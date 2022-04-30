Живой символ государства. Война и история президента Украины Владимира Зеленского в ней

Воспоминания сохраняются фрагментировано. Первый день полномасштабного вторжения странным образом растянулся уже почти на два месяца. За несколько дней до начала фото президента Украины можно было бы брать для любой рекламы – он улыбается искренне и приветливо.

Теперь его выражение лица становится более мягким только во время обращения для украинцев. Остальные случаи часто требуют жесткости и концентрации. Как пишет журналист Time Самон Шустер, президент понимает свою ответственность и не позволяет себе лишнего в словах и эмоциях.

Я состарился от всей этой мудрости, которой никогда не хотел. Это мудрость, связанная с количеством погибших и пытками, которые совершали русские солдаты.

Зеленский не пытается притворяться военным стратегом. Скорее, позволяет вести войну высшему военному командованию Украины и министру обороны.

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Главной своей задачей видит большее ведение коммуникации со своим народом и всем миром, который постоянно приходится убеждать в необходимости помощи.

Постоянно пытается поддерживать связь с майором 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Волынским – одним из защитников окруженного Мариуполя.

Однако не все удается сделать из того, что хотелось бы. Поскольку для столь желанного освобождения Мариуполя нужно тяжелое вооружение, которое так долго отказывались предоставлять западные партнеры Украины.

Однако президент все равно чувствует себя виноватым, равно как и все украинцы. Каждый раз вечером он пересматривает свою повестку дня, чтобы проверить, не забыл ли он о ком-то. Когда выдается шанс поспать, глаза не дает закрыть чувство вины.

Меня мучает совесть.

До того как морская пехота нашла убежище и припасы на металлургическом заводе, у них кончились продукты, вода и боеприпасы.

Им было очень тяжело. Мы старались поддерживать друг друга.

Первое утро и немой вопрос на лице

И так продолжается калейдоскоп событий и чувств, начиная с 24 февраля. Тогда он вместе с женой должны были сказать своим детям, что начались бомбардировки и, вероятно, придется уехать из дома. На фоне раздавались взрывы.

Работу в тот день Владимир Зеленский начал традиционно в своем кабинете, где его застал спикер парламента Руслан Стефанчук. На лице президента был немой вопрос:

Как это возможно?

Как и все, в течение нескольких месяцев, несмотря на предупреждение Вашингтона, было сложно вообще представить себе, что Россия собирается напасть.

В тот день пришло понимание, что началась полномасштабная война. Было теперь только неясно, какой она будет.

Стефанчук о том моменте осознания говорит:

Мы почувствовали, как мир рушится.

Первая ночь в правительственном квартале была очень напряженной. Вокруг были слышны звуки стрельбы.

Охрана выключила свет внутри и привезла для Зеленского и около десятка его помощников бронежилеты и автоматы.

У каждого было свое оружие, хотя некоторые умели с ним обращаться.

Война в смартфоне

Из-за частых попыток российских оккупантов ликвидировать или захватить президента Украины, ему вместе с командой пришлось постоянно находиться в изоляции. Тогда все события можно было увидеть только в экране смартфона.

Видео боев и ракетных обстрелов из соцсетей добирались до Зеленского быстрее отчетов военных.

Чтобы хоть чуть-чуть поддерживать собственное ментальное здоровье, как уже привычно для всех, команда президента собиралась у телефона или ноутбука в укрытии, чтобы посмотреть, как пылает техника оккупантов.

Так же все и переживали боль от разрушений, параллельно проклиная врага.

Выход из офиса как способ довести до безумия охрану

В начале марта президент Владимир Зеленский решил, что должен увидеть своими глазами, что происходит на полях боя. Когда русские войска пытались окружить столицу, он вместе с двумя друзьями и командой охранников поехал на окраины города в обрушенный мост. Именно тогда он определял линию фронта.

После этого президент решил остановиться еще в одном месте – на блокпосте украинских военных. Тогда охранники, по его словам, сошли с ума, но было очень нужно просто поговорить с ребятами на блокпостах.

На еще одном блокпоста один человек ежедневно приносил свежую кастрюлю борща для военных. Именно туда и отправился Зеленский через несколько дней после первой вылазки из офиса.

Позиция была достаточно опасной, поскольку находилась в зоне поражения вражеских шаров. Однако важнее было пообщаться с теми, кто стоит на передовой.

Они ели вместе борщ и говорили о Советском Союзе. Не обошли вниманием и обсуждение судьбы российских оккупантов.

Это были единичные случаи, но они значили немало для него и тех, с кем тогда удалось поговорить.

Может быть, отчасти это живое общение и помогло находить правильные слова для всех украинцев в обращениях. Каждый день по несколько видео для народа и одна или две речи в мир.

И, несмотря на значительное количество заявлений, звонков, встреч и интервью, он не забывает проработать каждую строчку своего питча. Каждый – с мнением о своей аудитории.

Моменты, которые невозможно забыть

В начале апреля, когда российские войска удалось отбросить на относительно безопасное расстояние, команда президента стала чаще выходить из укрытия.

На 40-й день вторжения Зеленский уехал в колонне бронетехники в Буче.

Раньше это был богатый городок, где оккупанты по себе оставили сотни убитых мирных жителей.

Их находили в бочках, подвалах, задушенных, замученных.

Не успели все прийти в себя от увиденного, которые захватчики ударили по Краматорску. Об этом президент узнал из серии фотографий. На одной из них – обезглавленная взрывом женщина.

Без всяких сомнений

Несмотря на все сложности, Владимир Зеленский говорит, что не жалеет ни на секунду о своем выборе пойти в президенты.

Он не знает, чем закончится война и как история опишет его место в ней. Однако уверен, что Украине нужен президент военного времени. И именно эту роль он собирается сыграть.

Поскольку он — живой символ государства, чья способность приковывать и удерживать внимание мира поможет определить, будет ли его народ жить или умрет, — пишет Саймон Шустер.

Напомним, ранее режиссер Керри Фукунага рассказал о своем волонтерстве и войне в Украине.