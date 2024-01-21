Лучшие фильмы о войне выйдут лет через 30 — Антонио Лукич о задачах кино и третьей полнометражной работе

Вместе с кризисом и вызовами, которые породило полномасштабное вторжение РФ, перед украинцами также открылись возможности и интересные истории, многие из них — собственного производства, украинского авторства.

Сейчас к современному украинскому кино приковано внимание публики и критиков не только отечественного, но и мирового масштаба.

В новых реалиях истории и месседжи воспринимаются по-особому. Vogue.ua начал проект о новом поколении украинских режиссеров, среди которых — Антонио Лукич. О планах, работах и силе кино он рассказал в интервью Дарье Слободяник. Мы выделили самое интересное и делимся с тобой.

Сейчас также смотрят

О настоящей задаче кино

Антонио Лукич родом из Ужгорода. Ему 31 и он уже один из признанных украинских режиссеров современности.

На его счету не один удачный проект, дебютная короткометражка У Манчестері йшов дощ, получила главную награду на Одесском кинофестивале в 2015, а известная комедия Мої думки тихі получила специальную премию жюри на кинофестивале в Карловых Варах.

Другой полнометражный фильм, привлекающий внимание многих украинских зрителей — Люксембург, Люксембург, был представлен на кинофестивале в Венеции.

И хотя это была мечта для Антонио, который действительно сделал себя сам, но фестиваль пришелся на очень сложное время для команды и Украины в целом. Антонио Лукич вспоминает, что тогда сын кастинг-директор фильма Аллы Самойленко, офицер полка Азов Илья Самойленко, все еще находился в российском плену.

На родной для главных героев фильма Амила и Рамила Насировых Харьковской области началось контрнаступление.

Это был очень стрессовый период. Воплощенная мечта — и одновременно разочарование, — говорит режиссер.

В то же время самым счастливым моментом за последнее время Антонио Лукич называет украинскую премьеру фильма, которую провели в родном для Насировых селе Блызнюки. Тогда он почувствовал подлинное единение с людьми, а это то, что является основой хорошего фильма.

О настоящем призвании кино Лукич говорит: очень легко вызвать у человека чувство ненависти, однако труднее — взбудоражить любовь.

Поэтому его идея состоит в том, чтобы не говорить о ненависти к чужому, а лучше — о любви к своему.

Третий полнометражный фильм Антонио Лукича

Сейчас режиссер работает над сценарием своего третьего полнометражного фильма. Делится — лента расскажет о девушке, которая испытывает много неудобств в жизни. Также он добавил, что пока не снимает фильмы о войне, однако эта работа будет о её последствиях.

Для улучшения уровня своей работы он ищет поддержки в лекциях известных во всем мире сценаристов, таких как Чарли Кауфман или Лина Данем.

В конце концов Антонио Лукич признает, что ныне режиссеры могут и имеют право в какой-то момент разочаровать публику или ошибиться.

— Особенно сейчас — когда не знаешь, как снимать и о чем, когда понимаешь, что лучшие фильмы о войне выйдут лет через 30.

Я убежден: только дети войны смогут передать суть происходящего сейчас, — заключает режиссер.

Он не хочет снимать игровое кино о войне, потому что чувствует ответственность перед обществом. Исключением стала документальная лента Як я провів літні канікули, где в центре сюжета ленты, которую режиссер создал специально к Саммиту первых леди и джентльменов, — первосентябрьский урок школьников в прифронтовых населенных пунктах.

— О документалистах говорят, что у них один глаз должен быть мокрый, а другой сухой, — то есть ты снимаешь и в то же время сочувствуешь героям. Вот так мы и работали, — говорит Лукич.

Режиссер считает, что кино может воспитывать душу, а в сложные времена это — способ справиться с болью.

Раньше мы также разговаривали с режиссером украинского фильма о жизни и войне Бачення мателика. Узнать белее о ленте и её создателе, можешь в другом нашем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.