Я выжил только благодаря знаниям, которым сейчас учу всех — интервью с инструктором военно-тактической подготовки

Война в Украине не оставила безразличным никого. Миллионы украинцев объединились, чтобы выгнать врага с наших территорий. Мужчины и женщины сменили свою деятельность и помогают Украине победить.

Один из них — Али, 31-летний инструктор по военно-тактической подготовке для гражданских и военных. До 24 февраля мужчина был тренером по тайскому боксу, обучал детей. Сейчас Али проводит тренировки для военных и гражданских, где учит, как обращаться с оружием, как правильно ходить, вставать, как выжить в оккупации, поскольку ужасы последней пережил на собственном опыте с семьей еще в начале войны.

Вікна пообщались с инструктором о тренировках для гражданских, как туда попасть, для кого их проводят, а также о популярном аккаунте военного в TikTok и о жизни в оккупации.

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Чем занимались до начала полномасштабного вторжения?

Я киевлянин. Мне 31 год. До войны я учился в Европейском университете на маркетологе. Как видите, я немного другое ремесло выбрал.

Вспомним утро 24 февраля. Как оно началось у вас?

Мы проснулись с семьей от взрывов очень рано. У нас недалеко от дома военная часть, поэтому взрыв был слышен очень четко. Все испугались, слетели с кровати.

Зашли в новости и увидели обращение президента о том, что началась война. Мы были в панике, потому что не знали, что делать, куда бежать. Никто не думал, что мы окажемся в такой ситуации.

Мы приняли с семьей решение уехать из города. У нас есть дачный участок под Киевом. Взяли с собой еще две семьи. И так тремя семьями выехали утром туда, 24 февраля.

Оккупация. Ранения. Выживание

Затем мы попали в оккупацию. У нас там вообще жесткая история была. Нашу семью 15 российских танков на трассе обстреляли в упор. Среди нас только три взрослых мужчины, все остальные — женщины и дети.

Одни из этих женщин были моя родная мама и тетя. У них были страшные ранения. Маму ранило в плечо и ногу. Тетю — в легкие и позвоночник. Я получил пулевое. В то время держал своего ребенка на руках. Выжили в итоге все. Но 11 дней мы сидели в подвалах, пытались выжить.

Без медикаментов, без крутых турникетов, без медиков. Нам было очень тяжело. У нас еще младенцы, женщины и окружение чеченцев и бурят.

С нами был стоматолог-протезист. Он мне сам сказал: “Я не врач” и каждый день уверял: “Дружище, они сегодня умрут”. А они не умерли. Лечил всем: лекарством от поноса, менингита, от чего только можно, только бы они там выжили. И человек не перевязывал их турникетом.

Делал из ткани перевязки, палочкой завязывал. Мы делали им перевязки сотни раз в день, чтобы они выжили.

Не было обезболивающего вообще. Давали немного вина белого, просто чтобы люди могли поспать немного и не кричать. Было очень страшно. Тем более, это моя мама.

Мне приходилось очень многое делать. У меня есть друг Саша, мы с ним вдвоем, извините, рвали себе задницу, чтобы выжить, ходили по домам, искали провизию, свечи. У нас семь детей и женщины, попробуйте найти им подгузники, прокладочки и всякое детское питание. Мы постоянно под обстрелом.

Я вообще гражданский был, никогда раньше не был военным. Целуешь детей, выходишь из дома — и сразу идет по забору автоматная очередь. Ты ложишься, ползешь, ползешь за гречкой, макаронами. Раненым нужно лекарство, где-то его нужно найти. Время идет.

Это был ужас. Когда ты смотришь в окно, а перед тобой восьмиметровый столб огня, потому что лес горит. А у тебя на руках маленький ребенок, которому семь дней.

У меня дочь родилась 21 числа, а 24 началась война. А 1 марта нас расстреляли. Вот в такой ситуации я очутился в начале войны.

И потом, когда я приехал в Киев, а тут пацаны из ТрО, которые еще не видели паленого волка. У нас стоит ПВО, а я шарахаюсь. Все люди нормально ходят, пьют капучино, а я падаю как идиот и не могу заставить свое тело не дергаться. Вот так началась моя война.

Я выжил только потому, что использовал свои знания, которым сейчас я учу всех, кого только можно научить.

Есть люди, у которых родственники до сих пор в оккупированных городах и есть с ними связь. Они могут у меня поучиться выжить.

Как попали в Территориальную оборону?

Не буду, как говорится, лукавить. У меня тогда еще была возможность уехать из Украины. Я ею не воспользовался и передумал уже на границе. Мы с семьей приехали на Рава-Русский пункт пропуска.

Я помню этот день очень хорошо.

Я сидел в машине, посмотрел в окно, и вот уже паспортный контроль, мы должны были отдавать документы. К нам подошел пограничник. Я смотрю, стоит толпа женщин с детьми. И мужчины с ними прощаются, обнимаются в слезах и возвращаются.

У меня двое детей, жена, теща. Тогда я повернулся к жене и сказал: “Прости, любимая, но…” Мы очень тогда поругались на границе с ней. Она сказала: “Ну как же ты нас бросаешь, отпускаешь?” Я сказал, что не могу уехать, потому что сердце не отпускает. Не могу так поступить, потому что это неправильно.

Я украинец, и я должен быть дома.

Я забрал трусы, носки и пошел по полю, добрался до Львова и потом в Киев. Там посидел еще несколько дней. Всюду был беспорядок. Всё очень неорганизованно.

Тогда встретил ребят из ТрО, которые спасли мою семью из оккупации. Случайно на улице мы пересеклись. Я вышел помогать строить блокпост, и они проезжали, территорию прочесывали. Они останавливаются и говорят: “О, это ты, мы тебя запомнили”. Говорю: “И я вас запомнил”.

— Что делаешь?

— Вот только из Львова приехал, вывез семью.

— Давай к нам?

— Да, давайте.

— Ну все, иди домой бери зубную щетку, пасту, трусы — и погнали.

Вот так просто я попал в подразделение Бугатти. У нас был очень толковый командир. Мы все его уважаем. Он у меня первое, что спросил:

Ну ладно, ты приехал, классно. Вроде нормальный пацан. Но у меня нахлебников нет — что ты умеешь делать? Чем ты будешь полезен нашему подразделению?

Я сказал честно: “Ребята, я яичницу могу пожарить. Готовить не умею, убирать не буду. Но умею бить людей. Я был тренером, причем неплохим”.

Он предложил провести ребятам несколько тренировок. Я охотно согласился.

На улице снег лежит, мы с автоматами, в брониках, все вышли. Людей не было, гражданских не было, город пуст. Мы могли брать любой объект и тренироваться на нем.

Я провел одну тренировку, вторую. И командир говорит: “Давай я тебя доучу военному делу и ты будешь этим заниматься, потому что умеешь рассказать правильно, без воды”. Так и случилось.

Первые учения — это были боевые искусства, работа с оружием. К примеру, Крав мага — это израильский вид боевых искусств. Я учился несколько лет, у меня был персональный тренер, в прошлом из израильской полиции.

Ребята в подразделении все были очень классные, команда была очень слаженная. Но потом уже пришел приказ всем сдать оружие и разойтись по домам.

Кто пошел дальше воевать, кто пошел заниматься своими делами, кто волонтёрит. Я занимаюсь и дальше таким ремеслом, потому что понимаю, что это людям крайне необходимо и дело правильное в наше военное время.

Как проходят тренировки для гражданских?

Ко мне приходят гражданские, которые намерены дальше служить. В целом их больший коэффициент. Очень мало приходящих потусить и почувствовать вкус армии.

Я даю физуху (физическая подготовка — ред.). Это основа, то, с чем мы сталкивались с ребятами во время нашей работы. Бронежилет, снаряжение — это вес невероятный.

Ты где-то с танчика прыгнул, подвернул ногу — все, ты не боец. Ты там что-то не так сделал, дыхание подвело — ты не смог убежать. То есть физуха должна быть.

То есть с нулевой физической подготовкой к вам лучше не приходить?

Нет наоборот. Ко мне приходят люди, у которых вообще нет физической подготовки, и такие, у кого она уже есть, но они хотят понять, что такое бронежилет, снаряжение и как в нем работать.

Также я учу, что такое оружие, как с ним работать, как правильно ходить, вставать, все об артобстрелах, как выжить в оккупации, всякие тактические моменты, хитрости и т.д. И потом спустя некоторое время ученики либо идут дальше служить, либо понимают, что это не для них, потому что здесь жестко.

Я погружаю людей в военное положение, они здесь не кайфуют. Они приходят и работают, работают, работают.

Как попасть к вам на тренировку?

Во-первых, нужно быть совершеннолетним. И в принципе, если есть желание ко мне прийти, мне просто можно написать в социальных сетях.

Я даю список того, что нужно с собой иметь. Человек выполняет все правила по списку, проходит некоторую проверку, что он не коллаборант, например, и вот тогда мы уже с этим человеком сотрудничаем и учим без проблем.

Вы сказали о списке вещей, что это за вещи?

Нужна форма, не обязательно военная, то есть такая, какой будет не жалко, любая одежда. Наколенники, налокотники, у кого есть бронежилет, снаряжение — пусть берут, турникеты обязательно. У меня есть тренировочные турникеты, но у меня на всех просто не хватит.

Что могу — предоставляю, что не могу — люди должны сами себе купить, чтобы тренироваться в медицине. Документы нужно будет свои сбросить, и в принципе все.

Как часто проходят тренировки?

По два раза в день. Один день только, когда они не проходят — это воскресенье, потому что я на полигонах. У меня каждый день тренировки с гражданскими и военными, но они в разное время и в разных местах.

В каких городах проходят тренировки?

Я езжу по разным городам. Вот последний — Львов. Очень просили туда приехать. Я приехал, провел тренировку и вернулся. Дальше у меня уже есть целый список городов, в которые я должен попасть.

Следующее — это, наверное, Франковск. Там уже около 300 человек, причем военные. Говорят, что их в принципе учат, но то, что они видят в моих видео в социальных сетях, очень отличается. И их командиры говорят: если можете, пригласите этого чувака к нам, пусть поучит и дальше будем учиться.

Сейчас такое время, когда мы должны максимально делиться знаниями. Потому что нам нужно выгнать этого врага и освободить нашу землю. И что угодно нужно для этого делать.

Поговорим об инструкторах НАТО. Как именно мы с ними сотрудничаем и какова их часть?

Очень многое рассказывают, показывают. Но есть один момент. Я об этом даже своим ученикам постоянно говорю.

Каждая война, какая бы она ни была, в каком бы году ни была, она отличается от последующей. Новые технологии, новые политики, все новое.

Насколько доктрины и методички иностранных инструкторов отличаются от реальной обстановки на фронте?

Как вам сказать, они имеют место быть. Там очень качественные знания. Но я опять подчеркиваю, что когда ты выходишь на поле боя — все это сплошной хаос.

Ничего предполагаемого не будет. Но учиться все равно нужно. Потому что багаж знаний спасает жизнь. В этой войне победит тот, кто знает больше.

Как повлиял ваш боевой опыт на подготовку тренировок, которые вы сейчас проводите?

У меня, не сказал бы, что так много боевого опыта как, например, у тех ребят, которые сейчас воюют там шесть – семь месяцев. Я многое узнавал именно от ребят, которые были в аду. Очень многие мои ученики сейчас воюют и на Харьковском направлении, и на Херсонском.

Я тоже постоянно учусь, не отрицаю, что многое не знаю. Учусь у других инструкторов: зарубежных, наших. Постоянно с ними на связи. И я потом усваиваю эту информацию и рассказываю уже более подробно на своем языке.

Полезно ли было бы пройти курсы всем украинцам?

Не именно мои курсы, потому что я просто сойду с ума, потому что очень много людей в нашей стране. Но я был бы не против (смеется).

Я о чем: наш сосед — идиот, вот реально. Это страна-идиот. Они совершают идиотские поступки. И свято в них верят. Весь мир они не понимают, не слышат. Из-за такого соседа, от которого ты не знаешь, что ожидать завтра, лучше знать хоть что-то о войне, о военных, тактических моментах.

В чем сила украинцев?

Сила украинцев, я считаю, — это дух. Даже не потому, что говорят “украинцы объединились, пошли надавали им”. Это не совсем так.

Ключевую роль всегда играет дух человека.

Даже взять ребят из Азовстали, которые держали семитысячное войско своими усилиями. Они отвлекли внимание всего русского фронта на себя. И это только дух. Они были в абсолютном меньшинстве. Они уже переплюнули спартанцев. Мы можем только ими гордиться, их командирами, их бойцами, погибшими, пленными.

То есть, именно украинский дух. Он из поколения в поколение передается по крови. И никто не сможет этого изменить.

Ваш предыдущий аккаунт в TikTok заблокирован. Там было 150 тысяч подписчиков. И с июня месяца вы создали новый и имеете более 260 тысяч подписчиков. В чем успех TikTok-аккаунта?

Понятия не имею. Ребята, которые в то время были на передке, говорили: “Брат, а ты можешь видосы по инструктажу поснимать и сбросить нам в социальные сети, чтобы мы здесь смотрели, тренировались”. Я говорю: “Без проблем, а куда?” “Ну, есть TikTok, загрузи себе”. Я и выложил туда первое видео.

Им понравилось, попросили еще, а я был не против. И вот ребята военные друг другу присылали, целыми ротами смотрели эти видео, учились.

А потом TikTok удалил мою страницу, потому что многие россияне пожаловались на меня. Получил я тогда около 2 млн жалоб.

Сказали, что я террорист, что учу украинцев убивать россиян, что поступаю неправильно. Я бы их всех, подлецов, свозил бы в Бучу, Изюм и показал бы, правильно или неправильно.

Мне удалили страницу без права на восстановление. Я же расстроился. А ребята сказали завести просто новую. А так можно было? Завел вторую, военные обрадовались моему возвращению — и все перешли сюда.

У вас иногда бывают комментарии типа: “Вы ничего не знаете, не так показываете”. Как вы реагируете?

Да, я не идеален и мне еще учиться и учиться. Но я рассказываю только, что сам знаю.

Относительно комментариев. Когда мне звонит мой собрат из Харьковской области, плачет и говорит: “Друг, ты можешь говорить?” Второй час ночи. Я сразу: “Да, конечно, что там ребята?” Я думал, уже что-то случилось. Он говорит: “Вот только потому, что ты нам тогда давал тумаков, рассказывал, объяснял, мы сегодня восемь человек выбрались из такого ада, что просто ужас. Только потому, что делали все четко как ты сказал”.

И вот, когда я это слышу, вот для меня показатель. Когда ребята звонят и говорят: “Я увижу своего ребенка благодаря тебе”, это лучшие комментарии. И благодарность, в которой я не нуждаюсь, но люди благодарят, потому что они понимают, что это смертельные игры.

Люди идут в смертельное сражение. И если я научу и покажу неправильно, это может стоить им жизни. Я это тоже осознаю.

Недавно сделали мне замечания по медицине боевые медики.

Тогда я позвал медика, прошедшую бои с 18-го года. И говорю: “Рассказывай, что я делаю неправильно? Показывай, как надо”. Она посмотрела и говорит: “В принципе, ты просто путаешь терминологию. Но я была в боях, и то, что ты показываешь — действительно работает”.

Понятно, что есть системы, наука, которая уже пройдена много лет, много опытов делали. Но я считаю, что это все нужно знать больше медикам, непосредственно там, которые спасают жизнь ребятам в желтой зоне.

У меня из ребят, идущих в бой, из них никто медицину не знает. Все ходили на медицину, и никто дальше турникетов не продвинулся. То есть, как наложить турникет и при этом не умереть.

А война очень непредсказуема.

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