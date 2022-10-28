Показал удостоверение ФСБ и пригрозил: как украинский волонтер Григорий Янченко в оккупации помогал Украине и ВСУ

Если можно узнать один украинский город по одному только человеку, то это точно будет Григорий Николаевич Янченко. В 2014 году он стал одним из самых известных волонтеров, а после 24 февраля — мощным символом Херсонского сопротивления.

Дяди Грише уже 75 лет, но в родном Херсоне он собрал миллионы на помощь украинской армии. Когда город оккупировали, даже несмотря на свою популярность, он решил оттуда не уезжать — первые три месяца никто и не знал, что с ним.

Сейчас он рассказывает, что уже через месяц оккупации связи с внешним миром не было совсем: ни телевидения, ни радио, ни интернета. Оккупанты изуродовали Херсон, стерли с улиц все, что напоминало Украину. А за любое сопротивление россиянам херсонцы попадали в тюрьму или исчезали.

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— Каждый день я выезжал как на минное поле: утром все могло быть хорошо, но вернешься ли ты вечером — неизвестно.

Если в телефоне находили какие-то фото, надписи или что-то такое, что выражало твою проукраинскость, начинали бить палками по пяткам, а заканчивали электрошокером.

Он сопротивлялся по-своему: как в метро диктор, он ездил по улицам и объявлял остановки: Степана Бандеры, Героев Мариуполя. Это именно он ездил на колесном кресле по Херсону и включал Червону калину и гимн Украины. Так о бесстрашном волонтере узнала вся страна.

— На свой день рождения я выехал в белой вышиванке, с флажком и музыкой. Сначала было страшно, но однажды я подумал: надо записать украинские народные песни, современные, гимн и воспроизводить их на колонке.

Ездил в своей голубой тельняшке не зря: когда-то служил десантником еще при СССР. Затем переехал в Херсон и работал на стройке. В 2014 году он стал самым активным волонтером страны, собирал еду, одежду, стройматериалы и деньги и передавал ребятам на фронт. Чаще всего его покойная жена отвозила дядю Гришу в ТЦ Фабрика в Херсоне.

Сейчас фабрики больше нет: еще в начале марта торговый центр уничтожили россияне.

Каждый раз собирал все больше и больше денег, а на замену привозил фотоотчёт с передовой. Всего за восемь лет войны Григорий Янченко собрал около 4 млн грн.

Продолжил свое дело он и после оккупации: когда выезжал в город, брал с собой ведерко. Все прохожие понимали, на что собирает пожилой мужчина. Некоторые бросали даже российские рубли, украинских денег не было — просили передать украинским воинам, чтобы Херсон скорее освободили.

Несмотря на это, он знал, что оккупанты за ним наблюдают. Поэтому всегда пытался быть возле скопления людей и на виду. За полгода для херсонцев он стал образцом того, как нужно бороться. И хотя от оккупантов никогда ничего не брал — голодным не оставался.

Рассказывает дядя Гриша и о коллаборантах, появившихся в Херсоне. И хоть на всю массу людей их было мало, но это все равно вносило коррективы в привычную жизнь жителей города. На самом деле Григорий Николаевич планировал дождаться украинскую армию дома, пока одна ситуация не изменила ход событий.

— Россиянин в гражданской одежде угрожал мне: показал паспорт с этой двуглавой курицей и удостоверение — он был из ФСБ.

Он предупредил: “Должен уехать сегодня или завтра. Поехали домой и быстро собирай вещи”.

Дядя Гриша уехал из Херсона в Запорожье, оставив все. Рассказывает, что на блокпостах абсолютно все вещи проверяли. Уже на контролируемой Украиной территории ему дали жилье и одежду — соответствующую его имиджу.

С первого дня в Запорожье Григорий Николаевич отправился искать крупнейший торговый центр города. Люди узнавали его, и мужчина начал собирать гораздо большие суммы, чем в родном Херсоне. За почти семь месяцев оккупации он направил ВСУ около 700 тыс. грн и даже успел лично побывать на передовой, чтобы отдать партию волонтерской помощи.

Это счастье — помогать военным и знать, что скоро они освободят мой Херсон.

То, что Григорию Николаевичу удалось спастись, — чудо. Ведь россияне привыкли воевать против беззащитных женщин, детей и людей постарше. Даже сейчас они, живя в гнилой империи кривых зеркал, убеждают сами себя: воюют с нацистами. Но давай разбираться: что такое национализм и нацизм и почему россияне путают эти понятия.

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