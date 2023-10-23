От первого визита до заселения — два месяца. Опыт киевлянки покупки жилья по условиям ипотеки єОселя

Из-за полномасштабного вторжения немало украинцев потеряли свое жилье, а для многих — купить новую квартиру стало практически невозможно из-за падения уровня заработка.

Год назад государство запустило программу льготной ипотеки єОселя, на которую претендовать могут все украинцы от 18 до 70 лет, не имеющие собственного жилья.

Условия привлекательны: ставка по ипотеке составляет 7% годовых, максимальный срок кредитования — до 20 лет, а минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья. Однако из-за ожидаемого спроса на ипотеку получить кредит стало нелегким делом.

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Издание The Village пообщалось с киевлянкой Мирославой Слободянюк, которая приобрела квартиру по программе єОселя на первичном рынке под 7%. Сколько времени она искала квартиру, как заключала сделку и какую сумму платит за ипотекой — делимся этими деталями и мы.

Квартира за ипотекой єОселя: почему это хороший вариант

Мирослава Слободянюк никогда не ставила перед собой цели купить собственное жилье: она любила путешествовать, поэтому её полностью устраивала аренда квартиры.

Однако когда появилась возможность приобрести квартиру по ипотеке єОселя, девушка решила этим воспользоваться.

Когда в августе 2022 года воспользоваться ипотекой могли все украинцы, в возрасте от 18 до 70 лет и не имевшие своего жилья, Мирослава направилась в свой банк с вопросом, дали бы ей такой кредит. Таким образом именно запуск программы стал толчком для девушки покупки собственного жилья.

— Я была уверена, когда подавала заявку. Позже, когда мой юрист прочитал договор с банком по кредитованию, мы узнали о нюансе, что в случае, если я не буду выполнять какое-либо из условий договора, из семипроцентной ипотеки меня переведут на 12%. Так же будет, если по каким-либо причинам программу закроют.

На самом деле для меня 12% — это тоже хорошо, с моим уровнем дохода это посильно. Поэтому я была готова участвовать в программе, несмотря на эти риски, — делится девушка.

Мирослава также считает, что не стоит откладывать жизнь из-за риска потерять жилье во время войны. Ведь даже в самом худшем случае, она сможет претендовать на программу єВідновлення.

Поиск квартиры по программе єОселя и условия

В банке Мирослава актуализировала свои данные по семейному статусу и заработку, там и подала заявку на ипотеку от єОселя через Дію.

После этого у девушки было 60 дней для того, чтобы найти квартиру и вернуться в банк для подписания соответствующего договора.

Квартиру, которую Мирослава предпочла сразу, банк не одобрил. Даже не по причине того, что её цена выходила за рамки условий ипотеки, а потому, что была сдана в эксплуатацию раньше трех лет назад. А это тоже выходило за пределы условий.

Поскольку покупать ещё не готовую к ремонту квартиру Мирослава не хотела — чтобы не платить и за аренду жилья, и кредит, и ремонт, — пришлось менять запрос. Уже в тот же вечер она нашла квартиру, которую в конце концов и купила.

Владелец квартиры, продававший её, в объявлении указал, что готов продать квартиру по условиям программы єОселя. Проговорив это с риелтором, на следующий день Мирослава осмотрела жилье и решила его покупать.

Затруднения возникли с оценкой квартиры. Мы предоставили все документы на квартиру в банк, получили предварительное согласие. Но также нужно было провести независимую оценку жилья, — говорит Мирослава.

— В нашем случае это было несколько сложно, потому что квартира была с ремонтом, кроме того, в её стоимость владельцы заложили кухню и кровать. В то же время, банк интересует только стоимость самой жилой площади. То есть, фактически банк дает кредит на ту стоимость, которую определяют оценщики.

Из этой суммы я заплатила 20% первого взноса, 80% закрыл банк, но вдобавок я ещё внесла разницу между оцененной стоимостью и суммой, которую владелец хотел получить за квартиру.

После волокиты с документами, предоставление кредита было принято через два дня. Денежные средства перечислили продавцу в тот же день, когда подписали соглашение купли-продажи.

Весь процесс с первого дня визита в банк до покупки квартиры занял два месяца.

По условиям договора квартира должна быть застрахована. Страховой взнос составляет 0,25% стоимости недвижимости.

Выплаты банку могут продолжаться до 20 лет, однако если Мирослава захочет выплатить всю сумму быстрее, она тоже это сможет сделать.

Подробнее о том, какое жилье и по какой цене можно приобрести по программе єОселя, мы рассказывали в нашем другом материале.

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