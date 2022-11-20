Рассказы

Родители ждут ДНК экспертизу, но надеются, что сын живой — трагичная история детского писателя

Татьяна Доцяк 20 ноября 2022, 12:00
Володимир Вакуленко
Фото: Facebook

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