Когда будет снег во Львове 2026: синоптики предупредили о сильных осадках

Ноябрь уже принес в ряд украинских городов первый снег. Хотя осадки были непродолжительными и при высокой температуре все быстро растаяло, однако погода четко просигнализировала о приближении зимы. После первых снежинок в северных и восточных регионах прогнозируется ощутимое изменение погоды и на Западе Украины. Когда будет снег во Львове, рассказываем в нашем материале.

Когда будет первый снег во Львове 2026

Львов может заснежить сегодня, 13 ноября. По прогнозу синоптиков, в пятницу погода во Львове будет зависеть от прохождения атмосферных фронтов с южного запада.

Так, в городе сегодня прогнозируют сильный дождь, который может перейти в мокрый снег. Днем во Львове ожидается слабое налипание мокрого снега, также предупреждают о появлении гололеда на отдельных участках.

При этом днем ​​порывы ветра 15-20 м/с, из-за чего может возникнуть слабая метель, сообщают во Львовском региональном центре по гидрометеорологии. В целом, ветер юго-восточный с переходом на западный.

Если во Львове сегодня пойдет снег, он сразу и растает, поскольку температура воздуха днем ​​+7°С… +9°С.

Также 13 ноября синоптики ожидают мокрый снег в области. По их прогнозу, во время сильных осадков во Львовской области дождь перейдет в снег. Днем в регионе возможно незначительное налипание мокрого снега, водителей предупреждают о гололедице на некоторых дорогах области.

Поскольку сегодня на Львовщине также порывистый ветер, днем ​​могут сформироваться слабые метели. Температура воздуха при этом ожидается от +5°С до +10°С.

Отметим, что в начале месяца во Львовской области уже местами выпадал первый снег, в частности на горнолыжном курорте Плай, в поселке Славское и в целом в Стрыйском районе.

Итак, подытожим, что по прогнозам синоптиков, снег во Львове может выпасть сегодня, 13 ноября, однако все быстро растает, но перед этим возможно налипание.

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