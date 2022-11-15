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На документы идет где-то 60% времени: как работает благотворительный фонд Повернись живим — история рабочего дня Тараса Чмута

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 ноября 2022, 11:00
Тарас Чмут
Фото: Facebook

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