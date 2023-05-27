Пушистику — 31 год! Самый старый пес в мире отпраздновал День рождения: в чем секрет рекордсмена

Книга рекордов Гиннеса объявила о новой собаке-долгожителе. Им стал 31-летний Бобби. Он живет в Португалии, родился 11 мая 1992 года. Несколько дней назад он отпраздновал 31-й день рождения. Какой он, самый старый пес в мире? Читай историю рекордсмена в нашем материале.

Старейший пес в мире отпраздновал 31-летие: история рекордсмена

В честь собачьего праздника семья, в которой живет Бобби, устроила вечеринку в доме в Конкейросе на юге Португалии. Книга рекордов Гиннеса рассказала о собаке:

На самом деле Бобби — не просто самый старый из ныне живущих собак, он самый старый из всех собак в истории, — говорят в организации.

Боби является чистокровной собакой породы Рафейро ду Алентежу. Ее разводят в Португалии для охраны скота, средняя продолжительность жизни такой породы — 12-14 лет. Но Бобби удается невероятное, он уже прожил более чем вдвое дольше!

Всю свою жизнь Бобби прожил с семьей Коста в деревне Конкейрос, Португалия. Когда Бобби родился, его владельцу Леонелю было всего восемь лет. У семьи было много собак, ведь отец был охотником.

Бобби удалось выжить, хотя тогда ненужных щенков закапывали в землю. Он стал одной из четырех выживших собак. Его не заметили, когда выносили собак, ведь он спрятался среди дров.

Леонель и его братья решили спрятать пса, ухаживать за ним тайно. А когда родители наконец заметили собаку, он был уже взрослым, поэтому стал частью семьи. Хозяин собаки рассказывает, что спокойная и мирная среда положительно влияет на продолжительность жизни.

Бобби всегда свободен, никогда не жил на цепи. Он любит гулять по лесам и хозяйственным угодьям. Пес очень общительный, сейчас ему тяжело ходить, поэтому он чаще всего играет с котами на заднем дворе.

Бобби любит полежать после приема пищи, а в холодные дни отдыхает у костра. Он ест простую “человеческую” еду, без приправ, пьет литр воды в день.

Дата рождения и рекорд официально зафиксированы и подтверждены. Хозяин не думал, что если подаст заявку на рекорд, пес его получит. Все собаки семьи были долгожителями, рассказал Леонель.

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Фото: Guinness world records