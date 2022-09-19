Один из атлантов контрнаступления: кто такой Александр Сырский и за что мы должны его поблагодарить

Его заслуги признавали в Минобороны Украины. О нраве говорили так: щепетильный и вдумчивый, один из тех опытных офицеров, которые готовятся ко всем непредсказуемым обстоятельствам. Украинский военачальник, уже восемь лет руководящий обороной страны на разных уровнях — Александр Сырский.

Генерал-полковник, атлант контрнаступления и начальник штаба АТО

Александр Сырский считается соавтором тех военных побед, которые одержали наши воины на Востоке страны. Минобороны называет его одним из “атлантов, держащих операцию на своих плечах”.

Его пророческие слова кажутся полными магии, но на самом деле устами Сырского всегда говорит опыт и умение просчитать все шаги вперед.

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Это именно он поднимал украинский флаг над Балаклеей, а уже в последующие дни был на церемонии в честь освобождения Изюма, о котором еще несколько дней назад говорил.

Сегодня вокруг его имени распространяется много слухов и сплетен. Кто-то дает этой фигуре суперсилу и награждает слишком сильным влиянием в военно-политических кругах. На самом же деле все решения по контрнаступлению принимались коллективно.

Сырский — командующий сил обороны. Если оценивать по результату, это очень высокий уровень управления. Безусловно, это искусная операция, — прокомментировал результаты операции Юрий Бутусов.

И это так: именно на Киевском направлении оборона столицы упала на плечи Александра.

За блестящей отпор россиянам Владимир Зеленский даже наградил генерал-полковника званием Героя Украины.

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Роль Александра Сырского в войне с Россией

Сам Александр Сырский однажды в интервью The Washington Post отметил, что не верил в великую войну с Россией. Несмотря на это, как военный, он проделал все, что и должен был выполнять.

Благодаря тактике Сырского россияне не бились на подступах к столице, а Киев существенно не пострадал от обстрелов. Также именно он за неделю до начала войны приказал вывести украинскую авиацию ВСУ с мест дислокации и перебросить в более неочевидные локации.

23 февраля в Киев был доставлен ряд систем ПВО. Оборона Киева была устроена наилучшим образом в тех условиях и с тем оружием, которое было в Украине на тот момент.

Были, конечно, у генерала и критические моменты: когда россияне пытались взять Мощун. Тогда он думал: если не устоит Мощун, то не устоит и Киев. Но город выстоял.

Алексей Резников отметил усилия всего украинского командования, а среди них и Александра Сырского.

Когда Киев больше не был под угрозой, генерал снова направился туда, где был восемь лет — на Донбасс. В начале 2014 года Сырский вступил в должность начальника штаба Антитеррористической операции.

Уже в 2019 году его назначили командующим Сухопутными войсками ВСУ — эту должность он занимает до сих пор.

Сырскому мы обязаны также реформами в нашем войске.

Сейчас Украина знает не так много своих героев, и на это есть объективная причина безопасности. Но после победы мы обязательно узнаем имена тех, кому обязаны волей и собственной жизнью. Среди них — дзюдоист и герой Украины Вадим Зеленюк, ценой собственной жизни приблизил нашу победу.

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