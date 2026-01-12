“Кричат: добей меня, не мучь” — боевой медик ДШВ об эвакуации раненых и трудностях службы

Анна Федорчук, известная среди побратимов как Пума, — фельдшер стабпункта 90-го отдельного аэромобильного батальона 81-й бригады. Ее путь на войне начался еще в 2014-м, когда она, будучи студенткой, впервые увидела глаза раненых во время волонтерской поездки на Донбасс.

С тех пор ее жизнь навсегда изменила вектор — от гражданской медицины до работы в эпицентре асимметричных операций. В ДШВ поделились историей женщины.

Дитя, это война: боевой медик Пума о реалиях эвакуации

Когда Анна решила идти на фронт, окружение отреагировало неоднозначно. Друзья из Правого сектора пытались уберечь молодую девушку от ужасов передовой, надеясь, что она передумает.

Откровенно говорили: дитя, это война. То есть там люди умирают. Оно тебе не нужно, у тебя еще есть время, ты еще в учебке, ты еще можешь уйти тебе, пожалуй, дома будет лучше, — рассказала медик.

Однако Анна осталась. Даже традиционные упреки в том, что женщины идут в армию за замужеством, она встречает с ироничной улыбкой.

Стереотип о том, что женщина вообще в армию приходит для того, чтобы выйти замуж что-то в моей жизни пошло не так. Первым делом война — закончить, а уже всё остальное потом. Посмотрим!

Для боевого медика самое трудное — это не обстрелы, а понимание того, что раненый может ждать помощи слишком долго. Современная война внесла коррективы в классические правила медицины катастроф.

Сегодня рассчитывать на то, что пациент окажется на операционном столе в течение часа, — иногда недостижимая роскошь.

Сейчас настолько усложнена медицинская эвакуация, что нет этого золотого часа, о котором везде пишут, о котором везде говорят. С ранениями и сутки, и двое, и трое, и неделю, и месяц человек может находиться на определенной точке у себя или на позиции.

В таких условиях медик часто сталкивается с запредельной человеческой болью. Фразы, которые Анна слышит в эвакуационной машине, врезаются в память навсегда.

Это обычные ситуации, когда раненый может ехать, кричать или просить: Добей меня, просто не мучай и добей меня. Ты говоришь: Тип, успокойся, все будет хорошо.

Почему боевой медик выбрала самые горячие точки Донецкой области

Анна подчеркивает, что на фронте каждый солдат должен быть немного медиком, ведь специалист не всегда сможет оказаться рядом в первые секунды после попадания. Инстинкт самосохранения должен работать на знание такмеда, однако не все относятся к обучению серьезно.

Некоторые военнослужащие, обучаясь на БЗВП (базовой общевойсковой подготовке), не очень хотят сильно жить. Они довольно часто халатно относятся к медицине: “Что ты мне рассказываешь, я уже сто раз тот турникет накладывал”. А позже привозят с недотянутым турникетом или что-то было сделано не так.

Она вспоминает эти случаи с горькой иронией, которую понимают только там, на нуле.

Может быть такое, что он был четыре часа с турникетом, но не дожат до конца, кровоток всё равно был, что-то подтравливало. Крови ты потерял много, ты будешь “тяжелым”, но зато с ногой. Без крови, ну зато с ногой — похоронят красивеньким.

Почему медицинская эвакуация в условиях современной войны длится круглосуточно

Сегодня Пума продолжает спасать жизни в районе Изюма и других горячих точках. Её главный совет тем, кто хочет стать медиком: быть уверенным, что это твой путь.

На каждого военного не будет медика рядом. Ваша жизнь зависит от вас. Ты должен знать конкретно свое направление, свою деятельность, свою работу и делать ее уверенно и четко. Ничего больше и ничего меньше.

История Анны — это лишь одна из тысяч судеб женщин, которые держат на своих плечах жизни защитников. Но есть те, чей путь сочетает в себе и материнство, и безграничную преданность стране.

