Гуманитарное разминирование и борьба с дезинформацией: над чем сегодня работают украинские женщины-ученые

Согласно опросу UAScience.reload, после начала полномасштабного вторжения только 11,8% украинских ученых и ученых уехали из страны. Почти 73% оставшихся признают, что не могут продолжать свои исследования в том же объеме, который был до 24 февраля 2022 года. С другой стороны, многие из них, как ученые или аналитики, присоединились к проектам, связанным с войной.

К Международному дню женщин и девушек в науке Вікна рассказывают об украинских исследовательницах-послах образовательного проекта STEM is FEM. Ученые поделились, как изменилась их деятельность с началом полномасштабного вторжения, к каким новым проектам они привлечены и как видят войну в Украине их западные коллеги.

Исследование устойчивости АЭС и построение приоритетов разминирования

Елена Паренюк — радиобиолог и старшая научная сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН Украины. Исследовательница более 15 лет работает в зоне отчуждения ЧАЭС, а также является соавтором книги Страшное, прекрасное и безобразное в Чернобыле. От крушения к лаборатории.

В настоящее время Елена принимает участие в международном проекте Resilience of Nuclear Facilities in the Wartime, в рамках которого ученые исследуют устойчивость атомных электростанций и других объектов к внешним воздействиям во время военного времени.

Ученая отмечает: до полномасштабного вторжения России в Украину этим не занимались, ведь никто не мог представить, что кто-то будет обстреливать атомную инфраструктуру.

Однажды коллега из Испании мне написала: “Мы не рассматриваем случаи попадания оружия в АЭС, это маловероятно”. И я ей сказала: “Смотри, я сейчас в Киеве. Сегодня ночью к нам прилетело 30 крылатых ракет и 80 шахедов. Мы рассматриваем такую ситуацию, потому что она более чем возможна”, — делится Елена.

Она рассчитывает, что Resilience of Nuclear Facilities in the Wartime ляжет в основу рекомендаций по безопасности атомных электростанций, которые будут подписаны международными регулирующими органами, в частности МАГАТЭ.

Также исследовательница анализирует приоритеты для направления гуманитарного разминирования для Министерства экономики Украины. Около 174 тысячи км² территории Украины являются потенциально загрязненными взрывоопасными предметами.

Это настолько большая территория, что если сразу начать разминировать ее всю — остановится экономика. Следовательно, необходимо составить формулу, определяющую, какие участки необходимо разминировать в первую очередь, приоритетно, а с которыми можно работать впоследствии. Именно этим и занимается Елена.

С такими площадями территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, не сталкивалась ни одна страна в мире.

— Мы не были готовы к такому масштабу работ не только в технической сфере. Сейчас Украина создает новую систему противоминной деятельности, чтобы эффективнее работать и возвращать жизнь и экономическую деятельность на территории, которые до этого были опасны.

Противодействие дезинформации

Екатерина Шаванова — биолог, руководитель проектов R&D в компании Kernel и второй соавтор научно-популярной книги Страшное, прекрасное и безобразное в Чернобыле. От крушения в лабораторию. По мнению исследовательницы, крайне важно участие украинских специалистов и специалистов в противодействии дезинформации.

— Почти два года мы участвуем в проекте Украинского научно-технологического центра Противодействие дезинформации в сфере ядерной энергетики. Это один из немногих проектов, помогающих ученым в Украине. И его команда поддержала нас в продолжении работы, которую мы начали в феврале 2022 года, когда российские войска вошли в Чернобыльскую зону отчуждения. Тогда появилось много информации и дезинформации, и это нужно было комментировать.

Первые полгода мы работали своими силами, а в августе получили первый грант от УНТЦ. В рамках проекта мы налаживаем эффективную коммуникацию между экспертами и представителями СМИ, чтобы медиасреда была заполнена достоверными данными о ядерной сфере.

За два года она и ее коллеги провели более 100 лекций, семинаров и тренингов для разных групп населения: от школьников до военнослужащих.

Еще один проект, к которому приобщена Екатерина — Science at Risk. Проект рассказывает миру о вызовах войны, с которыми сегодня сталкиваются украинские ученые и институции. Это также помогает украинским экспертам налаживать отношения с иностранными исследователями, журналистами, донорами.

Екатерина Шаванова отмечает: мир должен быть заинтересован в том, чтобы услышать Украину. Опыт и экспертиза нашей страны уникальны и достойны того, чтобы делиться ими с другими.

Лечение травм периферических нервов

Нана Войтенко — украинская нейробиологиня и исследовательница боли. А сегодня — еще и руководитель проекта Эффективное лечение травм периферических нервов биомеметическими 3D-имплантами.

Ученая отмечает: одним из медицинских вызовов, стоящих перед украинским обществом во времена полномасштабной войны, является эффективное лечение травм периферических нервов (ТПН).

Такие повреждения нередко появляются вследствие ранений во время военных действий и могут приводить к длительным нарушениям двигательной функции и высоким уровням инвалидизации. Когда пришлось столкнуться с большим объемом осложнений, возникающих при лечении ТПН, украинские ученые поняли, что в этой сфере необходимо внедрять новаторские методы.

Одним из ключевых направлений решения этой проблемы является использование 3D-печати для создания биомеметического скафолда — специальных структур, которые помогают в восстановлении поврежденных нервных тканей. Такой процесс использует технику двухфотонной полимеризации (2PP), позволяющую создавать высокоточные биомеметические скафолды, приспособленные для регенерации травмированных нервов.

Нана и ее команда, совместно с бельгийскими коллегами, разработали и опробовали на живых тканях скафолд со сложной пространственной конфигурацией, предназначенный для реконструкции крысиного седалищного нерва. Следующая стадия проекта — клинические исследования, позволяющие применять методику для лечения пациентов.

Этот проект не только изменяет наш подход к лечению травм периферических нервов, но открывает путь к новым возможностям в реабилитации раненых военных и гражданских. А еще способствует созданию безопасного и здорового будущего для нашей страны, — делится ученая.

Исследование аллергии и борьба с ней

Виктория Родинкова — профессор кафедры фармации ВНМУ им. Пирогова, член Правления Всемирного общества амброзии, главный редактор и автор интернет-издания Все об аллергии.

В 2022 году команда Виктории вместе с европейскими коллегами разработала прогнозный модуль, демонстрирующий изменения уровней концентрации пыльцы аллергенных растений — в частности, злаков и амброзии — в воздухе Украины во время сезона их пыльцы.

Исследовательница отмечает: аллергия к пыльце присуща 30% населения Украины. К тому же она особенно способна поражать тех, кто много времени вынужден проводить в окружающей среде. А это характерно для военных ВСУ. Именно поэтому создание такого модуля крайне важно.

Совместно с европейскими коллегами Виктория работает над программой изучения качества биоаэрозоля на европейском уровне. В частности, недавно ученая вернулась из Австрии. Там она разрабатывала протокол изучения экспосома (той части окружающей среды, с которой человек сталкивается каждый день) пациентов с аллергией на пыльцу злаков.

— Еще одно направление научной работы — не уставать представлять Украину на международном уровне, обеспечивать привлечение средств для украинских ученых от европейских и американских партнеров.

Украинскую науку важно представлять за рубежом, потому что таким образом мы не даем забывать и научному сообществу разных стран о том, что война в Украине продолжается и мы нуждаемся в поддержке.

