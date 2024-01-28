46 дней держал позицию в тылу врага без еды и воды: история военнослужащего Тихона

Украинские военные защищают нашу страну и людей в сверхсложных условиях. Каждый и каждая из них, идя на задание, осознают: могут не вернуться оттуда.

Но какие бы препятствия ни возникали, у этих стальных людей есть невероятное желание жить и дойти до конца. Так, боец 22-й отдельной механизированной бригады Владимир Гудим с позывным Тихон во время боев под Бахмутом остался один на позиции — и держал её 46 дней.

Как это было, как Тихону удалось выжить и о чем говорит сейчас, показали в Армия TV. Мы делимся самым интересным с тобой.

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Эта история кажется невероятной: Владимир Гудим 46 дней самостоятельно воевал и выживал на вражеских позициях во время боев под Бахмутом.

— 30 октября мы заходили, десять человек, тремя группами. На полпути третья группа попала под прицел вражеского дрона, все военные получили ранения но, к счастью, выжили. На вторую ночь была попытка ДРГ зайти, они забросили гранату — был один 200-й, — рассказывает Тихон.

На следующую ночь к украинцам снова зашла ДРГ, и хотя её уничтожили, погиб еще один боец.

Собратья Тихона на следующий день пошли за водой и не вернулись. Его радиостанция разрядилась, связи со своими не было. Тихон прятался от дронов, поэтому найти его не могли и ВСУ считали военного пропавшим без вести.

Тем временем россияне пошли в атаку и прошли позиции Тихона. В начале ноября мужчина оказался в окружении, в тылу врага.

Оккупанты иногда запрыгивали к нему в окопы, чтобы мародерить, но украинский военный их отстреливал.

— Заскочили двое, в темноте, видимо, не разглядели форму. Начали, как обычно, в вещевые мешки — мародерить. Я вылез через второй выход, бросил им гранату, оббежал окоп и очередью добил.

Среди вещей россиян Тихон нашел блокнот. Их страницы вырвал и начал вести небольшой дневник, в котором кратко описывал события дня. На одной из страниц он написал:

9.11.23. День прошел. Думал, наши пойдут в контрнаступление, но пока тишина, только работает арта, бывают рядом прилеты. Бьют и свои, и россияне.

В течение следующих дней оккупанты то и дело запрыгивали в маленький окоп рядом с тем, где был Тихон. Он уничтожал врагов, но те продолжали двигаться туда, словно их тянуло магнитом.

Через неделю еды уже не осталось. Мужчина собирал дождевую воду, когда та была, а когда возможности не было — пить приходилось и собственную мочу.

Выход из окружения

19 ноября в записной книжке появилась запись: Решил выходить из окружения. Наших не дождался. Ночью пойду, а там — как Бог даст. Аминь.

Тогда Тихон ещё не знал, что украинские военные уже прошли его и пошли вперед.

Из-за незнания местности мужчина заблудился, поэтому нашел другую посадку и остался там.

21.11.23. Летают дроны. Чьи — не знаю. На слух — наши недалеко, 1,5 км.

Уже на следующий день Владимир Гудим попал в боевое столкновение, где получил ранения. Медицинскую помощь он не мог получить, поэтому потерял палец на руке и стопу.

— Одного я застрелил сразу, а другой успел запрыгнуть в блиндаж. Во время этого боевого столкновения я ощутил удар в руку. Посмотрел и увидел, что палец висит, — рассказывает военный.

После ранения он пробыл на позиции ещё месяц, и дневник продолжал писать — левой рукой. Две недели мужчина вообще не мог встать из-за полученных травм, но слышал, что вокруг ходят люди. Четвертую неделю он пробыл без еды.

— Когда было невозможно, я решил просто выйти и лезть в поле. Вылезу, не вылезу — это уже дело третье.

Однажды он услышал стрельбу, похожую на зачистку. Потом ему сказали выходить. Когда увидел перед собой военных Украины, спросил, как узнали его — военные ответили, что через прицел увидели на шапке мужчины трезубец.

Вот поэтому и не стреляли по мне! Я так обрадовался, поверьте! — со слезами говорит мужчина.

А ещё признается: он мог выйти на неделю раньше, однако боялся, что вокруг оккупанты: потому что военные между собой разговаривали на русском.

Мужчина выжил и сейчас находится в больнице. А ещё добавляет, что боевой дух у него никуда исчез и он обязательно вернется, в случае необходимости.

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