“Моя розовая мечта — сбить “вертушку” с FPV”: оператор дронов о боях в лесах Кременной и необходимости разумного использования БпЛА

В современной войне большую роль играют дроны. Мы можем постоянно видеть, как разные волонтеры проводят много сборов на дроны для военных, ведь это очень важная вещь, но, к сожалению, она быстро заканчивается. Благодаря дронам можно производить разведку и атаковать противника. Но от вражеских дронов тоже страдают наши военные.

Военный Егор с позывным Йети, который является оператором беспилотников, рассказал для Ольги Кириленко из Української правди об управлении дронами в лесах Кременной, как встретил войну еще в 2014 году в родном Донецке и о необходимости FPV-дронов.

Сейчас Егор является оператором БпЛА в новом 14 полку беспилотных авиакомплексов ВСУ, работал в тактической группе Кременная, которая раньше называлась Адам, в честь ее первого руководителя Евгения Межевикина с позывным Адам. Оператор дронов начинал воевать пехотинцем в добробате, полномасштабную войну встретил под Киевом, где и познакомился с Адамом. Первые беспилотники на фронте мужчина увидел в 206-2017 годах.

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Особенности применения дронов в лесах Кременной

На вопрос, как выглядит война на участке фронта Кременной, Йети отвечает, что все стандартно: прилетает, вылетает, кто-то пытается лучше спрятаться, кто-то лучше найти и поразить — ничего нового.

— Правда, лес на востоке — это редкость, поэтому есть моменты с логистикой. Но на некоторых позициях этот лес уже превратился в поле. У нас больше освещались бои за Бахмут, Северодонецк, Лисичанск, потому что там было за что цепляться. Но в лесу так же держат линию, за позицию N в лесу боролись достаточно мощно и народа, если взять на квадратный метр, положили, пожалуй, не меньше, чем в Бахмуте. Там за каждую посадку борются, — рассказывает оператор дронов.

Он говорит о работе в тактической группе. Говорит, что это структура, которая должна коммуницировать со всеми подчиненными ей бригадами и при необходимости перераспределять их ресурсы.

Россияне применяют тактику поиска слабых мест, наша задача, чтобы этих мест не было, или мы должны быстро реагировать на их появление, — объясняет мужчина.

— Какая тактика наступления россиян в этом направлении?

— Сначала они активно применяли в лесу технику, после того, как мы поработали, стали меньше, то есть, высаживали техникой пехоту и отходили. В общем, они играют, пытаются нащупать место, где можно проползти, — делится военный.

Он также рассказывает о работе с беспилотниками, и не мешало ли ему в лесу много объектов. Йети говорит, что для работы было более чем достаточно ориентиров. Есть широкие и узкие деревья, есть озера и т.д.

— Это сначала кажется, что не за что зацепиться, а потом понимаешь — сплошные ориентиры. Правда, в тех местах, где идут активные действия, деревьев уже почти нет — остатки. Взлететь между ними сложновато, но можно. Мы пролетали даже между мощными кронами! Наши собратья “заходили” между деревьями и даже в блиндаже попадали, — рассказывает Егор.

Мечтает сбить “вертушку” дроном

Йети делает расчеты: за четыре месяца работы в лесах Кременной потратил около 1200 дронов. За день могли использовать от восьми до 12, в среднем — десять. Говорит, что дронами обеспечивают волонтеры, друзья, сборы и т.д. От Минобороны дронов не получали.

Один FPV в зависимости от комплектации стоит $300-500, бомбер — около $1000, — акцентирует он.

Он говорит, что около 50% использованных дронов попадало в цель, но подробнее может сказать только статистика.

— Но есть цели очень разные: пехота, техника, среди нее может быть “буханка”, а может танк. Статистику у нас начали вести как раз на Кременной, до этого ее вели условно. Помню, что на Бахмуте у нас было 48-52% попаданий, — заключает оператор дронов.

По его словам, самой “жирной” целью были танки. Был даже случай, когда дрон залетел прямо в люк танка, но не сработал.

— Вот на Бахмуте танки — это было “Вау!” Мы имели кучу попаданий, и, к сожалению, ни одного сожженного. Они немного подгорали, но ехали. А на Кременной мы уже начали их активнее доставать. Моя розовая мечта — это сбить вертушку из FPV, — делится мужчина. Говорит, что это технически можно сделать, но такой практики еще не было.

Защищены ли от вражеских дронов украинцы на передовой

Йети делит, что с защитой от вражеских дронов на передовой хуже.

— Мы думали, что неплохо маскируемся — сетки, блиндажи, пока 10 декабря за нами не прилетел FPV. До того момента мы с РЭБом не заморачивались. То есть, идея завести РЭБ у меня была — я на войне чуть дольше двух лет, хочется дожить до победы. Позвонил знакомому волонтеру, попросил поставить нас в очередь. Но после прилета я его еще раз набрал и говорю: “Давай уже!” — рассказывает военный.

Говорит, что для защиты нужен купольный РЭБ, работающий по частотам управления — пока, пока российские дроны не доросли до автонаводки, этого будет достаточно. Если у них появится автонавождение, будет труднее — будут новые сетки для завешивания позиций. Автонаводка позволяет дрону самостоятельно корректировать свое движение относительно цели, и у нас уже над этой функцией активно работают, поэтому россияне тоже могут.

Война пришла в жизнь еще в 2014 году

Мужчина рассказывает о событиях, происходивших в 2014 году в его родном Донецке. Он говорит, что не может это назвать “воевали”, ведь ходили по улицам с трубами и арматурой.

— В конце мая (2014 — ред.) я вывез семью и пошел в добробат. Мы говорили: “Надо ехать в Донецк и что-то делать”. А нас держали в Днепре на блокпостах. Это было немного странно.

Мы могли показать, что так просто у них не удастся, как в свое время в Одессе это сделали, потом в Харькове. То же было под Киевом в 2022-м — многое, несмотря на отсутствие организации, на себе вытащили простые люди, — рассуждает он.

— Вы ожидали большего сопротивления жителей Донецка в 2014 году?

— Нет, я ждал большей поддержки от власти. Там было достаточно сознательных людей, готовых действовать — было бы оружие и поддержка. Если в августе наш батальон трижды заходил в Донецк, на тот момент уже полностью оккупирован, то что мы могли бы сделать весной, если бы имели оружие или технику?

Так же, будь у нас FPV в начале 2022 года, то можно было бы столько россиян навалить под Киевом, что они бы долго собирали себя по частицам. Хорошо, когда все решается вовремя, — утверждает военный.

Далее вспоминает, что после захвата Донецка был под Мариуполем, заходил в Иловайск еще до закрытия кольца, был в Песках — велась позиционная война.

— Потом я получил ранение и долгое время восстанавливался. А потом снова: от Широкиного до Станицы Луганской, объездил весь фронт, — говорит оператор БпЛА.

О миллионе дронов за год

— Реально ли и эффективно ли, по вашему мнению, изготовить миллион дронов за год, как заявил недавно президент Зеленский?

Здесь мы можем сыграть в штангу, потратив кучу ресурса. Если мы не повысим качество пилотов и коммуникацию между бригадами, мы просто повысим процент глупых потерь дронов, — делится мыслями мужчина.

Добавляет, что россияне будут искать противодействие. По словам Йети, они сильные со средствами РЭБа и РЭРа, поэтому вполне реально, что они смогут с этим справиться.

— Мы можем получить колоссальные потери без всякого поражения, будем просто засевать поля “птичками”. Нам нужно автонавождение, которое будет работать независимо от РЭБа. Надо думать на шаг-два наперед, тогда будет смысл. Физически наштамповать дроны, думаю, вполне реально: посадят кучу народа паять или поставят роботизированную линию сбора. Вопрос, сможем ли мы это эффективно использовать, даст ли нам это какое-нибудь преимущество? — задумывается он.

Добавляет, что в 2024 году должны обращать внимание на качественное использование дронов. Использовать ресурс с максимальным поражением.

По российской пехоте можно и нужно отрабатывать, но это может сделать снайпер патроном за $5. А дрон за $500 долларов может полететь и поразить пушку или танк, который стоит миллион, — подчеркивает мужчина.

Также Егор считает, что если мы не будем действовать эффективно, то можем в 2024 году не только сесть в оборону, но и проваливаться.

— Россияне накапливают ресурсы: они мобилизуют людей и людей у них больше. Наша задача состоит в том, чтобы их переиграть, использовать все, что мы можем, максимально против них, — говорит он. Считает, что мы должны найти нестандартные методы для победы.

FPV-дроны — важное оружие на фронте. Украинцы могут создавать их дома своими силами. Ранее мы рассказывали о бесплатном инженерном курсе по самостоятельному сбору дронов.

Фото: Дмитрий Ларин / Українська правда

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