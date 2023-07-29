Стоял нечеловеческий крик по всему бараку: интервью защитника Мариуполя, выжившего в теракте в Еленовке

Пережить ночь с 28 на 29 июля 2022 года в спешно построенном бараке в российском плену из 193 человек не смогли по меньшей мере 50 защитников. Еще 70 получили ранения в результате теракта, который совершили россияне.

Боец Азова капитан Богдан Гришенков с позывным Пугач — человек, которому пришлось пережить ад в ту ночь. Он защищал Мариуполь еще до начала полномасштабной войны, вышел в плен по приказу в конце мая прошлого года, был ранен в бараке в Еленовке, который стал эпицентром теракта россиян.

Сегодня Вікна к годовщине трагического события пообщались с Пугачем не только о его военном пути и ночи теракта, но и о выживании в плену и жизни после него.

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Богдан, насколько я понимаю, вы достаточно давно в рядах Азова. Расскажите, пожалуйста, как начинался ваш путь в подразделении?

— 8 мая 2015 года приехал в Киев, где набирались люди для вступления еще в тот момент в батальон Азов. Там уже служил мой одноклассник с 2014 года.

Он давал положительные отзывы об этом подразделении. Как и люди, которые сами идут на военную службу в военное положение, нужно было узнать, в какое подразделение собираешься.

Мне было интересно то, что я узнал именно об Азове, его подготовке, снаряжении. Не последнюю роль сыграла идейная черта подразделения. Поэтому я для себя выбрал, что пойду именно в Азов.

Что вас мотивировало выбрать путь военного?

— Я из Донецкой области родом. Видел, как это все происходило в 2014 году. Мне было очень неприятно наблюдать за этим.

И когда город, в котором я жил, освобождали — на броне ехали ребята десантники, которым по 18-19 лет. А мне тогда было 21 год. Они малые, а мне так стало совестно, поэтому я самостоятельно принял решение, что нужно идти воевать.

Почему вы выбрали именно Азов? В чем его суперсила?

— На мой взгляд, есть несколько факторов. Во-первых, в Азове каждый командир, 95% командного состава на 2022 год — все были солдатами.

То есть каждый командир знает, как нужно вести себя солдатам, как донести информацию. Он был на его месте, волнуется за него, отвечает за свой личный состав.

Во-вторых, это одна большая семья. Если с тобой что-нибудь может случиться, то тебе всегда помогут. Всегда! Не важно, в какой ситуации. Да и люди приятные (улыбается, — ред.).

На боеспособность подразделения повлияла мотивация личного состава, потому что к нам шли люди, которые не хотели просто отсидеться. У нас не было такого, что мы делаем занятия ради занятий.

Мы занимались действительно боевой подготовкой и это дало большой результат, который мы показали, по меньшей мере, в начале полномасштабной войны. Редис почти всегда приезжал на полевые выходы, лично контролировал и помогал их провести правильно.

Каким был ваш первый день полномасштабной войны?

— Полномасштабную войну я встретил дома в постели. Проснулся от телефонного звонка. Жены дома уже не было, поэтому я спал одетым, потому что мог себе позволить.

Мне позвонили, сказали — война. Я не верил в это, кофе себе сделал, зубы чистил, не торопясь, машину прогрел, доехал до базы. Когда заезжал, тогда раздались уже взрывы. Тогда я уже понял, что, по-видимому, полномасштабная война.

Когда вы уже попали на территорию Азовстали?

— А я вам точно не скажу, если честно. Это был апрель, когда моя рота зашла именно на территорию завода Азовсталь. Были чуть ли не предпоследними. Это было, возможно, 20 апреля.

Там не меняется восприятие времени. Его просто нет.

Ты просто ждешь ночи, потому что тогда противник вел не очень активные наступательные действия, а просто обстреливал авиацией и тому подобное. Но это я говорю только за свое направление ответственности, потому что их было много и наступавших подразделений врага — тоже.

Как вы приняли новость, что по приказу вы должны сложить оружие и выйти из Азовстали?

— Не могу объяснить. Просто вы не сможете понять тех обстоятельств, в которых мы были. Враг преобладал во всем, в чем только можно.

И когда два или два с половиной месяца у тебя очень интенсивные бои, очень тяжелые раненые лежат и просто гниют и умирают от того, что у них нет лекарства или обезболивающего, то я считаю, что это было правильное решение. Потому что человек — не робот.

У тебя нет представления, что с тобой будет. Потому что обещали одно, а что могло произойти — это другое. Поэтому очень двоякие были ощущения.

Что такое на самом деле Еленовка: тюрьма или лагерь? Расскажите, пожалуйста, поподробнее об условиях там?

— Лагерем это назвать нельзя. Это бараки, территория с забором, колючкой. Ты не владеешь собой. Тебя кормят, вызывают на допросы. Ты не владеешь ничем и подконтролен россиянам и так называемым “ДНРовцам”.

Если я не ошибаюсь, в нашем бараке должно было быть до 100 человек. Это по количеству спальных мест. А нас там жило более 330 человек в начале. Потом нас становилось все меньше, потому что забирали кого-то в одно место, кого-то в другое.

Сначала было очень тяжело с едой. Они не справлялись, не могли физически приготовить есть на такое количество людей. Потом все немного стабилизировалось, но достаточного количества пищи не было.

И хотя от голода тоже умереть было нельзя, но люди сознание теряли, потому что очень слабые были. В пище ни витаминов, ни жиров, ничего не было.

А о чем вы тогда мечтали?

— О еде, об отдыхе. О многом можно было мечтать. Мы обо всем успели помечтать. Все, что можно было, подумали. Жизнь всю свою тоже все вспомнили.

После плена, после ограничений, ты ценишь больше всего простое. Ты ценишь больше человечность, дружбу, хлеб. Хотя нет. Хлеба уже отъелись.

Хотелось выйти, быть в Украине, поехать куда-то отдохнуть с женой, увидеть маму, бабушку с дедушкой.

Также грело, что мы оттуда рано или поздно выйдем, а кто-то нет — это люди, фанатеющие от так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Это можно просто пересчитывать часами. Просто все, что можете себе подумать в повседневной жизни, там — это как маленькая мечта.

Вы о чем-то говорили с собратьями в бараке вечером перед терактом?

— Мы целый день то и делали, что общались, потому что больше нечего было делать. Книг уже в этом бараке не было, мы оставили их в предыдущем.

Там была такая жара, поэтому ходишь и разговариваешь. С кем я помню был по полчаса диалог, они все погибли.

Тогда было очень жарко и в душном бараке спать было довольно-таки неприятно. Многие еще не спали, поэтому вертелись, общались.

Но нам в этот день сказали, чтобы в 22:30 все были в бараке. Выходить в туалет можно было по одному или по два, хотя до этого можно было и на прилегающей территории гулять.

Мне сложно представить, как ужасны эти воспоминания, но могли бы вы рассказать о теракте, который вы пережили?

— Там на территории колонии были огневые позиции артиллерии. То есть, когда оттуда работали, то окна дрожали. Когда был ответ с украинской стороны, мы были очень морально удовлетворены.

Помню в ту ночь с одной стороны кассета Градов ударила, потом был какой-то взрыв где-то очень рядом и вылетело стекло. Окна не разрешали открывать, чтобы хотя бы свежий воздух был. Поэтому когда одно стекло вылетело, я поднял голову и подумал: “О, будет свежий воздух”. Накрылся и лег спать.

Проснулся от высокой температуры, был на полу. Все пекло, было жарко. По спине ощутил огонь. Понял, что много дыма было со стороны выхода. Все горит налево и направо. И такой нечеловеческий крик по всему бараку.

Как-то интуитивно решил проверить кровать, где находился командир первой роты. Его не было. Я несколько раз крикнул, кто из третьей роты. Кто-то дал звук, но я уже понял, что у меня под ногами стекло и огонь, поэтому начал передвигаться поближе к выходу.

Там какой-то парень стоял на коленях и кричал. Я ему говорю: “Братик, давай из ангара вылезем”. Он сказал, что не может. Но я вытащил его. Потом стал смотреть, что со мной. Там была кровь. Моя или не моя — непонятно.

Просто это были крики. Мы пытались трехсотым оказать любую медицинскую помощь футболками, шнурками. Потом еще дотащили уже на территорию этого парня. Я не знаю, жив он или нет, тащили, чтобы не сгорел. Вытаскивали 200-х, уже погибших.

Там просто был хаос, где люди кричат и горят, а ты ничего не можешь поделать. Каким бы медиком ты ни был, какие бы ты курсы ни проходил, но пальцами полголовы назад не склеишь.

Но ведь интересно, что перед взрывом охрана, которая нас на расстоянии где-то метров 50 охраняла, когда мы заезжали, они себе выкопали окоп. Такой блиндаж, но без покрытия и с бруствером в нашу сторону. Это очень странно.

И зачем нас было переселять в этот барак, не оборудованный для жизни. На 200 человек один или два туалета.

А где после теракта была охрана?

— Не было их просто. Ребята проломили забор и мы просто начали выходить за территорию горящего барака, потому что мог огонь перекинуться на нас.

Многие были, в чем мать родила, или в одних трусах, потому что все спали в жару.

Нам уже, когда все собрались в одном месте, сказали перенести тяжелейших раненых поближе к забору, мертвых тоже поближе к нему. Легкие раненные были где-то на середине, а более целых никто не контролировал.

Еще там была асфальтированная аллея и газончик, деревья. Охрана стреляла в воздух и говорила, чтобы все вышли на асфальт. Я не понимаю, зачем. Если бы я это со стороны видел, то ничего, кроме жалости и сострадания, не чувствовал.

Что происходило дальше?

— Через два часа пленных медиков пустили. Они уже проводили фильтрацию раненых: тяжелые, средние, легкие. Пытались еще спасти тех, кто умирал прямо у забора.

Уже на рассвете, в четыре или пять часов, начали приезжать не скорые помощи, а КамАЗы и мы подавали список на охрану. Затем их вывозили в Донецкие больницы.

Я уехал в последней или предпоследней партии, потому что у меня были ранения минимальные по сравнению с другими ребятами. Все время я находился в больнице до момента обмена.

Когда вы поняли, что едете на обмен?

— Обмен был большой, людей по разным локациям собирали. Потом нас повезли в Россию.

А что это обмен был уверен, когда с самолета в Беларуси нас пересадили в автобусы с мягкими сиденьями. Я просто был в носках, футболке и джинсах с какого-то ребенка, что мне дали в больнице, потому что у меня не было одежды, какая-то кофта и нога опухшая была, потому что пальцы отрезали.

И тот, кто меня сопровождал, сказал: “Аккуратно, ступенька”. Тогда думаешь, что, может, действительно на обмен. Раньше ни разу не говорили осторожничать.

А также голос в автобусе, когда, наверное, это была либо украинская территория, либо на границе. Там кто-то встречал нас. Это, вероятно, были представители ГУРа. Они сказали: “Ребята, Слава Украине!” Тогда почувствовал, что все хорошо.

Обращались ли вы после этого за психологической помощью? Почему думаете иногда кое-кто стесняется обращаться за ней?

— Конечно, мы общались с психотерапевтом. И не с одним, а где-то пятью. Все нормально.

Сказали восприятие настоящего немного изменилось. Оно более практичным стало, более искренним. Очень сильно не нравится несправедливость, почти не плачешь. Но, как говорят врачи, это не критично.

Есть стереотипы, что я мужчина и не разговариваю с психологами. Хотя в этом ничего стыдного не вижу, потому что руку или новую ногу еще можно дать, а новую голову, к сожалению, нет.

Но главное — это не психотерапевт или психолог, а поддержка близких и родных. Это в первую очередь, а потом уже, если у тебя дома все хорошо, то и в голове будет все хорошо.

Вот моя жена во всем поддерживает, хоть и ворчит. Имеет полное моральное право. Но во всем поддерживает.

Как вы думаете, как можно помочь тем, кто в плену или только вернулся из него?

— Когда возвращают людей, то не надо их забрасывать какими-то вопросами. Необходимо давать время акклиматизироваться человеку в обществе.

Потому что как мы вышли, нас не было девять месяцев. За это время все изменилось в стране полностью и ты вернулся уже в другую страну. Очень сильный контраст начиная от цен, заканчивая блогерами, которые говорят по-украински и говорят что-то об украинском.

А еще попрошу улыбаться. Это будет приятнее, чем когда ты идешь в Киеве или Одессе, а люди с грустными лицами. Ты смотришь и хочешь сказать, что все еще не так уж плохо в жизни.

Еще очень много наших в плену, к большому сожалению. И очень хочется, чтобы они скорее вернулись, отдохнули, увидели своих родных и просто вернулись в свою страну. Все это очень важно.

Что нужно помнить о теракте в Еленовке?

— В этом теракте люди, раненые или погибшие, не подняли руки. Это те люди, которые оказывали сопротивление более 80 дней, не жалея себя. А потом они по приказу вышли в плен, потому что других вариантов, по-моему, не было.

Если бы мы выходили с боем, то в живых осталось бы 50 человек где-то. Это единицы, а там были еще раненные, которых должны были обменять сразу.

В плену тебя могут избить, могут пытать, но не убить. А тут людей загоняют за сутки до взрыва в отдельный барак на отдалении, делают окоп и ночью подрывают.

Люди погибли, не имея оружия, ничего. Они погибли во сне. И некоторые умирали очень болезненно. Об этом нужно напоминать и чтобы общество это помнило, и за границей тоже, чтобы об этом знали.

Это сегодня произошло в Украине, а завтра это может произойти и не только у нас. Все возможно после 24 февраля, к сожалению.

Какой бы вы хотели видеть Украину будущего?

— Хочу видеть не коррумпированную. Чтобы люди любили свою страну и не были эгоистами, думали и об окружающих. Тогда в Украине будет, уверен, гораздо лучше.

А если думать только о себе, то так и будет, как сейчас, как пять лет назад. И не все люди, к сожалению, понимают это.

Также раньше мы рассказывали, как приобщиться к почтению погибших от теракта в Еленовке.

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