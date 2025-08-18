Не стій, стрибай и гроб в блестках: боевые медики рассказали, почему юмор — мощная броня

Куба и Аляска В новом выпуске проекта Экзамен Маша Ефросинина поговорила сразу с двумя героинями, боевыми медиками с позывными Куба и Аляска. Они стали главными героинями одноименного документального фильма, который недавно вышел в прокат.Их истории разные, но схожи в одном: обе спасли не одну жизнь на передовой, пережили собственные ранения и потери, а их дружба стала одной из тех опор, которые позволяют выстоять. Куба и Аляска в интервью Маши Ефросининой Знакомься — Куба. Кто она такая Юлия с позывным Куба сначала была медиком-волонтером на Майдане в 2014 году, а затем — одной из первых участниц медицинского батальона Госпитальеры, который спасает раненых на фронте. Она руководила эвакуацией раненых в составе 92-й бригады, выезжала под обстрелами, спасая бойцов.Куба стала соучредителем движения VETERANKA и создала цех by VTRNK, где шьют женскую военную форму. В мирной жизни Юля занималась дизайном одежды — ее коллекция была представлена на Ukraine Fashion Week и в Париже. Служила в Донецкой и Харьковской областях и награждена медалями За врятоване життя, За оборону Харкова, Захиснику Вітчизни и др. Читать по теме Когда думаю, что это самый тяжелый день — наступает следующий. История парамедика Аляски о работе на фронте Парамедик рассказала, как решила пойти на фронт и что труднее всего в работе. Знакомься — Аляска. Кто она такая Александра с позывным Аляска — в гражданской жизни журналистка и художница. Училась в Одесском медицинском университете, работала в Киеве, а после 24 февраля 2022 года присоединилась к движению VETERANKA и стала боевым медиком. Во время службы получила серьезное ранение после атаки дрона, но после лечения вернулась в строй. Сейчас служит в Нацгвардии и помогает ветеранам, которые возвращаются к гражданской жизни. Параллельно создает графические серии о войне и урбанистике. Мы смеемся всегда Одна из тем разговора с Машей Ефросининой — юмор на фронте. Ведущая рассказала, что уже посмотрела документальный фильм, где девушки в главных ролях, и сказала, что постоянный смех медиков в кадре сильно контрастирует с ужасами передовой и создает сюрреалистический эффект. Аляска на это ответила, снова смеясь: — Мы смеемся всегда: когда нам хорошо, когда нам плохо, когда нам страшно. Мы просто гиены, — шутит Аляска. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Куба & Аляска | Cuba & Alaska (@cuba.alaska.doc) Куба добавляет: Мы даже смеемся, когда оказываем помощь раненым. Он кричит, а я говорю: ну что ты кричишь? Две красивые девушки тебя раздевают, наркоту предлагают, а ты кричишь. Их юмор — это способ поддержать бойца и себя. — Представьте, раненый человек, а над ним еще и плачут. Это же невозможно. Я всю жизнь так: привыкла смеяться, — объяснила Куба. Без черного юмора — никуда Обе признают: юмор для них — защитный механизм. И даже говорят, что у них есть список на случай смерти. В нем — собственные похоронные “пожелания”. У Аляски — гроб в блестках, песня ТНМК — Не стій, стрибай и крематорий. — У меня просто фобия, не хочу, чтобы меня просто закопали. Читать по теме Достоинство, характер и желейные конфеты. Военная Куба о маст-хэве для защитницы и как начать свой путь на передовой Юлия Сидорова с позывным Куба рассказала об опыте передовой, как она решилась стать первой на тропу украинской женщины на войне и про идею создания военной формы для женщин. Куба добавляет: — А мне Аляска обещает приносить красные розы. Я их терпеть не могу. Говорю ей — “фу, какая ты”, — хихикает Куба. На вопрос Маши — а как же почести, с которыми хоронят героев, с Не стій, стрибай это не очень вяжется, Аляска отвечает: — Я не хочу, чтобы мои близкие страдали. Если смерть — это переход в другую форму, то я бы хотела, чтобы они понимали: я не расстроюсь. Потому что там меня уже ждет компания, которую я буду рада встретить. Поэтому фильм Куба и Аляска показывает не только фронтовую работу медиков, но и то, что женщина на войне — не одинока. У нее есть сестра, есть опора, есть сестринство, которое спасает. Женские истории на фронте разные, но объединяет их одно — смелость. В бригаде Рубеж рассказали о 18-летней Юнге — самой молодой операторше FPV, которая вместе с побратимами “кошмарит” врага. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Женщины на войне, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter