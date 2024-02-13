Путь домой через пять стран: история эвакуации 80-летней женщины на кресле колесном

Большинство украинцев пытаются эвакуироваться с временно оккупированных территорий, но некоторые остаются, ведь не имеют возможности выехать. Так произошло и с героиней этой истории.
Антонине 80 лет, она не может самостоятельно передвигаться, поэтому не могла эвакуироваться из оккупированного села в Донецкой области. Родных и знакомых, которые могли бы ухаживать за ней в селе, не осталось. Она не имела средств на существование, ведь отказывалась от российского паспорта и не получали “пенсию” оккупантов.
Женщину смогли эвакуировать, но для возвращения на подконтрольную Украине территорию ей пришлось проделать долгий путь, историей женщины поделился омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Дмитрий Лубинец поделился, что к нему как к омбудсмену обратилась гражданка Украины, которая долгое время не могла эвакуировать свою мать из оккупированного села в Донецкой области. Объяснила всю сложившуюся ситуацию и попросила помощи.
— Понимая сложность ситуации, работники Офиса омбудсмена совместно с общественной организацией, занимающейся эвакуацией, изучили разные варианты маршрутов выезда из временно оккупированной территории. Каждая деталь учитывалась, в том числе и состояние женщины. Все организовали так, чтобы была возможность сопровождать женщину в течение всего времени, с учетом рисков, которые могли возникнуть при пересечении границ, — подчеркнул Лубинец.
Путь Антонины начался 24 января. Ее маршрут проходил через временно оккупированную территорию Донецкой области и территории России, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. На каждом этапе Антонину сопровождали волонтеры, которые приобрели ей кресло колесное и ходунки.
Женщина встретилась со своей дочерью в Львове 4 февраля. Сейчас они вместе проживают в Киеве после долгих месяцев разлуки.
Украинцев призывают эвакуироваться из своих населенных пунктов, пока есть возможность. Ранее мы рассказывали, что в двух громадах Харьковской области объявили эвакуацию.
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