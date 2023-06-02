Моя мотивация — найти человека, погибшего за наше будущее. История участницы проекта На щите

Военные каждый день кладут свою жизнь ради спокойствия и победы всех украинцев. Семьи, теряющие своих кормильцев, сыновей или дочерей, сестер и братьев, просят только одного: получить тело родного человека.

Как возвращают тела украинских военных с поля боя, кто этим занимается и какие вызовы ложатся на плечи волонтеров, рассказала участница гуманитарного проекта ВСУ На щите Екатерина Ротаренко.

Как попала в поисковые экспедиции

— Судьба так сложилась, что теперь я здесь и чувствую себя на своем месте, — так говорит боец из состава сводной группы поисковых и эвакуационных мероприятий при региональном управлении Сил ТрО Юг. Она хрупкая, но очень отважная и энергичная девушка.

Почти год Екатерина ездит в такие экспедиции, преимущественно как волонтер военно-исторического центра Память и слава.

— До войны никакого отношения к военной службе не было, тем более — к работе с телами погибших. Долгое время я работала проектным менеджером, ходила в туристические походы и путешествовала по странам, — говорит Екатерина Ротаренко.

Ещё полгода назад она говорила, что к такой работе нельзя привыкнуть. А теперь признается — привыкла.

— Мало что удивляет или смущает. Лишь иногда, от количества увиденного и полученной информации вокруг, я не могу поверить, что это реальность, в которой живу. Если всё происходящее можно назвать жизнью в полном смысле.

Иногда, чтобы овладеть собой, приходится объяснять самой себе, что я сдаю себя в аренду в эту реальность, что я один из винтов, который сейчас очень нужен Украине, чтобы она выстояла против врага и дошла до победы. Это помогает.

Сама Екатерина отвечает за маршрут, работу с картой и отчетность. Она же фотофиксирует тела, подписывает бирки и мешки, а ещё — пишет запросы и подает заявки, чтобы поддержать жизнедеятельность группы.

— У нас командная работа, поэтому мы умело взаимодействуем, что дает хорошие результаты. На нашу работу уходит очень много ресурса, как финансового, так и человеческого, — объясняет девушка.

Как проходят поисковые работы тел погибших военных

— Поисковые миссии проходят благодаря работе большого количества людей. Центр принятия решений и координация осуществляется через управление Гражданско-военного сотрудничества — СИМИС, руководство Сил ТрО Юг и, безусловно, благодаря команде Память и слава.

Всем необходимым группы обеспечивают благотворители. Многое, что происходит во время экспедиции, остается “вне кадра”.

Екатерина рассказывает: такой слаженной работе предшествовали долгий путь формирования, профессиональный рост.

— Хорошо, что я люблю путешествовать и природу, потому что мы уже преодолели более 30 тыс. км, большинство из которых — фронтовые дороги. Первый раз была в Херсонской области после деоккупации, имею на карте не одну метку, куда хотела поехать на отдых. Но теперь точки совсем другие.

Я научилась ориентироваться в посадках.

Во время первых миссий, каждое утро перед дорогой я просила Господа, чтобы все вернулись живы и целы, и каждый вечер благодарила, что всё хорошо.

Теперь откалибровала баланс, уже работает холодный ум и меньше эмоций. Каждый вечер я закрываю глаза и благодарю за прожитый день. Ситуации бывают довольно разные, но ангелы точно с нами рядом, — признается Екатерина.

— Моя мотивация — найти человека, который погиб за будущее всех нас, за то, чтобы мы жили. И меньшее из всего, что мы можем сделать — это не бросить тело на поле боя, потому что память о Героях должна быть сохранена, — заключает девушка.

История другой волонтерки, которая с сейчас вывозит тела погибших воинов с Востока — в нашем другом материале.

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