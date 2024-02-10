“Из какого ты класса?” История молодого учителя Мирослава, который с учениками на одной волне

Учеба в украинских школах модернизируется, меняются подходы учителей к преподаванию и заинтересованность детей в процессе обучения. Этому помогает Новая украинская школа (НУШ) — реформа от Министерства образования и науки.

Появляется все больше учителей, которые хотят делать учебу наших детей качественной и интересной, чтобы старые подходы понемногу отходили и вообще исчезали. Своей историей о желании стать учителем и методах преподавания рассказал Мирослав Гесик для Наш Киев. Он работает учителем физкультуры.

“Больше пространства для креатива и собственных идей”

Мирослав рассказывает, что решил стать учителем спонтанно. Он окончил девять классов и не хотел учиться дальше в школе, поэтому пошел по следам отца и поступил в педагогический колледж на специальность Среднее образование (Физкультура).

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Молодой учитель говорит, что раньше уроки физкультуры были поставлены в рамки. Было много задач, которые нужно было выполнить определенным образом, а не иначе, были определенные нормативы. Но реформа НУШ все изменила.

— У нас больше пространства для воплощения собственных идей и креативности. Уроки уже не проходят по стандартному порядку. Не надо строиться, как в армии, и бегать просто по кругу, — акцентирует Мирослав.

Он рассказывает, что сейчас на его уроках физкультуры ученики могут сидеть в кругу, хаотично бегать, разминаться с помощью танцев или ритмичных движений с музыкальным сопровождением. Также на уроках дети играют в игры перед насыщенными нагрузками.

Благодаря тому, что одновременно на уроке ученики изучают три модуля (виды спорта — ред.), все заняты процессом. Нет тех, кто сидит на лавочке, потому что каждый находит что-то интересное, — делится учитель.

Добавляет, что он тоже со своей стороны имеет больше простора для фантазий. Пытается давать детям такие задания, которые они могли бы использовать в повседневной жизни.

— Жаль, что многие до сих пор считают работу учителя легкой. Ничего не делаешь, и зарплата приходит просто так. Всех таких критиков приглашаю в мою школу, радо дам вам возможность провести несколько уроков и почувствовать эту “легкость” на себе, — говорит Мирослав.

Делится одной историей. Он начал работать в школе с 18 лет. Однажды он приехал в учебное заведение на мотоцикле и получил на орехи от технической работницы.

— “Здесь нельзя ставить мотоциклы ученикам, и вообще из какого ты класса?” — спрашивала она. Я сказал: “Я новый учитель”. Она смутилась и извинилась, — с улыбкой говорит он. Делится, что многие родители учеников также думали, что он старшеклассник.

Современные дети совсем другие

Мирослав говорит, что к детям нужно находить подход, ведь сейчас они совсем другие. По его словам, у них очень много эмоций, также они много чего чувствуют, думают, переживают.

— Они используют много новых слов, как положительных, например краш, так и негативных (буллинг). Поэтому современный учитель должен чувствовать каждого ребенка на своем уроке и со всеми работать индивидуально, — подчеркивает он.

Он отмечает, что нет однозначного подхода к ученику. Все достигается с течением времени на собственном опыте. Но акцентирует, что время, когда учителя кричали на учеников, прошло.

Сейчас контакт можно найти простыми словами, что мне, например, легко дается.

Действительно хороший учитель — это тот, кто идет на работу с улыбкой и зарядом на 100%, а возвращается с зарядом на 10%, но с такой же улыбкой, потому что понимает, что его старания не были зря, — рассуждает он.

Иногда бывает, что ребенок может не идти на контакт с учителем. Ранее мы рассказывали, что делать, если ребенок поссорился с учителем.

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