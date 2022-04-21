Без крова, но с верой в сердце. Истории украинских бездомных, которые делают все возможное для победы

Они ночуют в подземках, подвалах и где придется. Еды хватает всего на день, а иногда ее нет вообще. Нет, это не история людей с временно оккупированных территорий. Это типичная жизнь бездомных людей. Такая, какой она было и до 24 февраля.

К сожалению, они привыкли к тому, что кто-то может внезапно начать бить или применить против них газовый баллончик. Этакая “самозащита” от довольно беззащитных людей, которым не удалось оказаться без крова.

Теперь же миллионы украинцев вместо собственных домов могут созерцать только сплошные развалины. Большинство же из нас часто ночуют на полу в холодных убежищах и подвалах. Тоже не по своей воле, как и все бездомные раньше.

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И пока мы изучаем горькие уроки новой истории, которая пишется украинской кровью, остается только надеяться, что со временем под мирным небом мы станем более чуткими к ближнему и продолжим помогать друг другу.

А как же сейчас живут бездомные, которым и до этого было, мягко говоря, несладко? Как и все остальные украинцы — делают все возможное, чтобы приблизить общую победу.

Сначала их сложно было вообще найти, словно исчезли из столицы. Пункт выдачи обедов для бездомных тоже не работал, но когда удалось открыться, они пришли.

Многим нужна была помощь, но когда их попросили, если будет возможность, принести кто что найдет, то произошло настоящее чудо. Люди, у которых ничего не было, и раньше пытались помогать друг другу. Теперь они стали одним из лучших примеров для всех нас.

Они приносили разные продукты, чтобы можно было приготовить обеды на всех, кто в этом нуждается. А когда появилась возможность, начали волонтерить.

Ирина, например, пытается помогать чем может. Через знакомого находила продукты, а потом приносила их в хостел, где готовила обеды для других.

Раньше она подрабатывала продажей игрушек в парке. Поэтому когда стало понятно, что с детьми вряд ли кто-нибудь пойдет на медленные прогулки, то отнесла все, что было, в детскую комнату на вокзале.

Тогда слышны были их плач и крики, но когда они увидели, как красиво светятся игрушки, то немного успокоились.

Они были так счастливы их получить, мне было это очень приятно.

Некоторые бездомные попытались пойти в терроборону. Многим сначала отказывали, потому что у них не было документов.

Однако впоследствии все-таки начали привлекать к работе. Например, Дмитрий оказался отличным сварщиком, поскольку когда-то работал на СТО.

Как он оказался на улице, до сих пор загадка, но история, как он снова нашел дом и работу, будет жить вечно. Теперь он работает без перерывов, от непривычки даже глаза к вечеру начинают болеть.

Однако о нем теперь заботятся, в терробороне и оказывают медицинскую помощь, и лекарствами необходимыми обеспечивают.

А вот 30-летний Виталий, несмотря на все желание встать на оборону своей страны, не прошел по состоянию здоровью. Он инвалид второй группы после того, как на одной из работ охранники сбросили его с лестницы.

С малых лет жил в интернате, а после достижения совершеннолетия просто не успел подать документы на получение квартиры. Из-за чего приходилось и на вокзале жить, и на детских площадках ночевать.

Однако это не сделало его менее человечным. Теперь, живя в хостеле, несмотря на все ночи на улице и дни без еды, он готовит для других киевлян. В гости заходила терроборона.

Уже ничего не боюсь и верю, что Украина победит, а я после войны буду восстанавливать страну, — говорит парень.

Напомним, ранее мы рассказывали, как живут украинцы за границей во время войны и чем им помогают в разных странах мира.