Раны войны заживают долго: психолог и монахиня Анисия о том, как помочь военным после возвращения с фронта

В розовых мечтах и наивных чаяниях всегда думаешь, что твоя большая и крепкая любовь может помочь преодолеть все испытания. Однако иногда одних чувств мало и нужно еще и проводить большую работу над собой и действовать, чтобы обеспечить счастливой жизнью как себя, так и любимого человека, особенно если ему пришлось пройти ужасы войны.

Монахиня греко-католического Свято-Покровского монастыря сестра Анисия до пострига была парашютисткой в ВСУ. Позже получила степень магистра психологии и стала психологом Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий, чтобы помогать бывшим собратьям.

Но в интервью Громадському телебаченню Анисия пролила свет на моменты, которые могут помочь также семьям военных, которые стремятся поддержать своих защитников и способствовать их адаптации по возвращении из зоны боевых действий.

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Как помочь военному адаптироваться в гражданской жизни

Лучший вариант — когда после войны воин может попасть в адаптивную среду, в которой он сможет психологически подготовиться к жизни в условиях мира.

Она должна быть безопасной. С хорошо организованными составляющими, касающимися удовлетворения базовых потребностей. Комфортное проживание, питание, собственная кровать с чистым бельем, возможность помыться это то, чего у людей не было на войне.

Вчерашние бойцы первое время не должны тратить свой ресурс на удовлетворение базовых потребностей, а сконцентрироваться на решении внутренних проблем.

В адаптивной среде нужно свести к минимуму любые внешние раздражители, потому что воинам в переходном периоде физиологически трудно выдерживать их. Громкие звуки, например, многих людей пугают или раздражают. Рецепторы у бойцов уничтожены — то, что для других будет нормальным, для них может быть невыносимым.

Можно заниматься, например, рисованием, другим творчеством — сегодня для этого есть множество возможностей. Так человек отмечает, что он уже создает, а не разрушает. И это отличается от того, что было на войне.

Как помочь военному интегрировать пережитый опыт

У бывшего фронтовика нет возможности вернуться к себе довоенного, даже с помощью психолога. Но никому это не стоит озвучивать — в некоторых ситуациях для него это будет ужасом. Он должен сам принять факт перемен, понять их ценность.

Надо помочь ему сложить себя вместе — собрать то, что война рассыпала. Это и есть интеграция опыта войны.

Не нужно обесценивать этот опыт, но не нужно его и абсолютизировать, переоценивать. Бойцу нужно осознать, что пребывание на войне — лишь эпизод из продолжающейся жизни, которая может быть разной.

Какие изменения претерпевают военные на войне

На фронте боец должен максимально привлекать свои зрение и слух: замечать, где шевельнулось; учитывать определенные звуки или их отсутствие.

На войне соответствующие рецепторы работают очень напряженно, и в настоящее время происходит трансформация восприятия мира на физиологическом уровне. И когда он возвращается домой, существование в режиме постоянной бдительности не исчезает.

Среда будет мирной, а тело будет продолжать мобилизовываться, чтобы распознать опасность. И это для человека очень утомительно.

А родные, знакомые, посторонние, которые не были на фронте, будут воспринимать это как странность, будут раздражаться: от чего он так быстро устает, почему уединяется, почему эту музыку не хочет слушать, а от этих запахов злиться.

Также человек проходит переосмысление ценностей, смену приоритетов. Настолько глубокое, что то, чем в повседневной жизни занимаются семья и знакомые, может оказаться за пределами его системы ценностей.

Они (жена и муж, — ред.) действительно оказываются в двух разных мирах. Так что когда эти два человека встречаются — это встречаются два инопланетянина.

Почему собратья становятся важной составляющей жизни военных

На мой взгляд, имеет значение опыт, который боец приобрел на войне. Там вокруг постоянный риск смерти. Поэтому важно, кто рядом с тобой, от кого часто зависит твоя жизнь. Это важнее, чем вооружение, материальное обеспечение и т.д.

Поэтому у бойца это чувство защищенности, надежности, безопасности связывается именно с собратьями. А семья как безопасная среда уже отходит на второй план.

Когда фронтовику плохо в мирной жизни, он потянется именно к собратьям, потому что уже не раз получал от них поддержку в выживании. А с семьей у него такого опыта нет или он забыл его.

Семье остается принять эту ситуацию и не пытаться конкурировать с собратьями. И когда собратья становятся членами семьи, тогда семья имеет больше шансов превратиться в безопасную для бойца среду.

Если хочешь помочь человеку, самое важное — услышать его.

Даже если она молчит о своих проблемах, о них может рассказать энергия, излучаемая человеком. С его взгляда, осанки, выражения лица можно считать призыв о помощи.

Раны войны заживают долго. Исцелять их нужно очень деликатно, чтобы не добить человека своим словом.

Ищешь еще больше действенных советов? Тогда читай, как окутать теплом вернувшихся с войны военных.

Главное фото: Украинская греко-католическая церковь

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