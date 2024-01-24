У нас множество историй, которые должны быть рассказаны. Кристина Тинькевич о фильме Як там Катя?

Современные украинские режиссеры создают реальность, которую через десятки лет сочтут классикой украинского драматического, исторического и социального кино.

Издание Vogue.ua в своем проекте о новом поколении украинских режиссеров продолжает знакомить общество с теми, кто творит глубокие истории на экранах. Среди них — Кристина Тинькевич.

О полнометражном фильме Як там Катя?, почему вернулась из-за границы домой, она рассказала в интервью Дарье Слободяник. Мы выделили самое интересное и делимся с тобой.

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Кристина Тинькевич о фильме Як там Катя?

Украинское кино все чаще отмечают на мировых площадках. 31-летняя режиссер Кристина Тинькевич является одной из тех, кто через фильмы рассказывает сильные истории обычных людей.

Её полнометражная социальная драма Як там Катя? получила специальный приз жюри на одном из самых влиятельных кинофорумов в швейцарском Локарно. Стриминговый сервис HBO Europe приобрел фильм для показа европейскому зрителю, а сами украинцы смогут увидеть историю с 25 января 2024 года.

Фильм рассказывает об нравственных границах, которые люди пересекают ежедневно под влиянием тех или иных обстоятельств.

В центре сюжета — врач скорой помощи, мать, теряющая дочь в автокатастрофе. Виновата в смерти ребенка — дочь депутата, баллотирующаяся на место мэра города. Перед женщиной встает трудный выбор — простить или отомстить.

Кристина делится, что идею фильма она вынашивала три года, а работу над дебютным полным метром режиссер начала в 2020 году. Вдохновилась статьей лондонской газеты во время своей жизни там, где врач скорой помощи приехала на вызов, а пациентом оказался когда-то изнасиловавший её мужчина.

— В этом сюжете меня увлекла тема морального выбора, — говорит Тинькевич.

Сама режиссер отмечает, что в новой реальности лента, созданная ещё до начала полномасштабного вторжения РФ, воспринимается иначе.

Тема горя и потери стала актуальной для всей страны: многие сталкиваются с тем, через что проходит моя героиня, — говорит Тинькевич.

Социальная драма с метафорическим окончанием делает фильм по-настоящему острым. Чтобы рассказать историю реалистично, Кристина Тинькевич вдохновлялась лентами Выпускной представителя румынской новой волны Кристиана Мунджиу, Урок Кристины Грожевой и Петара Вилчанова и Два дня, одна ночь братьев Дарден.

Были Лондон и Париж, но остался Киев

Кристина Тинькевич не стала одной из ведущих режиссёров Украины за один день. До этого она упорно училась в Великобритании, работала во Франции.

Из Киева Кристина уехала в 18 лет в Лондон, где училась на кинопроизводстве в Лондонском университете искусств, затем на бакалаврском курсе в Вестминстерском университете и закончила магистратуру в MetFilm School.

По её словам, западное образование несколько отличается от нашего, ведь там первые годы студенты учатся всему, а не одной специальности.

— Считается, что уметь нужно все: снимать, писать сценарии, монтировать, записывать звук. Это дает понимание того, как работает площадка, а после этого уже можно выбрать профессию.

Для студентов киновузов там были приятные цены на билеты, поэтому я смотрела буквально все, — рассказывает она о периоде, что больше всего сформировал её авторский взгляд, когда она запоем смотрела ленты других именитых режиссеров.

Увлечение документальным кино началось во время учебы в Вестминстерском университете под влиянием одного из преподавателей.

В 2014 году студенты готовили свои выпускные работы, из 60 человек преподаватели выбирали пятерых, чьи идеи казались лучшими. Остальные студенты работали совместно над фильмами-победителями.

Кристина, воодушевленная событиями в родной Украине, снимала об изменениях в ментальности украинцев после Майдана.

— Мой проект понравился преподавателям, и мне дали шанс его воплотить, — вспоминает режиссер.

Премьера документальной ленты Країна прошла в 2016 году на кинофестивале в Атланте, а в 2017 году лента попала в лонглист Оскара.

Через два года женщина переехала в Париж, чтобы работать там. Однако потом вернулась домой, чтобы снимать украинское кино.

У нас есть множество историй, которые должны быть рассказаны, — заключает Кристина Тинькевич.

Раньше мы также рассказывали тебе о режиссере Антонио Лукиче и его видении украинского кино. Читай об этом в нашем другом материале.

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