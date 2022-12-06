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День Вооруженных сил Украины — как менялась наша армия за время независимости и куда она двигается сейчас

Богдана Макалюк, редактор сайта Елена Яковлева, редактор сайта 06 декабря 2022, 08:00
День Збройних сил України 2022: коли відзначають та як змінилися ЗСУ за часів незалежності
Фото: Getty Images

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