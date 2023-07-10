В поезде Киев — Прага. Собственный опыт жизни в двух странах: сравнение цен, услуг и досадные случаи

Война разделила многих украинцев. Наверное, в каждой семье есть кто-то, кто находится далеко — на фронте, в другом уголке Украины или за границей.

В нашем материале рассказываем, как это, жить на две страны. Читай о собственном опыте, преимуществах и недостатках, а также ценах в Чехии.

Жить на две страны: собственный опыт, преимущества и недостатки, цены в Чехии

Этот материал исключительно собственный опыт: негативный, позитивный, радостные и болезненные ощущения, гордость, а иногда стыд за поступки украинцев. Я не стану приукрашать действительность и расскажу обо всем, с чем мне пришлось столкнуться за длительное время проживания на две страны.

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До начала полномасштабной войны я была в Чехии только раз. Путешествие было приятным, удивляло все вокруг, страна оставила много положительных эмоций и красивых фото в галерее. Никогда не думала, что скоро буду жить здесь, хотя и непостоянно.

За время войны стало нормой “жить в поезде”. Сначала это изматывало морально и физически, но более быстрых и дешевых вариантов добраться до Украины (кроме машины, конечно) пока нет. Люди, которые говорят, что за границей тяжело — не врут, это действительно так.

Сначала ты не знаешь ни языка, ни как куда добраться, особенностей страны или города пребывания. Тебя, как цветок, вырвали из клумбы с землей, а потом посадили в песок.

С первых дней полномасштабной войны Чехия принимает беженцев. В марте прошлого года люди бежали в чем были, кричали дети, взрослые суетились. Сейчас здесь спокойно, большинство адаптировалось, а кто-то поехал дальше.

Многих интересует финансовый аспект. Да, зарплаты здесь выше, это я знаю по опыту моих знакомых, ведь официально работаю в Украине. Минимальная зарплата в Чехии — около 29 180 грн, этого здесь более, чем хватает на жизнь, если не нужно арендовать жилье.

С украинской зарплатой в Чехии сложно, самое дорогое — это жилье. В Праге и других крупных городах снять квартиру будет стоить от 25 тыс. грн. В маленьких городках и селах можно найти довольно бюджетные варианты, даже по украинской цене.

Стоимость продуктов выше нашей, на транспорт и услуги — ценники космические. Но в сравнении чешской зарплаты и цен на продукты, позволить себе можно значительно больше, чем в Украине на украинскую зарплату.

Пример цен, переведенных в гривны по курсу 10 июля:

Хлеб — 50 грн.

50 грн. Молоко — 35 грн.

35 грн. Яйца — 90 грн.

90 грн. Растительное масло — 85 грн.

85 грн. Картофель 1 кг — 40 грн.

40 грн. Яблоки 1 кг — 42 грн.

42 грн. Куриное филе 1 кг — 212 грн.

212 грн. Пиво — от 20 грн.

от 20 грн. Вода — 25 грн.

Средний чек за ужин и напиток в ресторане на одного — 305-420 грн. Цены удивляют, ведь иногда бутылка пива стоит дешевле воды. Средняя цена за литр бензина 60 грн.

После чешского транспорта проезд в киевской маршрутке за 15 грн уже не так ужасает. Но мечты об одинаковых зарплатах и уровне жизни станут реальнее после победы над российскими оккупантами.

Сложности для украинцев в Чехии

Поиск работы в Европе не является существенной сложностью для украинцев, ведь мы трудолюбивая нация. Европейцы часто удивляются, насколько украинцы качественно выполняют свою работу. Если раньше их трудоустраивали с опасениями, сейчас такой проблемы нет.

Основной сложностью, с которой я столкнулась — услуги. Получить документ, записаться к врачу, оформить хоть что-то, минимальные услуги по уходу — либо долго, либо очень дорого.

Но украинцы сообразительны и здесь, найти украиноязычного мастера маникюра, стоматолога или автомеханика можно в группах в социальных сетях. Они предлагают свои услуги иногда по более дешевой цене.

Мой случай лечения нуждается в частых поездках домой, ведь специалиста для своей проблемы в Чехии я не нашла даже среди украиноязычных врачей. Поэтому медицина в Украине — плюс бал, как бы на нее не наговаривали.

К сложностям можно отнести: визы, обязательное страхование, оформление пакета документов, изменение номеров авто (для тех, кто приехал на украинских номерах) и всю другую бумажную бюрократию.

Не сложностью, но вещью “не из приятных”, есть коммуникация с агрессивными россиянами. Их здесь достаточно, больше всего в городе Карловы Вары и в Праге. Некоторые специально пытаются провоцировать украинцев, иногда устраивают “Z-митинги”, после чего их забирает полиция.

Украинцы в Чехии: гордость и стыд?

Украинцы в Чехии стабильно выходят на митинги, центр Праги усеян сине-желтыми флагами. Часто можно наблюдать фестивали украинской песни, благотворительные мероприятия, благодарность чехам и другое. От этого чувствуешь гордость.

В поезде Киев — Прага. Собственный опыт жизни в двух странах: сравнение цен, услуг и досадные случаи / 3 Фотографии

Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Недавно произошел громкий скандал — наш гражданин в Брно убил ромского парня. После этого начались призывы “изгнать проблемных украинцев”.

Я живу в маленьком городке, где есть завод, на котором работает много украинцев. По своим наблюдениям скажу, иногда от них можно увидеть неадекватное поведение. Подчеркну, это единичные случаи, но и они сеют вражду и негативное отношение к украинцам.

В общем, чехи гостеприимны и сострадательны. Однако со мной произошли несколько случаев, когда и чехи нападали с вопросами, что я здесь делаю и почему не воюю, живу на их налоги и так далее. Наиболее оскорбительно то, что нас часто воспринимают как попрошаек, а аргументы о трудоустройстве — для чехов иногда не аргументы.

Их тоже можно понять, по разным данным — от 300 до 500 тыс. украинцев постоянно находятся в Чехии, что достаточно много для страны с немного больше чем 10 млн населения.

Маленькие итоги “двойной жизни”

В общем, жизнь на две страны — сложная. В Киеве и других городах нам “на голову” летят ракеты и дроны, а в безопасной Чехии содрогаешься от гула пассажирских самолетов. Каждая история разная, кто-то никогда не покинет свой дом, а кто-то уже приспособился за границей, потому что некуда возвращаться.

От Украины отказываться не планирую и не смогу — слишком много держит здесь. Поэтому и дома, и за границей делаем как можно больше для победы.

В поезде Киев — Прага. Собственный опыт жизни в двух странах: сравнение цен, услуг и досадные случаи / 2 Фотографии

Раньше мы рассказывали, как украинцы могут трудоустроиться в Чехии.

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