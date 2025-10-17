Работают на энтузиазме: как сельские педагоги воспитывают детей за копейки

В городах о учителях говорят часто — повышение зарплат, цифровые технологии, карьерные возможности. А в селах?

Там, где школа — не просто место обучения, а центр жизни общины, учителя работают тихо. Без громких заголовков, без больших денег. Но с той же миссией — воспитать детей, которые поднимут страну.

Вікна решили узнать, как сегодня живется педагогам в сельских школах, с какими трудностями они сталкиваются и что помогает им не терять веру в свою профессию.

Директор Игнатпольского лицея Овручского городского совета (Житомирская обл.) Марина Левицкая объясняет, что финансовое положение педагогов в сельских школах остается сложным.

Средняя зарплата учителя в школе колеблется от 13 до 15 тысяч гривен. Безусловно, эти деньги нельзя назвать достаточными для полноценной, спокойной жизни, особенно в условиях постоянного роста цен, — отмечает директор.

Учителя — это люди с большой внутренней мотивацией, но финансовый вопрос остается очень болезненным.

Особенно непросто молодым специалистам, которые только начинают педагогический путь.

Молодой педагог, недавно пришедший после университета, получает около 7 тысяч гривен на руки. Для многих эта сумма шокирующая, но в селе она звучит привычно.

Женщина отмечает, что материальная мотивация, к сожалению, недостаточна. Большинство педагогов остаются в профессии из-за призвания, любви к детям и веры в то, что образование формирует будущее страны.

Несмотря на это, в школе царит особая атмосфера взаимной поддержки. Коллектив держится вместе даже в самые трудные времена.

— Мы стараемся создать максимально дружескую и искреннюю атмосферу. В нашем учреждении действует система наставничества, обмен опытом, психологическая поддержка. Наш коллектив — это сообщество, которое старается держаться вместе, несмотря на ежедневные сложности, — говорит директор.

В селе работают и опытные педагоги, и молодые учителя, но привлечь новых специалистов становится все труднее.

Молодые педагоги приходят, но не в большом количестве. Основная причина — отсутствие вакансий и низкая стартовая зарплата, — рассказывает Левицкая.

Она добавляет, что заинтересовать молодежь можно достойной оплатой труда, жилищными программами, поддержкой профессионального развития и уважением к учительской профессии.

Работа учителя кажется простой лишь на первый взгляд. На самом деле это постоянная ответственность и огромная нагрузка.

В школе день часто начинается задолго до первого звонка и заканчивается поздно вечером. Хотя официально ставка составляет 18 учебных часов, реальная занятость учителя достигает 40–45 часов в неделю.

Подготовка к урокам, проверка тетрадей, общение с родителями, отчёты, вебинары, внеклассные мероприятия — все это становится частью жизни педагога, который не имеет права на ошибку.

Учитель географии Словечанского лицея (Житомирская обл.) 38-летний Алексей Горбачевский — один из тех, кто каждый день приходит в класс не ради зарплаты, а по призванию.

Он работает в лицее уже пять лет и говорит, что главное в этой профессии — не потерять веру в детей и в смысл своего дела.

Перед ним — поколение, которое живет в мире смартфонов, соцсетей и коротких видео. Чтобы удержать их внимание, нужно быть не только учителем, но и мотиватором, другом, наставником:

Мотивирует работать желание делиться своими знаниями и жизненным опытом с учениками. В наш современный век виртуального мира живое слово учителя — очень важный инструмент в обучении.

Современным детям нужен не просто учитель, а тот, кто вдохновляет

Он вспоминает, что когда только пришёл работать, его первая зарплата составляла 600 гривен. Говорит, тогда это казалось смешной суммой, но он не ушёл, потому что верил в то, что делает.

Несмотря на все трудности, Алексей не представляет себя вне школы. Для него это — не просто работа, а дело всей жизни:

Никогда не жалел, что стал учителем, потому что считаю эту профессию одной из главных — она формирует будущее Украины. От учителя зависит, кто в будущем будет управлять, строить, жить и по каким принципам действовать.

Впрочем, даже любовь к детям не снимает ежедневных забот — платежей, коммуналки, цен на продукты.

Зарплата небольшая, поэтому учителю приходится жить с энтузиазмом. Кто-то ищет подработку, а кто-то старается экономить.

Чтобы ученикам было интересно, приходится искать новые подходы.

Алексей экспериментирует с форматами, пользуется образовательными платформами На Урок, Всеосвіта и другими, которые делают обучение более интерактивным.

— Современный учитель — это человек, который должен владеть множеством разных методов и компетенций. Это человек с интересным мировоззрением и креативным подходом к урокам. Без этого — никак, — говорит учитель.

И все же, признается педагог, в системе слишком много изменений:

— Единственные трудности — постоянный поток образовательных реформ. Реформы — это хорошо, но все должно быть в меру.

