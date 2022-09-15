Выжил, потому что еще нужен этой земле. История Павла Познанского, пережившего ад в Мариуполе и плен

Виктория Мельник, редактор сайта 15 сентября 2022, 09:00
Павел Познанський
Фото: Армия.Inform

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