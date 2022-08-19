Россия не может быть государством 21-го века — Павел Климкин рассказал, от чего зависит завершение войны

Министр иностранных дел Украины в 2014–2019 гг. Павел Климкин рассказал журналистке Елене Ремовской, стоит ли ожидать новых эскалаций от Путина, а также от чего зависит завершение войны и когда это произойдет.
— Американская разведка не всегда была права на 100%. Но то, что Путин и его режим хотят уничтожить Украину, то, что у них больше нет красных линий в голове, то, что директор ЦРУ очень хорошо не только понимает, но и чувствует Россию — вот это я даю 100%.
Я знаю многих европейцев, кого следует уважать, которые не верили в полномасштабное вторжение. Поэтому сказать на 100%, кто прав, кто предусмотрел дату и направления вторжения… Это вопрос будет для мемуаров.
Моя ставка была на осень этого года. Я это публично говорил. Потому что близится 2024 год — формальная перезагрузка Путина, когда там будут президентские выборы.
Моя ставка была на осень этого года. Я это публично говорил. Потому что близится 2024 год — формальная перезагрузка Путина, когда там будут президентские выборы.
Ну, и не забывайте о столетии Советского Союза. Они очень хотели бы создать реинкарнацию Советского Союза.
— Я это предлагал несколько месяцев назад. Уже в Европе нет однозначного отторжения (этой идеи — ред.). Четыре месяца назад они хватались за сердце и не могли себе это даже представить.
Люди, зарабатывающие деньги в России, — это ведь не оппозиция. Это люди, зарабатывающие деньги на этом режиме. И эти люди не должны пользоваться тем, чем они сейчас пользуются в Европейском Союзе.
Фото: Unsplash
— Это суперважный шаг. Если американцы введут статус либо страны-террориста, либо страны-спонсора терроризма, то:
— Путин 100% попробует еще одну или несколько эскалаций. Он никогда не оставит идею разрушить Украину как нацию, историю и вообще пространство.
Для него это что-то свое, только кто-то у него это отобрал. Но существует значительная часть российской элиты, прекрасно понимающей, что Россия идет в никуда.
Она не может быть не то, что игроком, а государством 21-го века под этими санкциями.
Она не может быть не то, что игроком, а государством 21-го века под этими санкциями.
— Конечно, зависит от потерь. Я абсолютно уверен, что эта война будет продолжаться до того момента, когда будет разрушен этот российский режим.
Возможно прекращение огня, перемирие, но в Москве никогда не исчезнет идея разрушить Украину. Поэтому я соглашаюсь с Владимиром Зеленским, что конец войны или хотя бы реальные переговоры зависят от российских потерь и ситуации на фронте.
Конец войны — это конец России как империи. Это конец их ментальности и имперской модели.
Конец войны — это конец России как империи. Это конец их ментальности и имперской модели.
Это не значит, что не будет прекращения боевых действий. Я абсолютно уверен, что этот момент наступит. Что мы будем членами НАТО и Европейского Союза.
Поскольку Украина ментально является частью Запада. Но Россия будет всегда вести эту войну, поскольку именно она делает империю легитимной.
Как только этот смысл исчезнет, окончательно и навсегда будет завершена война. И я уверен, что это произойдет.
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