“Единственный выход для меня — ждать обмена. Отказываться от украинского гражданства я не буду”: история гражданского в плену

Украинцы сейчас воюют не только за территорию, мы боремся за право на жизнь и существование нации как таковой. Российские оккупанты постоянно подчеркивают: стремятся “решить украинский вопрос”, как это делали и в других суверенных государствах.

Во время войны больше всего страдает гражданское население. Особенно на территориях, не подконтрольных Украине: ими россияне прикрываются, их незаконно депортируют и пленяют. Хуже того, что количество таких лиц очень трудно установить.

“Если бы ты был азовцем, мы бы тебя расстреляли”

Артёма Кобыливского в плен взяли представители так называемой ДНР. Его жена Алёна откровенно рассказала, что именно происходит в плену и для чего они похищают гражданских украинцев.

По ее рассказу мы понимаем, что россияне наказывают украинцев только за национальность и принадлежность.

Алена и Артем познакомились шесть лет назад через социальные сети. Парень с 18 лет участвовал в боевых действиях в АТО и ООС, был командиром отделения и получил контузию во время боев.

Перед началом полномасштабного вторжения Артём Кобыливский планировал вывезти жену с дочерью из Мариуполя, а сам хотел отправиться в защиту родной Николаевской области.

24 февраля они семьей поехали в поселок Ялта, потому что там должно было быть спокойнее. Однако на следующий день туда наведались представители так называемой ДНР, забрали мужчину для прохождения фильтрации. Полностью раздели и осмотрели его, на глазах у двухлетней дочери повели в машину.

— Через пол часа я позвонила по телефону Артему, какой-то мужчина ответил: “Не переживайте, через час будет дома”, и больше телефон не отвечал. В поисках мужа я поехала в сельсовет и увидела его там. Через три часа всех задержанных вывели на улицу — в автобусы, — вспоминает Алена.

Когда Алена подошла к мужу, они поговорили и Артём сказал: “Иди к ребенку, будь с ней”.

С этого момента начались вечные перевозки Артёма: сначала его отвезли в Мангуш в райотдел, далее — в Докучаевск, а через некоторое время жена услышала от людей, что Артём — в Еленовке.

Для того чтобы убедиться, действительно ли это он, я попросила, чтобы он что-то написал. Впоследствии мне передали записку, написанную его рукой: “Жив, здоров, люблю вас очень. Артём”. Эта записка до сих пор хранится у моих родителей в поселке Ялта, а её фотографию я ношу с собой в телефоне.

Алена вспоминает, что представители “ДНР” забирали всех, кто проходил военную службу. Артёму они как-то сказали, что если бы он был из Азова, его бы расстреляли сразу.

“Россияне говорили, что бывших военных не бывает”

Жене не давали точных данных о местонахождении её мужа. Не помог даже адвокат, которого женщина нашла в Донецке. Он лишь смог узнать, по какой статье мужу инкриминируют задержание — Артёма подозревали по 229-й статье, то есть — в терроризме.

Затем с него сняли обвинения и предоставили статус военного пленника, несмотря на то, что мужчина был гражданским.

— Я долго находилась в оккупации, потому что верила, что его выпустят, так что не могла покинуть. Когда его перевели из Еленовки, постоянно находилась в поиске, проходила так называемую “фильтрацию”, чтобы иметь доступ к его делу. Я задавала вопрос: “почему, если на человеке нет никаких обвинений, вы его держите?”, — рассказывает Алёна Кобыливская.

По её словам, россияне говорили, что война началась еще в 2014 году, а бывших военных не бывает. Женщина обращалась в Министерство юстиции РФ, где ей сообщили, что Артёма уже перевезли в Горловку.

За все это время я писала очень много обращений, но они не могут ответить на самые простые вопросы. Чего можно ожидать от них?

До сих пор Артёма удерживают в одной из колоний на территории так называемой “ДНР”, в Горловке, Калининская колония 27.

Алёна уехала из оккупации, поэтому письма ему пишет её мама из той же Ялты. Мужчина в своих письмах признается, что даже если россияне захотят отпустить его, тогда для этого нужно будет отказаться от украинского гражданства. А он этого делать — не хочет и не будет

Единственный выход для меня — это обмен и возвращение к тебе, — пишет Артём.

Сейчас женщина стучится во все двери, чтобы её мужа могли вернуть домой. Дочь ждет отца и радостно реагирует на фото, где он изображен.

— Нет никакого процесса (возвращение гражданских пленных — ред.), потому что за год плена не создан надлежащий механизм по возвращению гражданских. Наша сторона не может вернуть гражданских, срока на их обмен нет, потому что, согласно Женевским конвенциям, страна-агрессор не имеет права брать в плен гражданских.

Их могут только вернуть, но до сих пор непонятно, каким образом, — говорит Алена.

Почему гражданские являются наиболее незащищенной группой населения во время войны и зачем россияне держат их в заложниках, мы объясняли в нашем другом материале.

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Фото: #Буквы