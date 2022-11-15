На документы идет где-то 60% времени: как работает благотворительный фонд Повернись живим — история рабочего дня Тараса Чмута

Благотворительный фонд Повернись живим, кажется, всегда был в центре внимания среди военнослужащих. Все знали, к кому нужно обратиться за помощью. Не изменяются традиции и сейчас.

Однако мало кто задумывается, что в предыдущие два года перед началом полномасштабной войны благотворительные поступления стали значительно уменьшаться. Тогда фонд возглавил ветеран, бывший морской пехотинец Тарас Чмут.

В настоящее время это имя знает практически каждый украинец и каждая украинка, особенно после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Тогда же изменились тенденции в благотворительном пополнении счета Повернись живим. В первые дни удалось собрать миллиарды гривен, рассказывает Тарас Чмут журналистам Украинской правды.

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А его подопечные, которые стоят на перекуре во внутреннем дворике фонда, добавляют, что нужно было видеть, что происходило в этих стенах в первое время после начала полномасштабной войны.

В феврале – марте что здесь творилось! Кто сюда только не приходил: ВСУ, ГУР, Альфа, СБУ, даже президентская охрана что-то у нас брала.

Сейчас жизнь в фонде довольно отлажена. Столичный офис пытается даже привыкнуть к отключениям света. А пока электроэнергии нет, глава Повернись живим Тарас Чмут отправляется на встречу с представителями ГУР.

Многое о конфиденциальных разговорах не рассказывает, а лишь объясняет, что таким образом удается планировать бюджет и согласовывать закупки всего необходимого для украинской армии. О следующем проекте Тарас Чмут говорит, что он будет глобальным и способен стратегически повлиять на ход войны.

Для общения с представителями сектора безопасности у фонда есть соответствующие люди — руководитель военного отдела Андрей Рымарук и менеджер по работе с военными Алексей Безручко. Сам Тарас Чмут берется решать только глобально-концептуальные вопросы или те, которые его лично заинтересовали.

После утренних встреч глава фонда приезжает в офис, чтобы сначала узнать, в какой кофейне сегодня можно купить кофе. Уже позже он может начать небольшое совещание по оперативной ситуации в Украине с руководителем аналитического отдела Антоном Муравейником, имеющим значительный опыт в разведке.

Тарас Чмут объясняет, что аналитики фонда занимаются отчетами, исследованиями и рекомендациями, что могут влиять на ситуацию в стране.

На этом примере уже видите, что мы не обычный фонд, который купил, собрал и отвез. Мы работаем комплексно.

И чтобы делать свое дело хорошо и снабжать всем необходимым военных, приходится держать баланс (в основном баланс карты) на соответствующем уровне. Это нужно, чтобы при первой же возможности приобрести, например, оружие сразу и не ждать его годами.

Время от времени появляется окно возможностей приобрести какое-нибудь серьезное оружие, пока его не забрали другие страны. Так мы запрыгнули в окно из Baykar.

Как только заканчивается одно совещание, начинается другое. Так после обновления информации о боевых действиях на украинской земле могут следовать разговоры о ветеранских программах.

Во множестве встреч можно потеряться, как и на одном из этажей офиса, где хранится большое количество коробок. В том же месте иногда работают тренеры снайперов, специализированной инженерной подготовки, БПЛА и ГРК ARMOR.

Можно только догадываться, сколько времени и сил они отдали новым специалистам. К примеру, снайперов раньше могли готовить годами, рассказывает инструктор по снайпингу Руслан Шпакович.

Но больше времени занимает работа с документами. Иногда главе фонда Тарасу Чмуту приходится все же оставить встречи, чтобы просто успеть подписать все необходимые документы.

На документы у меня сейчас идет 60% моего директорского времени. Очень много — на военном департаменте Андрея Рымарука, думаю, где-то 70% это отнимает его лично времени.

А после этого снова встречи, на этот раз с военными, чтобы определить, что необходимо для обеспечения боеспособности подразделения. Где-то в этом водовороте разговоров и бумаг Тарас Чмут снова успевает прихватить с собой кофе и вернуться в офис. Но когда же будет окончание рабочего дня? Неизвестно, может быть, после победы.

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