В начале это было наполнено большим романтизмом: интервью о пчеловодстве, профессии и мёде в День пасечника

Каждый год 19 августа в Украине отмечают День пасечника. Этот праздник был основан еще в 1997 году для поддержки инициативы Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пасечников Украины.
Отрасль пчеловодства непростая, требует много труда и искренней любви к своему делу. В профессиональный праздник Вікна пообщались с пасечником Сергеем Величко.
В 2023 году исполняется 30 лет, как Сергей в этой профессии. Считает, что это передалось ему от дедушки, который был пасечником в колхозе.
Его пасека начиналась с восьми ульев, а сейчас насчитывает до 1000 пчелосемей и является одной из самых больших в Полтавской области. Сергей Величко рассказал о работе пасечника, что больше всего нравится в профессии и чем магазинный мёд отличается от домашнего.
— Сейчас я отношусь к категории промышленных пчеловодов. Когда я делал первые шаги в этой профессии, она была наполнена большим романтизмом.
В начале было немного пчелосемей, мне нравилось быть на природе, слышать пение птиц, наблюдать за поведением пчел и летом наслаждаться своим хобби подальше от городской суеты. А когда хобби перерастает в работу, то это уже обыденность. Я умею и знаю, что нужно делать, и получаю удовольствие от этого дела.
— Рабочий день обычно начинается в 09:00 и заканчивается в 17:00. Однако, в зависимости от сезона и от объема работы, иногда график колеблется. Лично для меня нет временных рамок, я заинтересован в своем деле и для меня всегда есть работа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мед / Пилок / Перга (@velychmed)
Публикация от Мед / Пилок / Перга (@velychmed)
— Да, больше всего работы именно весной и летом. А осенью мы готовим пчел к зимовке. Возвращаем с кочевки на места зимовки. Затем закармливаем пчел и обрабатываем от клеща.
Также занимаемся перетопкой воска непригодных рамок. Зимой готовимся к следующему сезону. Основная работа на этот сезон: изготовление корпусов, рамок, ремонт ульев и другого имущества на пасеке, — говорит Сергей.
— Собственно, невозможно бояться того, что любишь. Есть определенные правила в работе с пчелами, которые нужно соблюдать. Также опыт работы с насекомыми наработан годами. Яд пчел используется как в апитерапии, так и в изготовлении лекарственных средств, — объясняет он.
О мифах в работе пчеловодов шутит:
— У пчеловодов такие мифы, как и у рыбаков.
— Встал и поехал работать. Без всяких предрассудков или примет, главное — качественно и своевременно выполнять необходимые задания на пасеке.
— Пчеловодство состоит из мелочей, поэтому мелочей нет. На качество мёда влияет правильное соблюдение технологий как в работе с пчелами, так и в откачке мёда. Также важны условия хранения.
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— Продолжительность жизни пчел зависит от периода рождения. Дольше всего живут осенние пчелы, шесть-семь месяцев, и хорошо переживают зиму.
Пчелы, активно работающие летом на медосборе, умирают в возрасте 30-40 дней.
Пчелы, активно работающие летом на медосборе, умирают в возрасте 30-40 дней.
— По-моему, мёд в магазинах всегда имеет жидкий и прозрачный вид, что свидетельствует о том, что его нагревали.
Только мёд из акации не кристаллизуется и всегда остается жидким. Все остальные виды мёда обладают свойством кристаллизоваться и приобретать твердую или густую консистенцию.
Только мёд из акации не кристаллизуется и всегда остается жидким. Все остальные виды мёда обладают свойством кристаллизоваться и приобретать твердую или густую консистенцию.
Поэтому в магазинном мёде обычно проводят декристаллизацию для получения желаемой жидкой структуры.
Однако, такой мёд теряет ряд полезных веществ, потому что при нагревании мёда до температуры выше 40-45°C витамины и аминокислоты частично или полностью разрушаются. Натуральный мёд из собственных пасек обычно не подвергается термическим обработкам и имеет натуральный вид, соответственно, в нем хранятся все полезные вещества.
— Во-первых, если мёд жидкий, только откачанный, он должен тянуться, не прерываясь. Во-вторых, мёд должен быть прозрачным и иметь одинаковый цвет. Если есть расслоение, то он смешанный с чем-нибудь или разведенный.
Когда покупаешь мёд не из акации, и он кристаллизуется через некоторое время, это свидетельствует о его натуральности и пользе.
Когда покупаешь мёд не из акации, и он кристаллизуется через некоторое время, это свидетельствует о его натуральности и пользе.
— Украина входит в ТОП-5 мировых лидеров по производству мёда. В зависимости от годов, на территории нашей страны около 80% приходится на подсолнечный мёд. А остальной мёд — акациевый, гречишный, липовый и другие — занимают всего 20%.
Поэтому, по питательности мёда, не могу выделить один лучший или самый популярный.
Однако, для вашего разнообразия советую попробовать рапсовый мёд. Он относится к нейтральным мёдам, которые не имеют ярко выраженного вкуса и аромата. Его можно использовать в качестве заменителя сахара.
Рапсовый мёд не пользуется приверженностью потребителей в Украине и очень недооценен. Он имеет маленькие кристаллы в структуре. А еще этот мёд не вызывает аллергии.
Рапсовый мёд не пользуется приверженностью потребителей в Украине и очень недооценен. Он имеет маленькие кристаллы в структуре. А еще этот мёд не вызывает аллергии.
— Вообще все продукты пчеловодства полезны для человека. Все, что связано с пчелами, обладает лечебными свойствами. Из улья используется все: пчелиную обножку или “пыльцу”, пергу — производный продукт от переработки обножия, маточное молочко, прополис, трутневый гомогенат, пчелиный подмор “хитозан”, воск.
На фото пыльца
В лечебных целях даже используются личинки восковой моли, которая является вредителем пчел, но питается сотами. Также используется в лечебных целях воздух и биополе пчелиных колоний (апидомы, сон на ульях). В последние годы были проведены даже исследования по конденсированной воде из пчелосемьи.
Все продукты пчеловодства полезны, но большинство из нас любит разный мёд. Ранее мы рассказывали о видах мёда и в чем их польза.
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