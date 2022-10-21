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Эксклюзив

Я выжил только благодаря знаниям, которым сейчас учу всех — интервью с инструктором военно-тактической подготовки

Диана Просяник, практикант сайта Иван Воронков, видеоредактор Викна-новости 21 октября 2022, 16:15
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