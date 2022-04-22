Украинцы за границей во время войны. Ирина Миллер — о Германии, волонтерстве и обучении сыновей

Мы подготовили для тебя пять историй об украинских беженцах в разных странах.

Пишем об их новой жизни, о быте и людях вокруг, о помощи государства и волонтеров, о работе, школе либо садике для детей.

О невероятно поразивших ситуациях. Обо всем.

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Первый рассказ — о харьковчанке Алине Курлович.

Второй — об Ирине Миллер и ее сыновьях Денисе (15 лет) и Мартине (6 лет).

Они из Ужгорода.

В Украине женщина работает журналисткой на Суспільному, в немецкой редакции, а также ведет мероприятия и волонтерит. Сейчас семья находится в немецком Ройтлингене (земля Баден-Вюртемберг).

13 марта Ирина с детьми поехали в Германию с группой журналистов из Журналистской школы Die Reportageschule Reutlingen.

Их поселили в Теологическом евангелистском колледже, у мамы с ребятами есть отдельная комната, свой санузел, душ. Кухня — общая со студентами колледжа.

Семья планирует оставаться здесь, ведь еще до их приезда в городе уже не было жилья для аренды. К тому же в Германии всегда много беженцев из разных стран.

После приезда сразу нашлись люди, подарившие семье велосипеды, подсказали, где можно получить хорошую одежду. Студенты из Журналистской школы приносили еду и собрали средства для начального этапа.

Отлично к нам относятся. Все немцы как один бросились помогать и снабжали всем необходимым. Куда ни глянь — всюду немецкие организации устраивают мероприятия для украинцев — кофепитие для украинских мам, спорт для мам с детьми…

Пока семья не получила финансовой помощи, нужно еще подождать. При этом многие помогают, например, обустроили пункт одежды. Кстати, работают Tafel (тафели), где беженцы могут купить еду втрое дешевле, чем в магазинах.

Дети пошли в немецкую школу.

Денис — в подготовительном смешанном классе гимназии вместе с украинцами, Мартин — в подготовительном первом классе с немецкоязычными и украиноязычными детьми.

Кстати, Ирину неприятно удивляет, что многие украинцы-беженцы ищут здесь русскоязычные школы.

— Сегодня (в день проведения интервью, — авт.) Мартин с одноклассниками ходили в парк искать шоколадные сюрпризы перед Пасхой, а завтра у них на школьном дворе будет ярмарка, где детки будут продавать изделия, которые сделали своими руками.

Денис принимал участие в марафоне для сбора средств из-за ситуации в Украине.

Что касается работы, то Ирина пока не может выйти на полный день. Только на minijob. Дело в том, что младший до обеда в школе, так что дальше ему нужно уделять внимание. При этом здесь на многих офисных работах люди работают с шести утра до трех дня.

Кстати, она хорошо знает немецкий. И волонтерит, а также выступает на мероприятиях в поддержку Украины.

— Я буду выступать на очень большом благотворительном мероприятии, где будет очень много людей, я буду читать Шевченко (об этом говорилось на момент проведения интервью, — авт.). Мы будем с актером из театра: он — на немецком, а я — на украинском. Также будут читать выдержку из произведения современного украинского писателя Андрея Куркова. Будут играть произведения украинского композитора Мирослава Скорика.

В то же время Ирина приобщается к другим волонтерским инициативам. Здесь работает волонтерский штаб Три мушкетера, который упаковывает продукты питания для украинского фронта и также распределяет между беженцами.

Подобным она занималась в медико-логистическом центре Серце до Серця в Ужгороде.

Ужгородка имеет и глобальную цель: пока она в Германии, хочет основать здесь культурный центр для объединения украинцев. Благодаря этому немцы лучше узнают и поймут нашу нацию.

Ирина максимально пропагандирует украинскость, нашу подлинную историю. Уже успела дать интервью пяти немецким газетам и одному телеканалу. В этом контексте сожалеет, что не взяла с собой украинские книги для детей, потому что здесь их вообще нет.

— Если у вас маленький ребенок, то стоит взять в дорожный чемодан хотя бы одну книгу сказок. Я думаю, что в Европу нужно привезти много-много украинских книг.

На эту тему мы как раз публиковали материал о том, как перейти с детьми на украинский язык в быту.