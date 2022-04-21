Рассказы

Без крова, но с верой в сердце. Истории украинских бездомных, которые делают все возможное для победы

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 апреля 2022, 18:30
Історії українських безхатьків, які роблять усе можливе для перемоги
Фото: Unsplash, Pexels

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