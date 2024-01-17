Воевал, пережил несколько операций, а выплат до сих пор нет: история защитника Виталия Шумея

Украинские герои потом, кровью, ценой здоровья и жизни защищают Украину и наших людей. Весь мир спрятался за мужественными плечами ушедших на фронт мужчин и женщин. Вполне ожидаемой есть благодарность и всяческая помощь нашим военным и ветеранам. Однако многие ветераны после ранений и возвращения домой не получают заработную плату и выплаты, если имеют статус человека с инвалидностью.

Порой защитники сталкиваются с неслыханной жестокостью бюрократии. История военнослужащего Виталия Шумея — одна из самых показательных.

О пути восстановления и о том, как защитник до сих пор не получил ни зарплаты, ни пенсии, рассказали в издании Суспільне. Мы также делимся историей и советами, что делать в таких ситуациях.

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“Как будто в разных странах живем”

Виталий Шумей получил минно-взрывное ранение и многочисленные переломы черепа в Донецкой области в конце августа 2022 года.

Мужчина пережил несколько операций, лечился в медицинских учреждениях Киева, Днепра, Чернигова. В марте 2023 года Виталий в сопровождении своего отца Сергея на реанимобиле отправился в университетский госпиталь Института Гуттманна в Барселоне, Испания.

Расходы на лечение в лучшем центре нейрореабилитации взял на себя ФК Шахтер.

Отец Сергей говорит, что до отъезда в Испанию Виталий получал зарплату военного, боевые выплаты и премии. Однако уже после того, как мужчина отправился на реабилитацию за границу, все выплаты прекратились.

— Лечение было стационарным, направление нам дала ВЛК. В подразделении мне объяснили: вы за границей, зарплата не предусмотрена. Так что пока не приедем, её не будет. В ноябре мы вернулись в Украину, началась реабилитация во Львовской области. Я сразу доложил об этом в подразделение.

Замполит сказал, что я должен еженедельно отправлять в часть справку о пребывании в заведении. Я делаю это каждую среду. Но сыну до сих пор ничего не насчитывают.

В Испании с нами рядом лечился молодой солдат, так ему зарплата шла. А почему у нас так, я не знаю. Это выглядит так, словно мы в разных государствах живем.

Виталий Шумей не может получить статус человека с инвалидностью. Все потому, что хотя в ВЛК ещё в феврале 2023 года выдали заключение о получении тяжелой травмы при защите родины, из-за которой мужчина нуждается в сопровождении, в части заключение признали недействительным. Несмотря на то, что в самом ВЛК заверили: вывод действует до февраля 2025, а в часть его отнесли в июле 2023.

Снова ехать на ВЛК мужчина не может, ведь если прервать реабилитацию, то появившийся прогресс пойдет кувырком.

— Мы каждый день по пять часов делаем разные упражнения, процедуры. Виталик уже понемногу говорит, улыбается, — делится Сергей Шумей.

Почему некоторые военные не получают выплаты за ранения

К сожалению, история Виталия может быть не единственной. Военные и их родные знакомы с алгоритмом, как получать денежные выплаты после ранения во время защиты Украины, однако они могут не поступать.

Адвокат ГО Юридическая сотня Инна Симакина рассказала Суспільному, что военный, получивший ранения во время боевых действий — контузию, травму, увечье, — должен получать денежное обеспечение и дополнительные выплаты.

По словам адвоката, денежная выплата должна поступать до тех пор, пока военный или военная находится на стационарном лечении в Украине или за рубежом.

Если ранение тяжелое, такие выплаты сохраняются и во время отпуска для реабилитации. Условием для сохранения выплат является заключение ВЛК. А основанием для их начисления — приказ командира воинской части.

— Почему механизм не сработал в случае Виталия сейчас сложно сказать. Надо понимать, отправляла ли семья медицинские документы, где указано, что лечение за границей было именно стационарным. Если да, то тогда не сработала военная часть.

В любом случае при наличии этих документов зарплату и дополнительные выплаты мужчине должны оплатить. В противном случае семья может обращаться в суд по взысканию невыплаченного денежного довольствия.

Также Инна Симакина говорит: если военные проходят стационарное лечение в Украине, то такие документы в воинскую часть передает само медицинское учреждение, а уже в случае лечения за границей, рапорт и документы, подтверждающие лечение за границей на стационаре, должны отправлять военные или их родственники.

Присылать их следует заказным письмом с описанием вложения.

Похожий алгоритм работает и в случае отпуска для реабилитации военного, которую предоставляет ВЛК.

Эксперт советует обращаться за бесплатным юридическим сопровождением в случае, если военная часть не реагирует на письма и выплат нет. Такую помощь оказывают правоохранительные общественные организации Принцип, Юридическая сотня.

— В общем, могу сказать, что такая ситуация с выплатами, к сожалению, типична. На нашу горячую линию мы получаем немало обращений, что воинские части не платят раненым защитникам полагающиеся им выплаты, — добавляет Инна Симакина.

Читать по теме Какие выплаты может получить раненый военный во время реабилитации и что для этого нужно Помощь раненым бойцам от государства: как получить и какие документы нужны.

Многие ветераны сталкиваются с невыполнением государством своих обязательств перед военными, которые за него и воевали. О чем именно идет речь, мы рассказывали в нашем другом материале.

Главное фото: скриншот из видео Суспільного.

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