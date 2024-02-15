Боялись, что шпион! Как боец после 20 лет жизни в РФ бросил все и встал на защиту Украины

Он 20 лет прожил в России, но вернулся в Украину в начале полномасштабного вторжения, чтобы встать в ее защиту. Преодолел три тысячи километров, услышал десятки отказов, но это не остановило его и он таки вступил в ряды ВСУ.

57-летний боец с позывным Махно пробыл на фронте полтора года, пока не получил ранения — ему оторвало левую руку.

Российский фашизм, он мерзок не только снаружи. Это абсолютная несвобода.

Так защитник описывает россиян, с которыми бок о бок прожил почти 20 лет. В Россию мужчина переехал вместе с женой, там родили и воспитали двоих детей. Начали и развивали бизнес.

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Когда в 2014 году началась война, семья не решилась покинуть все, что за эти годы было нажито. Но 24 февраля 2022 года выбор для мужчины стал очевиден.

Накануне вторжения мужчина как раз встретился с дочерью в Стамбуле. После 24 февраля дочь вернулась в Мельбурн, жена Махно осталась в Стамбуле, а сам мужчина уехал в Украину. Сначала полетел в Будапешт. Потом поехал в Варшаву, оттуда — в Шегин и дальше Львов.

Мужчина был одним из тех, кто в первые дни полномасштабной войны возвращался на родину из-за границы. Он успел увидеть длиннющие очереди на въезд из Украины, развернутые палатки и абсолютную поддержку западных соседей.

В конце концов, преодолев три тысячи километров, Махно наконец-то оказался в Киеве. Но брать мужчину в армии никто не торопился. Говорили, что у него нет военного билета. А кроме того, мужчина не жил в Украине последние годы — беспокоились, что он окажется шпионом.

Но он добился своего. Сначала попал в добровольческий батальон ОУН, а затем вступил в ряды ВСУ как пулеметчик. Воевал под Киевом, в Угледаре и на Запорожском направлении. Через полтора года службы Махно, так его прозвали собратья, получил ранения. Это был минометный обстрел. Первый раз, когда прилетела мина, бойцу только ранило руку. Но вторично последствия уже были более серьезными.

Только меня положили на носилки, снова минометный обстрел начался, мина прилетела, убило моего коллегу, убило одного из тех, кто меня нес, другого ранило, мне оторвало руку. А еще порубило левую ногу и пробило легкое.

В Запорожье и Днепре бойца несколько раз прооперировали. О том, что получил ранение, сразу рассказал родным. Говорит, жена прилетела из Турции, чтобы его поддержать и быть рядом.

Врачи планируют поставить бойцу механический тяговый протез, ведь мужчина хочет возвращаться на фронт. Поэтому электрический не подходит, потому что боится влаги. Кроме того, такое устройство пришлось бы часто подзаряжать, на что не всегда есть возможности на передовой.

Боец уже устроил своему новому механическому протезу тест-драйв во время стрельбы в тире. Говорит, что можно работать. Теперь защитник ожидает решения ВЛК, чтобы снова вернуться к собратьям. А после победы будет начинать жизнь в Украине с нуля. Говорит, такое ему точно под силу, ведь возврата в прошлое для него и его семьи уже нет.

Но иногда даже эвакуация раненых становится почти невыполнимой миссией. Несмотря на это, украинским медикам удается спасать жизни. Читай, как проходит день медиков в стабпункте.

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