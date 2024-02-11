Готовил для министров обороны и знаменитостей! История бойца с позывным Фокс

Защищать родную землю и после 2022, и после 2014 года шли не только профессиональные военные, но и обычные гражданские, которые до принятия столь важного решения не имели даже опыта службы.

Один из них — военнослужащий Олег с позывным Фокс. Он служит в армии уже восемь лет, а в гражданской жизни был профессиональным поваром. Но даже в таких условиях Фокс готовит для своих собратьев вкусные блюда, имея в руках только газовый баллон, а перед собой — котел.

Как служит Фокс и что готовит на передовой, когда есть время — рассказываем дальше.

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Покорил норвежцев украинским борщом

Олег подписал контракт с ВСУ в 2013 году. Служил до 2018 года, а потом женился. В начале полномасштабного вторжения Фокс снова стал в ряды военных защищать Украину.

В 61-й Отдельной Механизированной Степной бригаде говорят: Фокс готовит как дома. А за этим заскучали уже все военные.

В прошлом — профессиональный повар, но Фокс уже восемь лет воюет.

Когда-то готовил для известных и знаменитых, а сейчас — для родных, тех, с кем вместе держит оружие и делит радости и испытания.

Более того: украинским борщом он приятно удивил норвежцев во время учебы. Когда ездил на учебу в Норвегию, там угостил норвежцев украинским борщом.

Я впервые видел, чтобы люди шли и на ходу пили борщ из тарелки. А потом они остановились, повернулись и сказали, что хотят еще, — рассказал Фокс.

Сейчас Фокс называет армию своей основной работой. Однако собратья помнят о его прошлом и иногда просят что-то приготовить.

К счастью, всяких “спецзаказов” у меня не было. Утром встаю, планирую, что буду готовить, готовлю, — говорит мужчина.

Фокс служил стрелком, стал старшиной, а сейчас — командир отделения.

Привычное место работы и любимое занятие сменил и другой наш герой: с боксерского ринга он пошел разбирать завалы после российских обстрелов.

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