Интервью

Раны войны заживают долго: психолог и монахиня Анисия о том, как помочь военным после возвращения с фронта

Даниэла Долотова, журналист сайта 22 января 2024, 08:00
Раны войны заживают долго: психолог и монахиня Анисия о том, как помочь военным после возвращения с фронта
Фото: Facebook

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