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Подкрасться к врагу менее, чем на 60 см. История бойца ССО, который собирается установить рекорд

Анастасия Грубрина, журналист сайта 30 января 2024, 18:00
Боец ССО рассказал о самых сложных миссиях — история военного
Фото: Instagram

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