Лишились дома, но надеются его обрести! Истории детей из Донбасса, которые мечтают о новой жизни

Сложно даже подсчитать все убытки и разрушенные жизни, которые принесла нам Россия. С каждой минутой эти цифры растут.

Сотни тысяч украинцев стали вынужденными переселенцами и потеряли свои дома, прошлую жизнь и родных. Больше всего жаль детей, ведь российские военные забрали у некоторых из них родителей и детство.

Мы расскажем тебе истории переселенцев из Донбасса и как им помогли украинцы.

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Мечта — прогуляться по Парижу

Кристине из Северодонецка всего 13 лет. До полномасштабной войны она настойчиво изучала французский и хотела увидеть Эйфелевую башню, Лувр, прогуляться по Марсовому полю.

Северодонецк стал одним из мест ожесточенных боев. Так что Кристине пришлось эвакуироваться. Девочка не покидает изучение французского языка и стремится когда-то станцевать в саду Тюильри. Она профессионально занимается танцами и хочет быть хореографом.

Составить конкуренцию мировым шеф-поварам

Сестричкам Илоне и Валерии всего 13 и 10 лет. Они жили в Дружковке на севере Донецкой области. Но с началом полномасштабного вторжения больше оставаться там не могли.

Илона обожает готовить. В свои 13 лет она уже умеет варить настоящий украинский борщ, как говорится, “чтобы ложка стояла”. Он у нее наваристый и густой.

Ее мечта — стать шеф-поваром и познакомиться с мировыми и украинскими мастерами кулинарии. Но это не все! Она стремится составить им большую конкуренцию, и с ее умениями эта мечта не кажется недостижимой.

Младшая Валерия обожает математику и чтение. Пока большинство детей увлекаются социальными сетями и просмотром видеороликов или фильмов, она говорит, что лучших сюжетов, чем на страницах книг, не найти.

А вот Олегу пришлось быстро повзрослеть, он стал опекуном своих младших братьев — четырехлетнего Вани и 12-летнего Дмитрия. Мать ребят погибла.

Рисовать, несмотря ни на что

Лисичанск тоже сильно пострадал от российского нашествия. Поэтому Владислав и его мама Елена уехали из города. У парня есть инвалидность, однако это не мешает рисовать. Елена тоже увлеклась творчеством, начала вышивать. Теперь каждый день творит шедевры.

Дать семьям новое жилье

Сегодня Илона, Валерия, Иван, Олег, Кристина, Владислав со своими родными нашли приют в Новояричевской общине Львовской области. Однако это временный приют. Семьям не хватает своего дома.

Благотворительный фонд Запорука хочет позаботиться о семьях переселенцев. Целью фонда обеспечить 30 квартир-студий для 30 семей до 1 ноября.

— 30 небольших, но по-домашнему уютных квартир — с отдельными кухней и ванной комнатой, обновленные места общего пользования, современная детская площадка. Война показала, что для украинцев нет невозможного. За единственным исключением…

Мы не можем вернуть погибших. А вот удержать на родной земле тех, кто сегодня потерял почти все, можем. И точно сделает это, если создадим для них дом, где захочется жить, — убеждена основательница и президент благотворительного фонда Запорука Наталья Онипко.

Стоимость реконструкции — 17 млн ​​грн, из которых уже собрано 15 млн грн.

Ты тоже можешь присоединиться к сбору средств и помочь семьям получить новое жилье.

Ранее мы рассказывали историю мужественной девочки Кати, выжившей после обстрела вокзала Краматорска, но потерявшей маму.

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