Россия не может быть государством 21-го века — Павел Климкин рассказал, от чего зависит завершение войны

Министр иностранных дел Украины в 2014–2019 гг. Павел Климкин рассказал журналистке Елене Ремовской, стоит ли ожидать новых эскалаций от Путина, а также от чего зависит завершение войны и когда это произойдет.

— Правильно ли поступили украинские власти, не предупредив население о полномасштабном вторжении?

— Американская разведка не всегда была права на 100%. Но то, что Путин и его режим хотят уничтожить Украину, то, что у них больше нет красных линий в голове, то, что директор ЦРУ очень хорошо не только понимает, но и чувствует Россию — вот это я даю 100%.

Я знаю многих европейцев, кого следует уважать, которые не верили в полномасштабное вторжение. Поэтому сказать на 100%, кто прав, кто предусмотрел дату и направления вторжения… Это вопрос будет для мемуаров.

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Моя ставка была на осень этого года. Я это публично говорил. Потому что близится 2024 год — формальная перезагрузка Путина, когда там будут президентские выборы.

Ну, и не забывайте о столетии Советского Союза. Они очень хотели бы создать реинкарнацию Советского Союза.

— Что вы думаете о запрете въезда россиян в Европу?

— Я это предлагал несколько месяцев назад. Уже в Европе нет однозначного отторжения (этой идеи — ред.). Четыре месяца назад они хватались за сердце и не могли себе это даже представить.

Люди, зарабатывающие деньги в России, — это ведь не оппозиция. Это люди, зарабатывающие деньги на этом режиме. И эти люди не должны пользоваться тем, чем они сейчас пользуются в Европейском Союзе.

— Как вы считаете, почему важно, чтобы США признали Россию страной-спонсором терроризма?

— Это суперважный шаг. Если американцы введут статус либо страны-террориста, либо страны-спонсора терроризма, то:

Новые санкции будут приниматься гораздо проще и лучше. Все страны, сотрудничающие со страной-террористом, также будут подлежать санкциям. Замороженные российские активы будет проще конфисковать и передать на восстановление Украины.

— Как дальше будет развиваться ситуация?

— Путин 100% попробует еще одну или несколько эскалаций. Он никогда не оставит идею разрушить Украину как нацию, историю и вообще пространство.

Для него это что-то свое, только кто-то у него это отобрал. Но существует значительная часть российской элиты, прекрасно понимающей, что Россия идет в никуда.

Она не может быть не то, что игроком, а государством 21-го века под этими санкциями.

— По-вашему мнению, от чего зависит завершение этой войны?

— Конечно, зависит от потерь. Я абсолютно уверен, что эта война будет продолжаться до того момента, когда будет разрушен этот российский режим.

Возможно прекращение огня, перемирие, но в Москве никогда не исчезнет идея разрушить Украину. Поэтому я соглашаюсь с Владимиром Зеленским, что конец войны или хотя бы реальные переговоры зависят от российских потерь и ситуации на фронте.

Конец войны — это конец России как империи. Это конец их ментальности и имперской модели.

Это не значит, что не будет прекращения боевых действий. Я абсолютно уверен, что этот момент наступит. Что мы будем членами НАТО и Европейского Союза.

Поскольку Украина ментально является частью Запада. Но Россия будет всегда вести эту войну, поскольку именно она делает империю легитимной.

Как только этот смысл исчезнет, ​​окончательно и навсегда будет завершена война. И я уверен, что это произойдет.

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