Нужна перезагрузка — новое начало. Зеленский о слухах вокруг увольнения Залужного и ситуации на фронте

Украина должна постоянно напоминать миру о войне и объяснять свою позицию. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский дает интервью для медиа из разных стран и отвечает на вопросы, которые волнуют мир и украинцев.

Недавно Владимир Зеленский дал большое интервью национальному итальянскому телеканалу Rai 1. Во время разговора он ответил на слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ситуации на фронте и что будет, если на выборах в США победит Дональд Трамп.

Читай основное из интервью Зеленского для Rai 1.

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Слухи об увольнении Залужного

Уже не один день в украинских и зарубежных СМИ ходят слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Владимир Зеленский для итальянского телеканала отвечает, что это вопрос, касающийся людей, которые должны возглавить Украину. Он считает, что нужна перезагрузка — новое начало.

— Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а руководства страны, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, речь идет о замене многих государственных руководителей, а не только в одном секторе, таком как войско.

Я думаю об этой замене, но здесь нельзя сказать, что мы заменим одного человека, — рассказал президент.

Он считает, что если Украина хочет победить, тогда все граждане должны двигаться в одном направлении, быть уверенными в победе, не падать духом и опускать руки, а наоборот — иметь правильную положительную энергию. Именно поэтому есть мысли о подобном перезапуске.

О ситуации на фронте

Владимир Зеленский говорит, что на сухопутной линии фронта происходит стагнация. Он акцентирует, что Украина воюет с террористами, имеющими одну из самых больших армий в мире. ВСУ не хватает боеприпасов. Кроме этого, нужны современные технические средства для изменения ситуации на фронте в пользу Украины.

— Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект — мы вытеснили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в Черном море, и мы выстроили “зерновой коридор”, независимый от России. Поэтому эта часть, прагматичная часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины, — мы ее провели положительно.

Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило кое-чего. Иногда ты думаешь, что эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки — это и есть просчет, — рассуждает президент.

Также он добавил, что после двух лет полномасштабной войны около 26% территории все еще находятся под оккупацией, но у российской армии нет возможности значительно продвигаться вперед.

О выборах в США

Зеленский говорит, что надеется, что линия поддержки Украины от США не изменится, даже если в Штатах произойдут перемены.

— У Республиканской партии есть радикальные голоса, но есть много людей, которые поддерживают Украину. Это народ США решает, но если они намерены сократить помощь Украине, будет новая геополитическая структура. Путин пойдет вперед и не остановится так просто, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что по состоянию на сегодня Украина уже ближе к Европе. Она имеет более сильную армию, оснащенную западными средствами.

Мы более опытные. Иногда мы немного устали. Иногда, возможно, высокомерные. Но мы не можем дать России возможность победить, — объяснил Зеленский. Он признался, что ни разу не думал о том, чтобы сдаться.

Россия не хочет мира

Зеленский снова предупреждает мир, что Россия не остановится, и разные страны должны это понять.

— Россия не хочет мира. Для них мир означает поражение. Они начали публично говорить, что не намерены останавливаться, что они еще не выполнили свою задачу. Главная цель Путина — лишить нас независимости, чтобы Украина была частью его империи. Часть украинцев начинает привыкать к войне — это большая ошибка.

А если я сделал что-нибудь не так? Да, я человек. Но я думаю, что было больше шагов вперед, — делится мыслями президент.

Украине нужна поддержка международных партнеров, чтобы вместе одолеть великого врага. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о международной поддержке в 2024 году.

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