Город меняется не по днях, а по часах: Виталий Барабаш о состоянии Авдеевки и реально ли будет ее восстановить

Авдеевка — еще один город Украины, от которого остается географическое название на карте, ведь оккупанты уничтожают его и сравнивают с землей. Ежедневно Авдеевка страдает от вражеских обстрелов, оккупанты усиливают штурм и хотят взять город.

Несмотря на это, в городе остается жить почти тысяча человек. Начальник Авдеевской военной администрации проводит много времени в городе, работает и пытается уговорить людей на эвакуацию.

Виталий Барабаш дал интервью в рамках телемарафона Єдині новини, в котором рассказал о ситуации в Авдеевке, как город страдает от обстрелов, о ранении и восстановлении Авдеевки после нашей победы.

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Сколько человек остается в Авдеевке

Барабаш рассказывает, что в Авдеевке остается около 900 человек. Он знает всех, кто остался, в лицо. Знает каждую историю, почему люди остаются, а не уезжают, ведь с каждым человеком говорил не раз, в том числе и об эвакуации. Делится, что родственники некоторых людей обращались и просили силой их вывезти, обещали всю ответственность взять на себя, но так поступить не могут.

Делится, что даже под обстрелами проводят захоронения людей.

— Ребята отчаянные, я их иначе не могу назвать, они хоронят людей на центральном кладбище в Авдеевке, откуда линия фронта буквально в 300 м, — рассказывает глава Авдеевской МВА. Добавляет, что даже ставят ориентиры на могилы и делают фотоотчет.

Барабаш признался, что сам сейчас живет в Покровске, но через день приезжает в Авдеевку, может там и остаться, ведь много работы, которую нужно выполнять ночью.

Болит за город

— Болит то, что происходит с городом. Хотя я вырос в селе, но часто ездил в Авдеевку, этот город для меня как родной был. Когда возглавил Авдеевку, собралась очень хорошая команда, все были местными и хотели что-то менять. По-моему, результаты работы были впечатляющими, — говорит он. Изменения замечали как руководство, так и местные жители.

Он говорит, что сейчас Авдеевка меняется не по днях, а по часах. За прошлый год по Авдеевке ударили 146 управляемых авиационных бомб. Начали атаковать ими с конца августа. А за первый месяц этого года — 600.

Иногда вечером заезжаешь в город, ночь работаешь, а бомбы летят, уже утром перед выездом из города видишь здание, которое еще вчера было наполовину разрушенное, а сегодня — полностью.

Таких десятки. Уже больше года нет ни одного уцелевшего здания, — акцентирует он.

Барабаш также рассказал о полученном в 2022 году ранении. Тогда эвакуировали людей, а они забыли документы. Пришлось вернуться в город. Их возвращения ждали, ведь увидели автомобиль. Тогда ранение получил Барабаш, водитель, а заместителя контузило, но остались живы.

О восстановлении Авдеевки и сколько на это нужно времени

— Смотря, какая будет Авдеевка. Если будет восстановление авдеевского коксохима, это будет действительно город и на это уйдут годы. Если завод не будут восстанавливать, то Авдеевка будет совсем другой, это будет село. Очень не хочется в это верить. Если будет финансирование, я думаю, что это минимум три-четыре года. А если говорить реально и восстанавливать город как город, то не менее десяти лет, — заключает он.

Россияне атакуют разные города по линии фронта. Ранее мы рассказывали, будет ли наступление на Купянск. Читай, что известно по ссылке.

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