег во Львове 2026: синоптики предупредили о сильных осадках

Марина Слизовская, редактор сайта 13 ноября 2026, 12:31 2 мин.
когда будет снег во львове
Фото Pexels

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