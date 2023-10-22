Рассказывать о войне с помощью украшений из обломков снарядов: как сейчас работают украинские ювелиры

Ювелирное искусство не так популярно в Украине, как другие виды. Даже нет качественного ювелирного образования. Но каждый год в этой сфере больше новых имен, приобретающих популярность среди коллег.
С началом войны на массовом производстве ювелирных украшений появилось много патриотических позиций: от сережек до брошей. Преимущественно это гербы, колоски, этномотивы.
Ювелиры-художники начали больше работать в сфере политических украшений, чтобы рассказывать миру с помощью своих работ о войне в Украине. Но многие из них сначала пережили кризис. Теперь могут работать даже с обломками российских снарядов.
Украинские ювелиры рассказали The Village Украина, как изменилась их работа после полномасштабного вторжения России.
Ольга Виноградова является основательницей Telegram-канала о ювелирном искусстве и бизнесе Надфиль, а также она соучредительница проекта Spots. По ее словам, до полномасштабного вторжения в сообществе украинских ювелиров почти не было внутриотраслевого общения.
Кроме того, в чате киевской ювелирной школы Verstak находилось около 30 человек, а сейчас там уже около 500 участников. Ольга Виноградова является администратором этого чата вместе с Екатериной Музыкой. Екатерина также является коммуникационным менеджером ювелира Дениса Музыки. Творец уже более семи лет работает в направлении contemporary jewellery.
Екатерина Музыка говорит, что в начале полномасштабной войны показалось, что многие ювелиры потеряли смысл своей работы, ведь кому нужны украшения, как их делать и продавать, когда в стране война.
Я видела, как люди из индустрии теряют мотивацию. Понимала, что это и есть цель россиян — убить нас, если не физически, то хотя бы изнутри. Поэтому начала добавлять в чат всех людей из индустрии, которых я знаю, — вспоминает она.
Я видела, как люди из индустрии теряют мотивацию. Понимала, что это и есть цель россиян — убить нас, если не физически, то хотя бы изнутри. Поэтому начала добавлять в чат всех людей из индустрии, которых я знаю, — вспоминает она.
По словам Екатерины, в чате вместе искали возможности и резиденции для украинских ювелиров за границей, пытались объединить усилия, чтобы помочь друг другу.
Также писали организаторам выставок, чтобы украинцы могли бесплатно участвовать. Организаторы откликнулись и приглашали всех украинских мастеров.
Одна из ювелирных мастериц Татьяна Черная говорит, что ювелиры стали не просто быть у советского типа в ювелирном союзе, а действительно началось общение и поддержка друг друга.
Тетяна Чорна. Фото: The Village Україна
По мнению Татьяны, именно объединение ювелиров помогло организовать две международные выставки и два видеопоказа ювелирных украшений в Украине в 2022 году, несмотря на обстрелы и блэкауты.
К украинским ювелирам вернулось желание создавать, когда появилась возможность участвовать в мероприятиях. Также усилилось желание доносить важные месседжи о войне в Украине, когда выступавшая под флагом Бельгии россиянка презентовала украшение в форме бомбы с надписью “Peace”. Женщина посвятила ее произведению Джорджа Орвелла в 1984 году и совсем не вспомнила войну в Украине.
Многие мастера ощущали творческий ступор в начале полномасштабной войны. Кроме этого, некоторым пришлось уехать за границу, где у них не было всего необходимого оборудования. Художница из Харькова Оксана Жевская уехала с ребенком в Берлин. Она говорит, что там откатилась в возможностях на три года. Оксана имеет только верстак и домашнюю мастерскую. Технически более сложные процессы делает у знакомого местного ювелира в мастерской.
Многие ювелирные мастера больше обратились к национальной идентичности за последние годы. Екатерина Музыка говорит, что патриотические украшения были популярны и во время Первой и второй мировых войн.
Это желание показать, кто ты, а также исследовать свои корни, — акцентирует она.
Это желание показать, кто ты, а также исследовать свои корни, — акцентирует она.
Ювелир Татьяна Черная делится, что в начале войны создавала украшения, которые раньше никогда не делала — обереги, трезубцы, руны, кресты — что-то, что просили ее сделать военные. Оксана Жевская имела творческий кризис, но делала маленькие талисманы-трезубцы.
Но это не дизайн, не искусство, не манифестация. Это просто идентификация, — рассуждает Жевская.
Но это не дизайн, не искусство, не манифестация. Это просто идентификация, — рассуждает Жевская.
Политические украшения — не новинка в мире. Они могут быть на разные темы и привлекать внимание к феминизму, экологии, политике. Но в Украине с этим направлением почти не работали до полномасштабной войны. Популярными были патриотические украшения с украинской символикой.
Ювелир Денис Музыка в первые дни полномасштабного вторжения был с супругой в Карпатах. Там он сделал две броши из жестяных коробочек из-под леденцов. На стенах в доме были вышитые картины, вдохновившие мастера. Он вышил на брошах самолет в пламени, а люди увидели в нем цветы. Поэтому серия работ получила название Flowers of War (Цветы войны).
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denis Music (@denis_music_jewellery)
Публикация от Denis Music (@denis_music_jewellery)
Денис посоветовался с зарубежными мастерами, те сказали, что работы имеют мощный месседж и их следует распространять. По мнению Екатерины Музыки, это стало для Дениса первым шагом по восстановлению веры в себя.
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Публикация от Kateryna Music (@music_kateryna)
После распространения брошей в соцсетях к Денису обратились редакторы одного из самых известных немецких ювелирных журналов SMCK Magazine. Его работу разместили на обложке журнала, а также посвятили несколько разворотов журнала историям украинских ювелиров.
Это была очень мощная поддержка, она предоставила новые смыслы. С этого момента, я считаю, украинские ювелиры начали работать с политической темой, — комментирует Екатерина Музыка.
Это была очень мощная поддержка, она предоставила новые смыслы. С этого момента, я считаю, украинские ювелиры начали работать с политической темой, — комментирует Екатерина Музыка.
После выхода журнала с работой Дениса Музыки на обложке та же организация пригласила украинских ювелиров поучаствовать в видеофестивале. Ювелиры рассказывали о своей работе в условиях войны. К фестивалю присоединились около 30 украинских мастеров. Осенью 2022 года, когда в Украине начались блэкауты, европейские ювелиры предложили провести параллельный ювелирный видеофестиваль в Лейпциге и Киеве. С помощью Национального музея истории Украины и куратора Музея драгоценностей Ирины Удовиченко это удалось.
В конце сентября 2023 Денис Музыка презентовал свою новую коллекцию политических украшений Сопротивление на одной из крупнейших выставок современного ювелирного искусства Contemporania в Барселоне. Среди 130 художников он был один автор из Украины. Денис рассказывал о силе украинского сопротивления, потому базовым материалом коллекции выбрал титан.
Фото: The Village Україна
Ювелир из Харькова Станислав Дрокин в первую неделю полномасштабной войны переехал с семьей из Салтовки жить в мастерскую. Сначала он волонтерил, а мастерскую превратил в склад. В начале мая 2022 года вернусь к творчеству. Первой работой, сделанной после полномасштабного вторжения, была серебряная ложка для дочери, изготовленная из фактурных и интересных по форме отходов литья.
Позже сделал несколько работ по серебру и стальным обломкам российских снарядов.
Дрокин считает, что первичное в современном искусстве — цель авторов передать новые идеи, функции, ссылки, мнения, протест, используя нетрадиционные материалы и техники. А вторичная функция — практическое и эргономичное использование украшений.
23 мая 2022 года в Харькове состоялась выставка оставшихся в городе творцов. Тогда Станислав представил первый экземпляр проекта Незабудька. Изделия из стальных обломков российских снарядов, стилизованные под цветы незабудки из оксидированного в голубой цвет титана и бронзы.
Эти работы хранят память о событиях каждого дня войны России против Украины, ведь на каждом изделии есть индивидуальный номер, указывающий на трагедию каждого дня.
Проект Незабудьки даже опубликовали в The New York Times 4 июля 2022 года. Позже Дрокина пригласили представить брошь из стального обломка российского снаряда с титановыми цветами на аукционе Sotheby’s — Important Jewels в Женеве. Украшение было продано за 12 тыс. швейцарских франков. Все средства по продаже ювелир перечислил в реабилитационный центр Superhumans.
Украинское искусство в разных областях прошло много испытаний во время полномасштабной войны. В частности, театры сменили свои репертуары. Ранее режиссер театра Заньковецкой Игорь Билыц рассказал о жизни и борьбе театра во время войны.
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