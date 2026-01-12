Истории Рассказы

“Кричат: добей меня, не мучь” — боевой медик ДШВ об эвакуации раненых и трудностях службы

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 января 2026, 14:00 4 мин.
От студентки к фельдшерке 81 бригады: история медикини Пумы

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь