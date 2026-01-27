Элина Свитолина победила Коко Гофф: отныне спортсменка в топ-10 WTA

Настоящий триумф украинского тенниса прошел на кортах Мельбурна, где первая ракетка Украины Элина Свитолина продемонстрировала невероятную игру и вышла в полуфинал Australian Open-2026 — читай в материале, как это повлияло на ее достижения и кого она победила.

Элина Свитолина: победа над Коко Гофф принесла участие в полуфинале

В напряженном четвертьфинальном поединке украинка уверенно разгромила третью ракетку мира, американку Коко Гофф, не оставив сопернице ни одного шанса на камбэк. Свитолина с первых минут матча захватила инициативу, демонстрируя агрессивный стиль игры и безупречную работу на задней линии, что заставило титулованную американку совершать многочисленные ошибки.

Свитолина полностью доминировала на корте, позволив сопернице выиграть всего три гейма за весь матч: первая партия завершилась со сокрушительным счетом 6:1, а во второй Элина уверенно закрепила преимущество благодаря двум брейкам, завершив встречу победным очком на приеме.

Рейтинг WTA: на каком месте Элина Свитолина

Этот успех стал знаковым для украинского тенниса, ведь Свитолина наконец-то преодолела проклятие Мельбурна, где она трижды останавливалась в шаге от полуфинала — в 2018, 2019 и 2025 годах. Помимо выхода в четверку сильнейших, победа над Гоффом принесла Элине еще одно весомое достижение: возвращение в топ-10 мирового рейтинга WTA.

Начиная австралийский мейджор на 12-й строчке, украинка уже гарантировала себе 10-е место в мире (3205 очков). Это ее первое мероприятие в десятке лучших теннисисток планеты с момента возвращения в большой спорт после рождения дочери.

В полуфинале Светолину ждет сверхсложное испытание: поединок против первой ракетки мира, “нейтральной” Арины Соболенко, которая в своем четвертьфинале легко обыграла американку Иву Йович. Несмотря на статус соперницы, нынешняя форма Элины и ее уверенная победа над третьей ракеткой мира дают украинским болельщикам надежду на первый в истории страны финал одиночного женского разряда на кортах Австралии.

