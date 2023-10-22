Рассказы

Рассказывать о войне с помощью украшений из обломков снарядов: как сейчас работают украинские ювелиры

Богдана Макалюк, журналист сайта 22 октября 2023, 19:00
Як працюють українські ювеліри під час війни: розповіді майстрів
Фото: Instagram, The Village Украина

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