В поезде Киев — Прага. Собственный опыт жизни в двух странах: сравнение цен, услуг и досадные случаи

Война разделила многих украинцев. Наверное, в каждой семье есть кто-то, кто находится далеко — на фронте, в другом уголке Украины или за границей.
В нашем материале рассказываем, как это, жить на две страны. Читай о собственном опыте, преимуществах и недостатках, а также ценах в Чехии.
Этот материал исключительно собственный опыт: негативный, позитивный, радостные и болезненные ощущения, гордость, а иногда стыд за поступки украинцев. Я не стану приукрашать действительность и расскажу обо всем, с чем мне пришлось столкнуться за длительное время проживания на две страны.
До начала полномасштабной войны я была в Чехии только раз. Путешествие было приятным, удивляло все вокруг, страна оставила много положительных эмоций и красивых фото в галерее. Никогда не думала, что скоро буду жить здесь, хотя и непостоянно.
За время войны стало нормой “жить в поезде”. Сначала это изматывало морально и физически, но более быстрых и дешевых вариантов добраться до Украины (кроме машины, конечно) пока нет. Люди, которые говорят, что за границей тяжело — не врут, это действительно так.
Сначала ты не знаешь ни языка, ни как куда добраться, особенностей страны или города пребывания. Тебя, как цветок, вырвали из клумбы с землей, а потом посадили в песок.
Сначала ты не знаешь ни языка, ни как куда добраться, особенностей страны или города пребывания. Тебя, как цветок, вырвали из клумбы с землей, а потом посадили в песок.
С первых дней полномасштабной войны Чехия принимает беженцев. В марте прошлого года люди бежали в чем были, кричали дети, взрослые суетились. Сейчас здесь спокойно, большинство адаптировалось, а кто-то поехал дальше.
Фото: редактор сайта Вікна-новини Анастасия Грубрина
Многих интересует финансовый аспект. Да, зарплаты здесь выше, это я знаю по опыту моих знакомых, ведь официально работаю в Украине. Минимальная зарплата в Чехии — около 29 180 грн, этого здесь более, чем хватает на жизнь, если не нужно арендовать жилье.
С украинской зарплатой в Чехии сложно, самое дорогое — это жилье. В Праге и других крупных городах снять квартиру будет стоить от 25 тыс. грн. В маленьких городках и селах можно найти довольно бюджетные варианты, даже по украинской цене.
Стоимость продуктов выше нашей, на транспорт и услуги — ценники космические. Но в сравнении чешской зарплаты и цен на продукты, позволить себе можно значительно больше, чем в Украине на украинскую зарплату.
Пример цен, переведенных в гривны по курсу 10 июля:
Средний чек за ужин и напиток в ресторане на одного — 305-420 грн. Цены удивляют, ведь иногда бутылка пива стоит дешевле воды. Средняя цена за литр бензина 60 грн.
После чешского транспорта проезд в киевской маршрутке за 15 грн уже не так ужасает. Но мечты об одинаковых зарплатах и уровне жизни станут реальнее после победы над российскими оккупантами.
Поиск работы в Европе не является существенной сложностью для украинцев, ведь мы трудолюбивая нация. Европейцы часто удивляются, насколько украинцы качественно выполняют свою работу. Если раньше их трудоустраивали с опасениями, сейчас такой проблемы нет.
Основной сложностью, с которой я столкнулась — услуги. Получить документ, записаться к врачу, оформить хоть что-то, минимальные услуги по уходу — либо долго, либо очень дорого.
Основной сложностью, с которой я столкнулась — услуги. Получить документ, записаться к врачу, оформить хоть что-то, минимальные услуги по уходу — либо долго, либо очень дорого.
Но украинцы сообразительны и здесь, найти украиноязычного мастера маникюра, стоматолога или автомеханика можно в группах в социальных сетях. Они предлагают свои услуги иногда по более дешевой цене.
Мой случай лечения нуждается в частых поездках домой, ведь специалиста для своей проблемы в Чехии я не нашла даже среди украиноязычных врачей. Поэтому медицина в Украине — плюс бал, как бы на нее не наговаривали.
К сложностям можно отнести: визы, обязательное страхование, оформление пакета документов, изменение номеров авто (для тех, кто приехал на украинских номерах) и всю другую бумажную бюрократию.
Не сложностью, но вещью “не из приятных”, есть коммуникация с агрессивными россиянами. Их здесь достаточно, больше всего в городе Карловы Вары и в Праге. Некоторые специально пытаются провоцировать украинцев, иногда устраивают “Z-митинги”, после чего их забирает полиция.
Украинцы в Чехии стабильно выходят на митинги, центр Праги усеян сине-желтыми флагами. Часто можно наблюдать фестивали украинской песни, благотворительные мероприятия, благодарность чехам и другое. От этого чувствуешь гордость.
Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Недавно произошел громкий скандал — наш гражданин в Брно убил ромского парня. После этого начались призывы “изгнать проблемных украинцев”.
Я живу в маленьком городке, где есть завод, на котором работает много украинцев. По своим наблюдениям скажу, иногда от них можно увидеть неадекватное поведение. Подчеркну, это единичные случаи, но и они сеют вражду и негативное отношение к украинцам.
В общем, чехи гостеприимны и сострадательны. Однако со мной произошли несколько случаев, когда и чехи нападали с вопросами, что я здесь делаю и почему не воюю, живу на их налоги и так далее. Наиболее оскорбительно то, что нас часто воспринимают как попрошаек, а аргументы о трудоустройстве — для чехов иногда не аргументы.
Их тоже можно понять, по разным данным — от 300 до 500 тыс. украинцев постоянно находятся в Чехии, что достаточно много для страны с немного больше чем 10 млн населения.
В общем, жизнь на две страны — сложная. В Киеве и других городах нам “на голову” летят ракеты и дроны, а в безопасной Чехии содрогаешься от гула пассажирских самолетов. Каждая история разная, кто-то никогда не покинет свой дом, а кто-то уже приспособился за границей, потому что некуда возвращаться.
От Украины отказываться не планирую и не смогу — слишком много держит здесь. Поэтому и дома, и за границей делаем как можно больше для победы.
Раньше мы рассказывали, как украинцы могут трудоустроиться в Чехии.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!