Подкрасться к врагу менее, чем на 60 см. История бойца ССО, который собирается установить рекорд

Силы специальных операций — элита нашего войска. Эти бойцы имеют высокий уровень моральной и физической подготовки, сверхсложные задачи и повышенную опасность для жизни. Агентство platfor.ma поделилось историей бойца Сил специальных операций — о его самых сложных миссиях и рекорде, который он планирует установить.

Боец ССО рассказал о самых сложных миссиях — история военного

Украинские военные каждый день усиливаются и устанавливают рекорды. Недавно мы рассказывали, как снайпер поразил цель с 3800 м и историю летчика-штурмовика Ростислава Лазаренко и его 300 боевых вылетов.

Боец с позывным 1С01 — оператор Сил специальных операций. Приступить к бою с российскими оккупантами ему пришлось еще во время оккупации Крыма и в АТО. В ходе полномасштабной войны он побывал в Черниговской, Киевской, Сумской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях. Военный рассказал больше о боях в ССО.

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Когда-то я учился в колледже культуры искусств. Занимался хореографией, хотел стать режиссером. Однако после второго курса бросил, думал отслужить срочную службу и возвратиться. Но в итоге подписал контракт в своей части морской пехоты.

В ходе одного из дежурств в 2014 году под часть приехали российские Тигры. Россияне давили психологически, чтобы наши военные перешли на их сторону. Говорит, выбора не было, поэтому он не изменил присяге и своему государству.

Как попасть в ССО

Боец говорит, чтобы попасть в ССО, нужно пройти квалификационный Q-курс. Это две недели без сна, постоянные физические и психологические тесты. Те, кто проходят дальше, идут на учебные фазы.

Можно овладеть такими направлениями: офицера — Альфа, сержанта по вооружению — Браво, оператора инженерного дела — Чарли, медика — Дельта, связного-радиста — Эхо, или сводную должность — Фокстрот.

Кроме того, есть коллективные и одиночные испытания, курсы по выживанию и поведению в плену.

— Навыки проявляются даже в гражданской жизни. В первую очередь, в планировании, от распорядка дня до любого события. Еще есть привычка сразу анализировать пространство, в которое заходишь. И попытка максимально минимизировать любой риск, вплоть до того, чтобы чайник и любые электроприборы всегда из розетки выключать.

Как это — быть оператором ССО

Операторы ССО выполняют самые сложные задачи. Речь идет о зачистке, налетах, засадах, минировании и разминировании, эвакуации и специальной разведке. Воины анализируют каждую задачу.

Наше присутствие даже положительно влияет на другие подразделения. Пехота увереннее себя чувствует. Мы никогда не говорим, что это ССО, но они видят, что какие-то специальные люди. По глазам и по их реакции видно, что они рады.

Стоимость экипировки составляет $63 тыс. В нее входят средства защиты, боекомплекта, техника и оптика. Есть и “подарки” от российского спецназа. Мужчина рассказывает, самыми трудными задачами являются те, в которых он не может участвовать.

Я всегда ищу себе какие-нибудь рекорды. Бывало, бахнет в голову — взял и пробежал 50 км. Всегда ставлю для себя какую-нибудь планку, так же и на войне.

— Я уже выбрал дисциплину, где хочу поставить рекорд — подкрасться к врагу на малейшую дистанцию. Пока это 60 см. Он успел только сказать: Мужики… — после чего вместе с напарником покинул этот мир.

Боец ССО говорит, кажется, люди начинают забывать, что происходит в стране.

В любом случае нужно готовиться к самому худшему, а как оно там дальше будет — увидим, будем ли на Крещатике радостно праздновать или нет. Но мы не можем эту войну передать детям.

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