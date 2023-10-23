От первого визита до заселения — два месяца. Опыт киевлянки покупки жилья по условиям ипотеки єОселя

Из-за полномасштабного вторжения немало украинцев потеряли свое жилье, а для многих — купить новую квартиру стало практически невозможно из-за падения уровня заработка.
Год назад государство запустило программу льготной ипотеки єОселя, на которую претендовать могут все украинцы от 18 до 70 лет, не имеющие собственного жилья.
Условия привлекательны: ставка по ипотеке составляет 7% годовых, максимальный срок кредитования — до 20 лет, а минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья. Однако из-за ожидаемого спроса на ипотеку получить кредит стало нелегким делом.
Издание The Village пообщалось с киевлянкой Мирославой Слободянюк, которая приобрела квартиру по программе єОселя на первичном рынке под 7%. Сколько времени она искала квартиру, как заключала сделку и какую сумму платит за ипотекой — делимся этими деталями и мы.
Мирослава Слободянюк никогда не ставила перед собой цели купить собственное жилье: она любила путешествовать, поэтому её полностью устраивала аренда квартиры.
Однако когда появилась возможность приобрести квартиру по ипотеке єОселя, девушка решила этим воспользоваться.
Однако когда появилась возможность приобрести квартиру по ипотеке єОселя, девушка решила этим воспользоваться.
Когда в августе 2022 года воспользоваться ипотекой могли все украинцы, в возрасте от 18 до 70 лет и не имевшие своего жилья, Мирослава направилась в свой банк с вопросом, дали бы ей такой кредит. Таким образом именно запуск программы стал толчком для девушки покупки собственного жилья.
— Я была уверена, когда подавала заявку. Позже, когда мой юрист прочитал договор с банком по кредитованию, мы узнали о нюансе, что в случае, если я не буду выполнять какое-либо из условий договора, из семипроцентной ипотеки меня переведут на 12%. Так же будет, если по каким-либо причинам программу закроют.
На самом деле для меня 12% — это тоже хорошо, с моим уровнем дохода это посильно. Поэтому я была готова участвовать в программе, несмотря на эти риски, — делится девушка.
Мирослава также считает, что не стоит откладывать жизнь из-за риска потерять жилье во время войны. Ведь даже в самом худшем случае, она сможет претендовать на программу єВідновлення.
В банке Мирослава актуализировала свои данные по семейному статусу и заработку, там и подала заявку на ипотеку от єОселя через Дію.
После этого у девушки было 60 дней для того, чтобы найти квартиру и вернуться в банк для подписания соответствующего договора.
Квартиру, которую Мирослава предпочла сразу, банк не одобрил. Даже не по причине того, что её цена выходила за рамки условий ипотеки, а потому, что была сдана в эксплуатацию раньше трех лет назад. А это тоже выходило за пределы условий.
Поскольку покупать ещё не готовую к ремонту квартиру Мирослава не хотела — чтобы не платить и за аренду жилья, и кредит, и ремонт, — пришлось менять запрос. Уже в тот же вечер она нашла квартиру, которую в конце концов и купила.
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Владелец квартиры, продававший её, в объявлении указал, что готов продать квартиру по условиям программы єОселя. Проговорив это с риелтором, на следующий день Мирослава осмотрела жилье и решила его покупать.
Затруднения возникли с оценкой квартиры. Мы предоставили все документы на квартиру в банк, получили предварительное согласие. Но также нужно было провести независимую оценку жилья, — говорит Мирослава.
Затруднения возникли с оценкой квартиры. Мы предоставили все документы на квартиру в банк, получили предварительное согласие. Но также нужно было провести независимую оценку жилья, — говорит Мирослава.
— В нашем случае это было несколько сложно, потому что квартира была с ремонтом, кроме того, в её стоимость владельцы заложили кухню и кровать. В то же время, банк интересует только стоимость самой жилой площади. То есть, фактически банк дает кредит на ту стоимость, которую определяют оценщики.
Из этой суммы я заплатила 20% первого взноса, 80% закрыл банк, но вдобавок я ещё внесла разницу между оцененной стоимостью и суммой, которую владелец хотел получить за квартиру.
После волокиты с документами, предоставление кредита было принято через два дня. Денежные средства перечислили продавцу в тот же день, когда подписали соглашение купли-продажи.
Весь процесс с первого дня визита в банк до покупки квартиры занял два месяца.
Весь процесс с первого дня визита в банк до покупки квартиры занял два месяца.
По условиям договора квартира должна быть застрахована. Страховой взнос составляет 0,25% стоимости недвижимости.
Выплаты банку могут продолжаться до 20 лет, однако если Мирослава захочет выплатить всю сумму быстрее, она тоже это сможет сделать.
Подробнее о том, какое жилье и по какой цене можно приобрести по программе єОселя, мы рассказывали в нашем другом материале.
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