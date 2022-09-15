(Не) пережить оккупацию: житель Малой Рогани выкопал 30 тел убитых военных и гражданских

Юрий Сорокотягин живет в Малой Рогани. Весной ее освободили из-под российской оккупации — но “русский мир” это село узнало сполна.

Мужчина с начала полномасштабной войны в своем поселке откопал 30 тел: это были односельчане, украинские военные и российские оккупанты.

Именно с его огорода началась эксгумация тел последних после деоккупации селения.

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Здесь было пять тел. Сначала я не понял, что это — но собаки очень лезли туда. Когда дернул — вынул человеческую кисть.

Он самостоятельно выкапывал трупы в Малой Рогане. А потом его начали звать на эксгумацию тел и в соседние села — раньше мужчина работал в похоронном бюро, так что такая работа не стала для него чем-то неожиданным и страшным.

— Было такое, что и по 10 в яме лежало, — рассказывает Юрий.

Но во время оккупации мужчина должен был хоронить и гражданских — своих односельчан. Не всегда была возможность делать это на кладбище, поэтому огород мужчины превратился в “город мертвых”.

Сейчас эксгумация тел в поселке Малая Рогань уже завершена, но в памяти местных жителей события войны останутся навсегда. Так же приходит в себя от шестимесячной оккупации и поселок Балаклея — истории местных жителей впечатляют.

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