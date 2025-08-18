Не стій, стрибай и гроб в блестках: боевые медики рассказали, почему юмор — мощная броня

В новом выпуске проекта Экзамен Маша Ефросинина поговорила сразу с двумя героинями, боевыми медиками с позывными Куба и Аляска. Они стали главными героинями одноименного документального фильма, который недавно вышел в прокат.

Их истории разные, но схожи в одном: обе спасли не одну жизнь на передовой, пережили собственные ранения и потери, а их дружба стала одной из тех опор, которые позволяют выстоять.

Куба и Аляска в интервью Маши Ефросининой

Знакомься — Куба. Кто она такая

Юлия с позывным Куба сначала была медиком-волонтером на Майдане в 2014 году, а затем — одной из первых участниц медицинского батальона Госпитальеры, который спасает раненых на фронте. Она руководила эвакуацией раненых в составе 92-й бригады, выезжала под обстрелами, спасая бойцов.

Куба стала соучредителем движения VETERANKA и создала цех by VTRNK, где шьют женскую военную форму. В мирной жизни Юля занималась дизайном одежды — ее коллекция была представлена на Ukraine Fashion Week и в Париже.

Служила в Донецкой и Харьковской областях и награждена медалями За врятоване життя, За оборону Харкова, Захиснику Вітчизни и др.

Знакомься — Аляска. Кто она такая

Александра с позывным Аляска — в гражданской жизни журналистка и художница. Училась в Одесском медицинском университете, работала в Киеве, а после 24 февраля 2022 года присоединилась к движению VETERANKA и стала боевым медиком.

Во время службы получила серьезное ранение после атаки дрона, но после лечения вернулась в строй. Сейчас служит в Нацгвардии и помогает ветеранам, которые возвращаются к гражданской жизни. Параллельно создает графические серии о войне и урбанистике.

Мы смеемся всегда

Одна из тем разговора с Машей Ефросининой — юмор на фронте. Ведущая рассказала, что уже посмотрела документальный фильм, где девушки в главных ролях, и сказала, что постоянный смех медиков в кадре сильно контрастирует с ужасами передовой и создает сюрреалистический эффект.

Аляска на это ответила, снова смеясь:

— Мы смеемся всегда: когда нам хорошо, когда нам плохо, когда нам страшно. Мы просто гиены, — шутит Аляска.

Куба добавляет:

Мы даже смеемся, когда оказываем помощь раненым. Он кричит, а я говорю: ну что ты кричишь? Две красивые девушки тебя раздевают, наркоту предлагают, а ты кричишь.

Их юмор — это способ поддержать бойца и себя.

— Представьте, раненый человек, а над ним еще и плачут. Это же невозможно. Я всю жизнь так: привыкла смеяться, — объяснила Куба.

Без черного юмора — никуда

Обе признают: юмор для них — защитный механизм. И даже говорят, что у них есть список на случай смерти. В нем — собственные похоронные “пожелания”. У Аляски — гроб в блестках, песня ТНМК — Не стій, стрибай и крематорий.

— У меня просто фобия, не хочу, чтобы меня просто закопали.

Куба добавляет:

— А мне Аляска обещает приносить красные розы. Я их терпеть не могу. Говорю ей — “фу, какая ты”, — хихикает Куба.

На вопрос Маши — а как же почести, с которыми хоронят героев, с Не стій, стрибай это не очень вяжется, Аляска отвечает:

— Я не хочу, чтобы мои близкие страдали. Если смерть — это переход в другую форму, то я бы хотела, чтобы они понимали: я не расстроюсь. Потому что там меня уже ждет компания, которую я буду рада встретить.

Поэтому фильм Куба и Аляска показывает не только фронтовую работу медиков, но и то, что женщина на войне — не одинока. У нее есть сестра, есть опора, есть сестринство, которое спасает.

Женские истории на фронте разные, но объединяет их одно — смелость. В бригаде Рубеж рассказали о 18-летней Юнге — самой молодой операторше FPV, которая вместе с побратимами “кошмарит” врага.

