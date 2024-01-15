В плену ампутировали все четыре конечности: история военного, которого протезируют во Львове

Украинские военные поражают силой своего духа. Даже после тяжелых ранений они находят силы учиться жить заново и добиваться целей.

Многие защитники получают ранения во время боя, а когда попадают в плен, не имеют должной медицинской помощи, из-за чего приходится ампутировать конечности. А иногда жестокость врага в плену не имеет границ и ужасно поражает нас каждый раз.

Украинскому бойцу Вячеславу Левицкому ампутировали в плену все четыре конечности. Однако сейчас он ждет протезирования и учится пользоваться протезами. Его историю рассказали в Superhumans Center.

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Про плен и потерю конечностей

Вячеслав родом с Подольска в Одесской области. До полномасштабной войны работал водителем-экспедитором. Он участвовал в боях на Херсонском направлении. А тяжелую травму получил в Донецкой области, под Авдеевкой: у него были прострелены ноги, туловище, отмороженные руки.

Даже с такими ранениями мужчина нашел силы семь дней передвигаться по серой зоне. Но, к сожалению, наткнулся на врага и попал в плен в называемую “ДНР”. Там он три дня пробыл без медицинской помощи. Затем его выкупили чеченцы на обмен. Они и ампутировали мужчине все четыре конечности.

Вячеслав проходит реабилитацию, привыкает и учится обслуживать протезы ног, а также готовится к протезированию рук. Впрочем, уже сейчас без протезов верхних конечностей, с помощью культей, он самостоятельно снимает и одевает протезы ног практически без посторонней помощи.

Вячеслава ждет еще долгий путь восстановления, но его рвения и жажды жизни должно хватить на все.

К сожалению, многие украинские военные получают тяжелые ранения, из-за которых приходится проводить ампутацию конечностей. Ранее мы рассказывали историю военного Артема Дудченко, мечтающего повести дочь в школу на ногах.

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