Смотрю вокруг — мы будто в разных эпохах: сестра защитника о том, как жить, когда твой родной человек на фронте

Кто знает, как правильно жить в военное время? Как правильно реагировать на все вызовы? Как воспринять известие, что твой близкий человек идет или уже находится на фронте? А самое главное — как при этом поддерживать его и себя?

С этими вопросами украинцы и украинки сталкиваются почти десять лет российско-украинской войны и два года полномасштабной. За это время военных в Украине стало гораздо больше, чем в первый день агрессии РФ. Однако до сих пор найти ответы на все возникающие вопросы довольно сложно.

Кому-то помогает изоляция от внешнего мира и некоторое время в одиночестве. Другие же нуждаются в поддержке извне и услышанные чужие истории дают силы собраться и бороться дальше не только за всю страну, но и за собственную семью. Чтобы вдохновить других, сестра защитника Украины Анна в разговоре с ОО Общественное движение Женская Сила Украины для издания WoMo рассказала собственную историю борьбы.

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Анна вспоминает, что до полномасштабной войны ее брат Александр был далек от армии и работал на Укрзалізниці, воспитывал с женой троих детей. Он мог остаться с семьей, но решил после полномасштабного вторжения РФ встать на защиту Украины.

Мужчина собрал жену, детей, сестру и отвез к родителям подальше от столицы. А когда вернулся назад и пошел в военкомат. С тех пор практически всегда на нуле. Анна говорит, что еще с самого начала по глазам брата поняла его намерения.

Это тяжело, приходят моменты осознания, что, с одной стороны, я очень горжусь его решением защищать Родину, а с другой — я никогда не могла представить, что могла испытывать столь сильный страх: у тебя сжимается горло, все внутренние органы.

Женщина рассказывает, что тогда первое время не могла спать и есть. Единственное, на что хватало сил, это были слезы. Ее постоянно трясло от нервов, не хотелось никого видеть и слышать. Общаться могла исключительно с теми людьми, чьи родственники на войне, не знала, о чем с ними говорить.

Я смотрю на людей вокруг и кажется, что мы живем на разных континентах, в разные эпохи.

Тогда ей помогла кума, муж которой тоже на службе. Она пригласила Анну в группу поддержки, где матери и жены военных могли делиться своими переживаниями.

Женщина говорит, что чужие истории помогли находить как опоры и надежду, так и способы бороться с негативными эмоциями, возникающими от определенных событий. Например, Анна говорит, именно благодаря группе поддержки она поняла, как справиться с эмоциями относительно людей, которые делают вид, что войны нет. Но наиболее ценным стало ощущение, что она не сама и имеет рядом тех, кто с ней на одной волне.

Мы переживаем одна за другой не меньше, чем за родных, потому что у нас одна и та же война на всех.

Сейчас Анна советует другим не доводить себя до такого критического состояния, в котором была она, а лучше обратиться за помощью к специалисту. Это может быть как индивидуальное занятие с психологом или психотерапевтом, так и работа в группах поддержки. Важно только начать делать хоть что-то, чтобы поддержать себя.

Своим родным защитникам мы нужны живые и здоровые, ведь именно нам нужно будет отогревать военнослужащих по возвращении домой.

Однако и не стоит забывать, что рядом всегда есть и будут наши защитники. Поэтому нужно не оставаться в стороне и всегда стараться оказать им поддержку всеми возможными способами, простым разговором, добрым словом, чем-либо.

Если в твоей семье есть военный или военная, который скоро вернутся с фронта — позаботься о психологической атмосфере дома. Читай, как создать благоприятную психологическую атмосферу вернувшимся с фронта.

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