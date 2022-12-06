День Вооруженных сил Украины — как менялась наша армия за время независимости и куда она двигается сейчас

Ежегодно 6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины — профессиональный праздник украинских защитников. Кремль планировал покорить украинское войско за несколько дней, но ВСУ только расцветают, расширяются, пополняются и крепнут.

А еще с каждым днем освобождают все больше и больше украинской земли от русских захватчиков. Мы пообщались с украинскими военными, Женским ветеранским движением и хотим рассказать тебе, как менялись ВСУ на протяжении независимости Украины, какие реформы положительно повлияли на нашу армию, какими военными операциями во время полномасштабной войны могут гордиться украинцы и как Вооруженными силами восхищается весь мир.

Состав ВСУ

Виды ВСУ: Сухопутные войска, Воздушные Силы, Военно-Морские Силы.

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Отдельные роды сил ВСУ: Силы специальных операций, Силы территориальной обороны, Силы логистики, Силы поддержки, Медицинские силы.

Отдельные роды войск ВСУ: Десантно-штурмовые войска, Войска связи и кибербезопасности.

Специальные войска: инженерные войска; войска радиационной, химической и бактериологической защиты; войска связи; войска радиоэлектронной борьбы.

Этапы развития ВСУ

За 31 год независимости Украины наши Вооруженные силы пережили многие изменения. 24 августа можно считать не только днем рождения независимой Украины, но и началом формирования ВСУ.

24 августа 1991 года Верховная Рада Украины приняла постановление О военных формированиях в Украине, которым определила:

подчинить все военные формирования, дислоцированные на территории Украины, Верховной Раде;

создать Министерство обороны Украины;

правительству Украины приступить к созданию Вооруженных сил Украины.

Формирование Вооруженных сил Украины можно разделить на ряд основных этапов, которые могли бы продолжаться, если бы не нападение России в 2014 году.

Первый этап (1991–1996 гг.)

11 октября 1991 года Верховная Рада Украины утвердила Концепцию обороны и строительства Вооруженных сил Украины и постановила создать Совет обороны Украины. Вместе с тем утвердила состав входящих в него должностных лиц, а также Положение о Совете обороны Украины.

После распада СССР Украина стала владельцем третьего по величине ядерного потенциала в мире. Однако Верховная Рада Украины утвердила принцип безъядерности. Украина выбрала компромиссный и наиболее реальный в этих условиях путь обеспечения своей безопасности — ядерное разоружение.

6 декабря того же года ВРУ принимает законы Об обороне Украины и Вооруженных силах Украины. В тот же день был утвержден текст Военной присяги.

За этот период началось формирование:

Военно-морских сил Украины на базе Черноморского флота;

Войск Воздушной обороны на базе Военно-Воздушных Сил Украины и Войск Противовоздушной обороны Украины (в 1996 году приостановлено);

командование Сухопутных войск Украины.

Также за этот период был создан Генеральный штаб ВСУ. По состоянию на 19 октября 1993 г., численность Вооруженных сил Украины составляла 455 тыс. военнослужащих, но на конец 1995 года было сокращено до 400 тыс. человек.

Второй этап (1997–2000 гг.)

На этом этапе для Вооруженных сил было несколько “впервые”. В 1997 впервые был проведен цикл стратегического планирования обороны Украины. А также 1 августа 1997 Украина впервые праздновала День Военно-Морских Сил Украины.

В этот период была введена новая система военно-административного распределения территории Украины — вместо военных округов были созданы оперативные командования. А также перешли на новую систему тылового обеспечения по территориальному принципу.

Третий этап (2001–2005 гг.)

На этом этапе у Вооруженных сил появилась разведка — 22 марта 2001 года ВРУ приняла закон О разведывательных органах Украины.

Также важным стал переход с четырехвидовой на трехвидную структуру путем создания на базе ВВС и войск ПВО единого вида Вооруженных сил — Воздушных Сил. В его состав вошли воздушные командования Запад, Юг, Центр и тактическая группа Крым.

Также произошли существенные изменения в структуре Вооруженных сил и системе управления войсками (силами). В общей сложности в течение третьего этапа было проведено около 16 тыс. организационных мероприятий по реструктуризации Вооруженных сил.

Четвертый этап (2006–2011 гг.)

На этом этапе был расширен круг лиц, имеющих право вступления на военную службу по контракту.

Одним из главных событий, которое произошло в 2014 году, было объявление продления конструктивного партнерства с Организацией Североатлантического договора и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. До этого у Украины был внеблоковый статус, который она приняла во время ядерного разоружения.

Кроме этого, на этом этапе была усовершенствована структура и сокращена численность Вооруженных сил — с 245 тыс. до 192 тыс. человек.

ВСУ до 2014 года

В 2012 году были созданы Высокомобильные десантные войска, которые должны иметь возможность быстро и результативно реагировать на угрозы национальной безопасности государства.

В 2013 году в Сухопутных войсках расформировано территориальное управление Север, в Военно-Морских Силах расформирован Центр морских операций. Высокомобильные десантные войска были переведены в подчинение Генеральному штабу.

В 2013 году на военную службу по контракту принято более 12 тыс. человек. Около трети военнослужащих по контракту составляли женщины, что демонстрировало стабильную гендерную политику.

Также в этом году был введен Кодекс военного священника (капеллана). К концу года численность ВСУ составила 165,5 тыс. человек.

ВСУ после 2014 года

20 февраля 2014 г. Российская Федерация начала спецоперацию по захвату Крыма, которая в дальнейшем переросла в российскую вооруженную агрессию против нашего государства и войну на Востоке Украины.

В текущем году руководство государства приняло решение о проведении антитеррористической операции (АТО) в отдельных районах Донецкой и Луганской области.

Также был отменен внеблоковый статус Украины, остановлено выполнение мер Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных сил Украины на период до 2017 года.

В целях прекращения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей Украины 5 сентября и 19 сентября 2014 года были подписаны Минский протокол и Минский меморандум.

В 2015 году Украина определила курс на европейскую интеграцию и намерения вступления в НАТО.

С начала 2018 г. осуществлен переход на новую систему продовольственного обеспечения с применением Каталога продуктов питания 23 воинских частей.

Вооруженные силы начали реформирование по стандартам НАТО. Произошла перестройка структуры войска, направленная на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам стран НАТО.

ВСУ сейчас (2022)

Сейчас украинские военные противостоят одной из наибольших армий мира. Страна имела восьмилетний опыт в войне на Востоке, у наших защитников и защитниц хорошая мотивация и навыки.

Весь мир видит наше сопротивление и борьбу. Нам помогают разные страны мира оружием, финансовой, гуманитарной поддержкой.

Украина подала заявку в НАТО, ведь наша армия уже доказала, что достойна быть членом Альянса.

8 июля на конференции Forbes Строим вместе министр обороны Украины Алексей Резников назвал количество военных ВСУ:

— Мобилизированы в ВСУ до 700 000 человек, пограничники — до 60 000, Нацгвардия — до 90 000, Национальная полиция — до 100 000. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны, — подчеркнул он.

Среди них десятки тысяч украинок. В ходе шестого Украинского женского конгресса Резников сообщил, что в рядах ВСУ служит 59 786 женщин.

Как изменились ВСУ в глазах военных

Мы пообщались с военными о том, как изменились ВСУ, и хотим поделиться этим с тобой.

Старший лейтенант Виталий Максимин с позывным Козак говорит, что мудрость и сила ВСУ сегодня заключается в понимании того, что здесь или мы, или орда.

— Мотивирует, конечно, семья. Лично моя мотивация — чтобы моим обоим сыновьям в будущем не пришлось воевать. Именно поэтому сейчас мы должны решать вопрос с врагом, который уже много веков пытается уничтожить нас.

К сожалению, наши предки переложили на наши плечи эту войну, а мы не имеем права переложить ее на плечи наших потомков! Наверное, ничто так не мотивирует, как эти мысли, — говорит мужчина.

Виталий решил воевать по возвращении с Майдана. Он понял, что нужно брать в руки оружие и бороться за территориальную целостность Украины.

Моя борьба за достойное будущее нашей нации началась еще на Майдане. Кем бы я был, если бы остался в стороне после захвата территории нашей страны врагом? — отмечает военный.

По его словам, за время своего существования ВСУ во многом изменились. Самое главное — появилось много офицеров, сержантов и солдат, которые не из книг знают, что такое война и что на ней нужно делать.

Солдаты переосмыслили, кто на самом деле враг нашей нации и государства. Однако, конечно, всегда есть над чем работать. Виталий хотел бы убрать из войска всех офицеров, которые до сих пор пользуются советскими методами и установками. Ведь это иногда мешает выполнять военную работу.

Мужчина верит, что ВСУ в будущем станут еще лучше.

— Станут еще сильнее, мощнее и смелее. Потому что то, что проходит сейчас наше войско, — что-то невероятное!

Как когда-то казаков нанимать было престижно, потому что они знали значение слова честь, так и наше войско после победы будет иметь спрос во всем цивилизованном мире, потому что мы боремся с тем, кого боится весь мир, — уверяет Виталий.

Офицер одного из подразделений морской пехоты Олег с позывным Мухаммед также поделился мыслями, что улучшил бы в ВСУ.

— Уволить старых и/или некомпетентных командиров/начальников и улучшить систему поощрения для продвижения лучших специалистов на высшие должности.

Кроме этого, система документооборота, то есть зацифровка всей повседневной документации, планировок и тому подобное, — отмечает он.

А о будущем ВСУ говорит так:

— Будут мощной силой, которая будет помогать международному сообществу гасить мировые конфликты.

Офицер одного из подразделений сил поддержки Екатерина с позывным Лиса об изменениях в украинском войске говорит так:

— ВСУ, как и большинство государственных структур, опомнились только после 24 февраля. Изменения ярко отличаются на том полотне “до” на протяжении всей независимости…

Наконец-то изменения пошли не только в глазах, но еще и внутри каждого гражданина, — говорит она, добавляя, что нужно еще многое внедрять. В частности, необходимо искоренять советскую систему.

По ее мнению, будущее ВСУ зависит от многих факторов: как украинцы сейчас их усовершенствуют, каким будет следующий руководитель страны, как страна будет помогать в лечении военных и как будет воспринимать их само общество.

Роль женщин в ВСУ

По состоянию на 28 ноября в рядах ВСУ служит 59 786 женщин, и эта статистика стремительно идет вверх. Хотя до недавнего времени женщины были невидимыми в армии и наталкивались на кучу стереотипов, подозрения в попытках устроить свою личную жизнь в ВСУ и другую ерунду.

Мало кто говорил о женщинах в армии в профессиональном измерении. Сейчас эта ситуация меняется к лучшему. Хотя до сих пор находятся командиры (главным образом те, которые служили еще в советское время), распространяющие убеждения о том, якобы женщинам не место в армии.

Украинские женщины в армии — это феномен. Они и раньше служили, но многие должности были для них закрыты.

И вот только в 2018 году благодаря адвокационной кампании Невидимый батальон для женщин было открыто 63 боевых поста, — рассказывает заместитель председателя Женского ветеранского движения Екатерина Приймак.

До этого женщинам, которые хотели попасть на передовую, приходилось фактически служить на боевых должностях, но юридически — на обслуживающих.

Но, конечно, украинки никогда не будут терпеть неравенства, поэтому они начали объединяться и менять армейскую систему Украины самостоятельно.

Женщины объединяются для того, чтобы расширить свои возможности. Именно от женщин идет инициатива касательно условий, которые может создать армия, — делится Приймак.

Например, женщины адвокатируют, чтобы у них была унифицированная военная форма и нижнее белье. Ведь от этого зависит комфорт и здоровье женщины при выполнении боевых задач.

Также активистки разрабатывают вместе с Генштабом ВСУ правила по предотвращению дискриминации и домогательств на работе. До сих пор в армии есть много бытовых вещей, которые нуждаются в переменах. Но в большинстве своем все они отталкиваются от масштабной кадровой реформы войска.

Если установить для женщин четкие и понятные критерии отбора в ряды ВСУ, то и стереотипы о женщинах в армии исчезнут. Таким образом, все будут в равных условиях.

Кроме того, есть вопросы касательно материально-технического обеспечения украинских защитниц, а также недостаточного количества врачей узких профилей. К примеру, в ВСУ достаточно мало гинекологов. А для их пополнения специалистам нужно дополнительно проходить обучение и тратить свое время на это.

Сама система построена так, что при появлении женщины появляются баги. Потому что она приспособлена для мужчин, — комментирует замглавы ЖВР.

Однако провести глобальное реформирование ВСУ во время войны невозможно. Наши защитники получают боевой опыт и профессионализм в очень экстремальных условиях.

Но уже сейчас понятно, что украинская армия еще в 2014 году стала на путь развития и позитивных изменений, а значит, обратной дороги нет.

ВСУ в глазах мирового сообщества

Военным операциям ВСУ удивляются даже самые опытные генералы стран НАТО. Вот, что говорил министр обороны США Ллойд Остин после двух месяцев полномасштабной войны, когда нашей армии удалось освободить Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области.

Украинские больницы бомбят. Жителей страны казнят. Детей травмируют. Но, несмотря на это, украинцы проделали чрезвычайную работу, защищая свой суверенитет. Украинская доблесть и умение войдут в военную историю, — отметил Остин.

По его словам, украинское сопротивление вдохновляет весь свободный мир. И мнение западных партнеров касательно мастерства и профессиональности ВСУ с тех пор только улучшилось.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что украинская армия побеждает российскую по всем показателям. Никакие цели, которые РФ ставила перед собой в начале полномасштабной войны, в конце концов не были достигнуты.

— Каждый раз россияне терпели поражение. Они проиграли в стратегическом плане, они проиграли в оперативном плане и проиграли в тактическом плане. То, что они пытались сделать, им не удалось, — сказал Милли.

Австрийский военный аналитик Том Купер называет децентрализацию одним из главных факторов успеха ВСУ. Он приводит пример со снабжением оружия от Запада, которое необходимо спрятать так, чтобы россияне не уничтожили его дорогой на фронт.

Это непростая задача, но, очевидно, ВСУ достаточно хорошо решают вопросы путем децентрализации: у них много “незначительных” складов боеприпасов по линии фронта, и у россиян есть огромные проблемы с их поиском.

Приблизительно в 99% случаев россияне теряют следы грузов вскоре после того, как они попадают в Украину. Таким образом, внутренняя безопасность в Украине функционирует достаточно хорошо, — отмечает он.

На десятом месяце полномасштабной войны ни у кого из союзников уже не осталось и тени сомнения в силе ВСУ. А поэтому и военная помощь не то что остается постоянной, но еще и больше усиливается.

Они (украинские силы — ред.) освободят Крым до лета 2023 года. При условии, что США будут поддерживать Украину по-прежнему и все санкции против России останутся, как есть, — прогнозирует экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес.

Кто он — главнокомандующий ВСУ

В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного на должность главнокомандующего ВСУ, а в марте 2022 года дал ему звание генерала.

В мире Залужного уже окрестили “железным генералом” из-за немногословности, непубличности, но высокой профессиональности и таланта к военному делу. Именно благодаря ему стали возможны успешные операции ВСУ, о которых мы поговорим дальше.

За плечами главнокомандующего лучшие украинские военные университеты: Национальная академия обороны Украины, Национальный университет обороны Украины им. Ивана Черняховского и Острожская академия.

А еще Залужный — единственный главнокомандующий Украины, который действительно воевал. И не в советской армии, а на поле боя с россиянами с 2014 года. Так он изучил стратегию противника и обнаружил болезненные места оккупантов, на которые теперь давит ВСУ.

В течение восьми лет до начала полномасштабной войны Залужный вместе с другими украинскими командирами пытались усилить нашу армию, понимая угрозу российской агрессии.

За это время ВСУ наладили сотрудничество с НАТО и смогли сменить советскую модель войска на новую гибкую. Это позволяет командирам небольших подразделений принимать решения самостоятельно на месте, не дожидаясь приказов сверху. Следовательно, это повышает мобильность и маневренность украинских сил.

Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю — будь то добровольно или путем мобилизации. Держим строй! Победа за нами! — говорит Залужный.

Самые яркие военные операции ВСУ с 24 февраля

Оборона Киева и области

Планируемый Кремлем блицкриг в Украине провалился за считанные дни полномасштабного вторжения. Зайдя в Киевскую область из Беларуси, россияне коварно спрятались на территории Чернобыльской АЭС, оттуда открывая себе дорогу к подступам столицы.

Оккупировать Киев захватчикам так и не удалось, поэтому они сразу перешли к террору мирного населения городков и сел вокруг. Каждому украинцу будут вечно болеть названия Буча, Гостомель, Ирпень, Ворзель, Мотыжин и другие.

Однако именно благодаря отважной украинской армии эти зверства удалось остановить. 31 марта ВСУ освободили Бучу и заставили россиян отойти от Чернобыльской АЭС. 1-2 апреля стало известно, что наши войска полностью деоккупировали Киевскую область.

Освобождение Житомирской, Черниговской и Сумской областей

После поражения в Киевской области россияне сосредоточились на укреплении своих позиций на Таврическом и Южнобужском направлениях.

Поэтому уже через неделю, 8 апреля, ВСУ удалось полностью освободить Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области. Власти и волонтеры сразу взялись за восстановление инфраструктуры регионов, перенастройку логистических цепей и запуск экономики.

В Украину начали возвращаться иностранные посольства и консульства, эвакуированные в начале полномасштабной войны.

Потопление крейсера Москва

13 апреля ВСУ нанесли два удара по флагману Черноморского флота РФ Москва. Украинские ракеты Нептун нанесли сокрушительные повреждения ракетному крейсеру, в результате чего он затонул во время шторма.

Да-да, это именно тот корабль, которому украинские пограничники на острове Змеиный указали направление движения еще 24 февраля.

Верим, что каждый вражеский корабль дойдет до своего пункта назначения.

Оборона Мариуполя

В общей сложности 82 дня украинские герои защищали Мариуполь и Азовсталь, мешая наступлению россиян. Армейцы помешали противнику перекинуть группировку численностью около 20 тысяч военных на другие направления.

Азовцы провалили план Кремля быстро захватить Запорожье, полностью Донецкую и Запорожскую области и окружить группировки ООС.

Мариупольские воины выиграли ценное время для Украины, чтобы создать оборонительные рубежи, сформировать резервы, перегруппировать свои силы и получить помощь от партнеров.

Освобождение острова Змеиный

30 июня ВСУ освободили оккупированный с 24 февраля остров Змеиный — стратегически важный пункт, позволяющий контролировать и наблюдать за северо-западной частью Черного моря, населенными пунктами прибрежной полосы и торговыми морскими маршрутами.

Перед этим, 7 мая, возле острова украинские силы уничтожили российский десантный корабль, два зенитных ракетных комплекса и три вражеских катера.

В конце июня огневой контроль ВСУ стал просто невыносимым для россиян, поэтому они покинули Змеиный. Украина вернула дистанционный контроль над островом, а уже 4 июля там установила свой флаг.

“Хлопки” в Крыму

9 августа ВСУ нанесли ракетные удары по военному аэродрому россиян в Сакском районе Крыма. В результате РФ потеряла несколько самолетов и часть личного состава.

16 августа взрывы прогремели в Джанкойском районе. Тогда был уничтожен большой вражеский склад боеприпасов и оборвано железнодорожное сообщение между Украиной и Крымом.

18 августа и в течение еще несколько дней ВСУ атаковали вражеские цели на аэродроме Бальбек возле Севастополя, в Керчи, Евпатории, Бахчисарае, Севастополе. Пострадал и штаб Черноморского флота РФ.

Освобождение части Харьковской области

После летнего контрнаступления Украины в Херсонской области, в результате которого удалось освободить по меньшей мере 20 населенных пунктов, и удачной информационной кампании со стороны Украины россияне ожидали дальнейшего продвижения ВСУ на этом направлении.

Однако неожиданностью для захватчиков стало контрнаступление украинских сил в Харьковской области в сентябре. ВСУ стремительно освободили Балаклею, Купянск, Изюм, Волчанск и другие населенные пункты в тылу россиян.

Россияне оказались под угрозой оцепления, из-за чего массово начали бежать из региона. В целом до конца сентября ВСУ успешно продвинулись по меньшей мере по двум направлениям к востоку от рек Оскол и Северский Донец.

Освобождение части Херсонской и Николаевской областей

9 ноября Минобороны РФ приказало своим оккупационным войскам отойти с правого берега реки Днепр и закрепиться на левом.

Отступление было обусловлено истощением армии оккупантов из-за невозможности подкрепления заранее разрушенными логистическими путями в регионе.

11 ноября ВСУ вошли в оставленный россиянами Херсон, а в течение следующих дней успешно освободили часть Херсонской и Николаевской областей.

Защитница Лиза сейчас находится в Харьковской области. Помимо борьбы за Украину, она также борется за женские права.

До 24 февраля она училась на третьем курсе психологии во Львове, но взяла академотпуск, чтобы поехать на фронт. Это история военной об отношении к женщинам в армии.

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