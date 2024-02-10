Рассказы

“Из какого ты класса?” История молодого учителя Мирослава, который с учениками на одной волне

Богдана Макалюк, журналист сайта 10 февраля 2024, 12:00
Мирослав Гесик: історія вчителя фізкультури про реформу НУШ
Фото: Instagram

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