“Из какого ты класса?” История молодого учителя Мирослава, который с учениками на одной волне

Учеба в украинских школах модернизируется, меняются подходы учителей к преподаванию и заинтересованность детей в процессе обучения. Этому помогает Новая украинская школа (НУШ) — реформа от Министерства образования и науки.
Появляется все больше учителей, которые хотят делать учебу наших детей качественной и интересной, чтобы старые подходы понемногу отходили и вообще исчезали. Своей историей о желании стать учителем и методах преподавания рассказал Мирослав Гесик для Наш Киев. Он работает учителем физкультуры.
Мирослав рассказывает, что решил стать учителем спонтанно. Он окончил девять классов и не хотел учиться дальше в школе, поэтому пошел по следам отца и поступил в педагогический колледж на специальность Среднее образование (Физкультура).
Молодой учитель говорит, что раньше уроки физкультуры были поставлены в рамки. Было много задач, которые нужно было выполнить определенным образом, а не иначе, были определенные нормативы. Но реформа НУШ все изменила.
— У нас больше пространства для воплощения собственных идей и креативности. Уроки уже не проходят по стандартному порядку. Не надо строиться, как в армии, и бегать просто по кругу, — акцентирует Мирослав.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мирослав Гесик | вчитель (@myroslav_hesyk)
Публикация от Мирослав Гесик | вчитель (@myroslav_hesyk)
Он рассказывает, что сейчас на его уроках физкультуры ученики могут сидеть в кругу, хаотично бегать, разминаться с помощью танцев или ритмичных движений с музыкальным сопровождением. Также на уроках дети играют в игры перед насыщенными нагрузками.
Благодаря тому, что одновременно на уроке ученики изучают три модуля (виды спорта — ред.), все заняты процессом. Нет тех, кто сидит на лавочке, потому что каждый находит что-то интересное, — делится учитель.
Благодаря тому, что одновременно на уроке ученики изучают три модуля (виды спорта — ред.), все заняты процессом. Нет тех, кто сидит на лавочке, потому что каждый находит что-то интересное, — делится учитель.
Добавляет, что он тоже со своей стороны имеет больше простора для фантазий. Пытается давать детям такие задания, которые они могли бы использовать в повседневной жизни.
— Жаль, что многие до сих пор считают работу учителя легкой. Ничего не делаешь, и зарплата приходит просто так. Всех таких критиков приглашаю в мою школу, радо дам вам возможность провести несколько уроков и почувствовать эту “легкость” на себе, — говорит Мирослав.
Делится одной историей. Он начал работать в школе с 18 лет. Однажды он приехал в учебное заведение на мотоцикле и получил на орехи от технической работницы.
— “Здесь нельзя ставить мотоциклы ученикам, и вообще из какого ты класса?” — спрашивала она. Я сказал: “Я новый учитель”. Она смутилась и извинилась, — с улыбкой говорит он. Делится, что многие родители учеников также думали, что он старшеклассник.
Мирослав говорит, что к детям нужно находить подход, ведь сейчас они совсем другие. По его словам, у них очень много эмоций, также они много чего чувствуют, думают, переживают.
— Они используют много новых слов, как положительных, например краш, так и негативных (буллинг). Поэтому современный учитель должен чувствовать каждого ребенка на своем уроке и со всеми работать индивидуально, — подчеркивает он.
Он отмечает, что нет однозначного подхода к ученику. Все достигается с течением времени на собственном опыте. Но акцентирует, что время, когда учителя кричали на учеников, прошло.
Сейчас контакт можно найти простыми словами, что мне, например, легко дается.
Сейчас контакт можно найти простыми словами, что мне, например, легко дается.
Действительно хороший учитель — это тот, кто идет на работу с улыбкой и зарядом на 100%, а возвращается с зарядом на 10%, но с такой же улыбкой, потому что понимает, что его старания не были зря, — рассуждает он.
Иногда бывает, что ребенок может не идти на контакт с учителем. Ранее мы рассказывали, что делать, если ребенок поссорился с учителем.
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